Ligový debut za Kladno:

- 2001 – Vítězslav Bílek. Současný Rytíř Bílek nakoukl poprvé do kladenského áčka v sezoně 2001/02. Více šancí dostal až o rok později, kdy Kladno hrálo ve druhé nejvyšší soutěži. Rodák z Tábora Kladno několikrát opustil, zkusil si hokej v Německu, na Slovensku nebo i v Kazachstánu. Ale za největší zážitek sám považuje právě postup s Kladnem. Podaří se mu stejný úspěch znovu?

- 2008 – Jakub Valský, Václav Novák a Andrej Novotný

Rodák ze Slaného a kladenský odchovanec Jakub Valský v kladenském áčku vydržel šest sezon. Zaujal mimo jiné silou na puku a hrou v oslabení. Poté odešel do Liberce, se kterým oslavil i extraligový titul, dostal se do reprezentace a pak i do KHL v dresu Slovanu Bratislava. Po loňském návratu Kladna do extraligy se objevil v dresu s rytířem na prsou. Angažmá mu ale příliš nevyšlo. Nyní válčí za Olomouc, do které ho zapůjčilo Brno.

Václava Nováka chtělo Kladno už jako méně známý talent, ale on kývl Spartě a poté, co do extraligy postoupil i jeho mateřský Liberec, bojoval za něj. Kladnu vypomohl v sezoně 2008/09, to už mu bylo 34 let. Přesto stihl ve 21 zápasech 4 góly a 8 asistencí. Po sezoně odešel na Slovensko. Dlouho také působil v Rumunsku.

Obránce Andrej Novotný byla další výpomoc ze severu Čech. Nejvíce se ale rodák ze slovenského Martina proslavil hlavně v Pardubicích, kde odehrál 8 sezon. V modrobílém dresu vydržel 24 zápasů (2+4).

Poslední ligový start za Kladno:

- 1997 – Radek Svoboda. Do Kladna Svoboda přišel z Olomouce. Vydržel ale jen 8 zápasů, ve kterých stihl 2 branky a 1 asistenci. Poté odešel do Karlových Varů.

Rekordy a zajímavost:

Komu se dařilo v zápasech 23. listopadu aneb souhrnné bodování:

o Šest bodů nasbírali: Pavel Patera a Miloslav Hořava st. (oba 3+3), Jaroslav Vinš (2+4), Milan Nový a Zdeněk Müller (oba 1+5)

o Na 5 bodů za 3+2 se dostal František Pospíšil

Zápasy s kulatým výročím:

Teprve když se legendární Vladimír Martinec dostal za obranu Kladna a parádním blafákem nedal Kolískovi šanci na zákrok, tak se zastavilo skóre duelu Kladno - Pardubice, v němž viděli diváci 23. listopadu 1980 celkem 12 branek. Kladno pořád ujíždělo, ale hosté se nedali. Dopláceli v té době na to, že Jiří Crha, který se měl stát po konci kariéry Holečka brankářskou jedničkou i v reprezentaci, utekl do Kanady a chytal za Toronto. Dvojice Kečkeš - Radvanovský byla slabší.

Za Kladno se zápas povedl střelecky Arnoštu Reckziegelovi. Střelec z Tuchlovic, který byl často náhradníkem týmu nabitého osobnostmi, dal dvě branky. Byla to jeho nejlepší sezona z celkových šesti, dal devět gólů a byl šestým nejproduktivnějším hráčem mužstva.

23. listopadu 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 7:5 (1:1, 5:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 07:17 Jaroslav Vinš (Zdeněk Müller) PP1, 28:41 Milan Nový (Miloslav Hořava, Jiří Dudáček), 31:42 Arnošt Reckziegel (Lubomír Bauer), 35:20 Zdeněk Müller (Bohumil Čermák, Jaroslav Vinš) PP1, 38:00 Bohumil Čermák (Jaroslav Vinš, Lubomír Bauer) PP1 (4/3), 38:43 Jan Neliba (Milan Nový), 49:17 Arnošt Reckziegel - 09:14 Vladimír Martinec (Bohuslav Šťastný, René Andrejs), 28:16 Jiří Šejba (Miroslav Bažant, Milan Klement), 39:23 Milan Koďousek (Josef Slavík, Milan Topol), 48:02 Josef Slavík, 50:57 Vladimír Martinec (Bohuslav Šťastný, Vladimír Veith) PP2

Vyloučení: 6:7 Využití: 3:1 Střely na branku: 51:18 Diváci: 4205

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Skrbek - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Martínek, Fiala.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Přesně před osmi roky hostilo Kladno v té době vedoucí tým extraligy Plzeň a porazilo ji 4:3. V době výluky v NHL to byl jeden z nejparádnějších zápasů. Rytíři po čtyřech prohrách a bez zraněného Tlustého uvadali, ale vyplatilo se jim, že do první formace nasadili vedle Jágra a Plekance tehdy mladičkého Jakuba Strnada, jehož při přesilovkách střídal Jan Hlaváč. Hlaváč vstřelil do sítě jednoho z nejlepších brankářů světa Tuuky Raska z Bostonu dva góly a Strnad jeden! Rozhodl ale Marek Židlický skvělým blafákem. Zápas pro něho měl být posledním před odletem do USA, ale nakonec ještě chvíli vydržel.

23. listopadu 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 05:44 Jan Hlaváč (Jaromír Jágr, Marek Židlický) PP1, 07:10 Jakub Strnad (Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec), 14:37 Jan Hlaváč (Tomáš Plekanec, Pavel Patera) PP1, 22:44 Marek Židlický (Tomáš Plekanec, Marek Černošek) - 05:02 Tomáš Vlasák (Martin Straka, Milan Gulaš), 15:47 Jan Kovář (Ondřej Kratěna, Martin Straka) PP1, 50:19 Nicolas St. Pierre (Tomáš Vlasák, Milan Gulaš) PP1

Vyloučení: 7:8 Využití: 2:2 Střely na branku: 34:26 (12:8, 11:10, 11:8) Diváci: 4821

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Piskáček, Procházka, Doudera, Macholda, Mocek - Jágr, Plekanec, Strnad - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Kuchejda, Dragoun, Kuchler - Melka, Lukáč, Eberle.

A ještě trochu dávné historie: V roce 1967 Kladeňáci zachraňující se Litvínov nešetřili, porazili ho 9:3. Už počet střel hovoří za vše - 45:17. Nejde však o nejvyšší výhru nad Severočechy. Ta přišla o tři roky později na ledě Litvínova s měla hodnotu 9:0. Ještě více to bylo ve druhé nejvyšší soutěži v sezoně 1950/51 - 12:2.

23. listopadu 1967 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 9:3 (2:2, 2:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 7. František Pospíšil (Jindřich Lidický) PP1, 8. Zdeněk Hrabě, 31. Jindřich Karas (Josef Vimmer), 35. Zdeněk Nedvěd, 46. Jindřich Lidický, 51. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě) PP1, 54. Jindřich Lidický (František Pospíšil), 58. Zdeněk Nedvěd, 59. Josef Vimmer - 3. Zdeněk Rippel (Ivan Hlinka), 12. Ivan Hlinka PP1, 58. František Dům [8:3] [Vladimír Machulda]

Vyloučení: 5:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 45:17 (15:7, 14:7, 16:3) Diváci: 3500

Sestava Kladna: Vojta - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, Kohout (od 21. L. Bauer) - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Stach, Štrojza.

Ostatní zápasy 23. listopadu (od roku 1965):

23. listopadu 1971 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 8:2 (1:0, 5:0, 2:2)

23. listopadu 1974 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

23. listopadu 1976 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

23. listopadu 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

23. listopadu 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

23. listopadu 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 10:2 (1:0, 5:1, 4:1)

23. listopadu 1993 HC VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC - HC KLADNO 2:2 PP (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)

23. listopadu 1997 HC VELVANA KLADNO - HC ZPS-BARUM ZLÍN 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

23. listopadu 1999 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VELVANA KLADNO 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

23. listopadu 2001 HC SLAVIA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

23. listopadu 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - KLH CHOMUTOV 7:3 (1:3, 1:0, 5:0)

23. listopadu 2003 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

23. listopadu 2007 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

23. listopadu 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

23. listopadu 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

23. listopadu 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK