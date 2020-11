První a zároveň i poslední ligový start za Kladno:

- 1995 – Útočník Miroslav Skála naskočil ještě jako sedmnáctiletý junior k jedinému ligovému utkání s Olomoucí. Nebodoval. Ještě párkrát byl připravený jako náhradník, do hry už ale nezasáhl. Hrál i za Beroun, později byl výborným hokejbalistou. Známý je také jako majitel pizzerie Al Ponte.

Rekordy a zajímavost:

- 1976 – Modrobílí vyslali na branku Trenčína 64 střel. V historii kladenských zápasů od roku 1965 najdeme pouze dva zápasy, kdy byli Kladenští střelci ještě pilnější. Konkrétně v roce 1976 letělo na branku Sparty 66 střel a v roce 1970 na branku Košic dokonce 67 střel. Není asi překvapením, že vše bylo v zápasech hraných v Kladně.

- 2006 – V divokém utkání Kladna proti Českým Budějovicím (6:7 po prodloužení) padl kladenský jubilejní gól s číslem 7000 v nejvyšší soutěži. Trefil se Michal Havel.

Tresty:

o 1996 – Kladno proti Litvínovu neobdrželo ani jeden trest

o 2009 – Naopak zápas s Karlovými Vary Kladenští posbírali hned 113 trestných minut, což je klubový rekord. Sám Pavel Patera nasbíral 55 trestných minut (osobní trest, osobní trest do konce utkání a trest ve hře) a stal se tak nejtrestanějším hráčem v jednom zápase. Osobní desetiminutový trest obdrželi i všichni ostatní mistři světa v kladenské sestavě – Radek Bělohlav, František Kaberle a Martin Procházka (více níže).

Zápasy s kulatým výročím:

24. listopadu 1970 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 34. Eduard Novák (Jan Kopřiva), 46. Jaroslav Kofent (Vladimír Markup) PP1, 55. Milan Nový (František Pospíšil) - 10. Štefan Kordiak, 22. Miroslav Miklošovič (Vladimír Dučaj), 58. Jozef Bukovinský (Vladimír Dučaj)

Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 37:22 (8:8, 19:8, 10:6) Diváci: 8200 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Kofent - Nedvěd, Rys, Markup.

24. listopadu 2000 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 06:03 Jiří Šimánek (Aleš Kotalík), 11:35 Petr Sailer (Václav Benák), 37:12 Radek Bělohlav (Jiří Šimánek) - 33:32 Jan Kruliš (Radek Gardoň) PP2

Vyloučení: 7:6 Využití: 0:1 Střely na branku: 36:24 (16:5, 14:11, 6:8) Diváci: 3296

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Skuhravý, Kalla, Kameš - Sedlák, Plekanec, Vlček.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Vybrat by se toho dalo více, my vsadili na duel z roku 2009 mezi Kladnem a Karlovými Vary. Domácí nad úřadujícím mistrem mohli vyhrát, když se jim rozstřílel Martin Procházka. Jeho první dvě branky v sezoně (v 17 utkání!) značily vedení 3:1, jenže za hosty hrál životní zápas Jan Košťál a vedle hvězdných Skuhravého a Kumstáta zaznamenal hattrick.



Za stavu 3:3 zápas gradoval. Kladenští soptili po několika otočených výrocích na rozhodcovské duo Hodek - Šír a na trestné lavici postupně skončili čtyři jejich mistři světa! Osobní desetiminutový trest obdrželi Radek Bělohlav, František Kaberle, Martin Procházka dostal do konce zápasu a Pavel Patera dokonce trest ve hře. Není publikovatelné, co podle rozhodčích tehdejší kapitán (a po zápase i tehdejší manažer O. Černý ml.) na jejich adresu řekli.



Sudí Hodek si od Kladenského deníku vysloužil titulek Jak Richelieu Hodek vyuatoval kladenské mušketýry. Domácí i bez opor zázračně zápas v prodloužení zvládli. V oslabení ujel Jiří Kuchler, byl faulován a Jaroslav Kalla z nájezdu rozhodl. To uměl vždycky dokonale!

Připomeňte si pěkný zápas na youtube:

Zdroj: Youtube

24. listopadu 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE K. VARY 4:3 PP (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 06:01 Jaroslav Kalla (Milan Toman, Vítězslav Bílek), 13:49 Martin Procházka (Pavel Patera, Vladimír Kameš), 27:29 Martin Procházka (Pavel Patera, Vladimír Kameš), 60:24 Jaroslav Kalla PS - 23:44 Jan Košťál (Petr Kumstát, Václav Skuhravý), 44:34 Jan Košťál (Petr Kumstát), 56:22 Jan Košťál (Václav Skuhravý, Petr Kumstát).

Vyloučení: 4:9, navíc Radek Bělohlav a František Kaberle na 10 min., Martin Procházka na 10 min. a do konce utkání, Pavel Patera (všichni Kladno) na 10 min. + do konce utkání + trest ve hře Bez využití Střely na branku: 43:23 (8:9, 14:9, 20:5, 1:0) Diváci: 2272

Sestava Kladna: Kopřiva - Kameš, Kaberle, Mudroch, Šmach, Toman, Trončinský, Dlouhý - Horna, Patera ©, M. Procházka - Valský, Bělohlav, Diviš - Bílek, Kalla, Frolík - Eberle, Stieler, Kuchler.

Proslov kapitána i měření Jágrovy hole

Krátce si připomeňme ještě dva zápasy. V pátek 24. listopadu 1989 už sametová revoluce byla v plném proudu, společnost se měnila a lidé se přestávali vládnoucích komunistů bát. Nebáli se už ani hokejisté a tehdejší kapitán Kladna Milan Eberle, otec dnešní opory Plzně, přečetl před utkáním prohlášení na podporu Občanského fóra a stávkujících studentů vysokých škol. Prohlášení podepsali i zástupci hostů z Gottwaldova, rozhodčí a instruktor. Zápas samotný Kladno prohrálo 2:3. Oba góly připravil Jaromír Jágr a hosté si na něj troufli dost. Nechali mu dokonce přeměřit hokejku. Ale hráč s číslem 15 ji měl v pořádku.

Druhá zmínka se vztahuje k duelu Kladno - Trenčín 7:2 z roku 1978. Co je zajímavé, že příliš tvrdou hru kritizoval i rozhodčí Jan Budínský. U domácích se mu nelíbily zákroky Edy Nováka a Jana Neliby, u hostů Františka Větrovce. Jenže i to byl Kladeňák, který tehdy v Trenčíně vojákoval s Ladislavem Vysušilem. Pan rozhodčí také popisuje, jak musel být jeden opilý divák vyveden příslušníkem VB. Jeho kritika rozhodčího byla prý velice nemravná.

Ostatní zápasy 24. listopadu (od roku 1965):

24. listopadu 1972 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

24. listopadu 1973 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

24. listopadu 1975 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

24. listopadu 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

24. listopadu 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

24. listopadu 1983 TJ VTŽ CHOMUTOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

24. listopadu 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ GOTTWALDOV 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

24. listopadu 1992 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

24. listopadu 1995 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

24. listopadu 1996 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

24. listopadu 2006 HC RABAT KLADNO - HC MOUNTFIELD Č.B. 6:7 PP (3:3, 2:2, 1:1 - 0:1)

24. listopadu 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE K. VARY 4:3 PP (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

24. listopadu 2013 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

24. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

24. listopadu 2018 AZ RESIDOMO HAVÍŘOV - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

24. listopadu 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK