Narozeniny

- Jiří Štrach (obránce) – 1966 – 54 let

- David Čermák – 1970 – 50 let

Ligový debut za Kladno:

- Nikdo

Rekordy a zajímavosti:

- 1966 – Pětibodový Josef Vimmer.

- 2004 – začalo nejdelší období bez obdržené branky. 23. října 2004 hrálo Kladno ve Vsetíně. V čase 22:07 inkasovalo už potřetí a prohrávalo po střele Selingra 1:3. Kopřiva ale pak zamkl branku a Kladno vyhrálo 6:3. Další dva zápasy Kladno neinkasovalo. Nejdříve Kopřiva vychytal Jihlavu, v dohrávce druhého kola pro změnu Orct vynuloval Třinec. Třetí utkání s nulou už Kladenští neuhráli. Ve Znojmě ale inkasovali z hole Bičánka až v čase 44:05. Kladno tak neinkasovalo 201 minut, 58 vteřin, což je nejdelší doba bez obdržené branky.

- 2012 – nejvyšší domácí návštěva 17182 – výlukový zápas Kladno – Brno (2:4), hráno v O2 Areně.

Zápasy s kulatým výročím:

Připomeňme si cenný výsledek z roku 1970. Kladno porazilo Duklu Jihlava, která se nakonec v téhle speciální sezona stala mistrem. V základní části sice skončila druhá za Brnem a o dva body před třetím Kladnem, ale poprvé se u nás hrálo play off. Kladenští v něm podlehli Brnu až v sedmém zápase. V tomhle duel v Kladně Duklu jasně přehráli. Skvěle chytal Miroslav Termer a jediným gólem rozhodla největší postava tehdejšího mužstva, obránce František Pospíšil. ten skončil v bodování I. ligy na pátém místě, což je na obránce skvělý výkon. Ve 36 zápasech získal 42 bodů.

9. kolo - 23. října 1970 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 48. František Pospíšil (Lubomír Bauer)

Vyloučení: 1:2 Bez využití Střely na branku: 41:26 (15:9, 17:9, 9:8) Diváci: 7329

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle, Čermák - Kofent, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 1990 hokej netáhnul, lidé měli po Sametové revoluci jiné záliby. Tradiční derby Sparta - Kladno přitáhlo do pražské sportovní haly něco málo přes čtyři tisíce diváků. Ale kdo z Kladna dorazil, nestačil se divit. Duel jarních semifinalistů play off se vyvíjel od začátku lépe pro oslabené hosty, jimž v létě odešla řada opor a reprezentantů v čele s Jaromírem Jágrem. V tomhle zápase ale zářili, krásné akce předváděli zejména Josef Zajíc, Milan Eberle či Petr Fiala. Nebo třeba Tomáš Vrkota. Trochu zapomenutý útočník, který ale v nejvyšší soutěži v té době nahrál 18 bodů. S tím už dnes hráči pomalu přestupují do velkoklubů…

Po nemnohých fanoušcích Kladna nakonec ti sparťanští lili pivo z plechovek. Ty totiž byly po Sametové revoluci módním výstřelkem a v hale se jich prodaly nakonec statisíce. Až do roku 1996, kdy jimi fanoušci zaházeli české hvězdy NHL po fiasku se Švédy.

23. října 1990 HC SPARTA PRAHA - TJ POLDI KLADNO 1:8 (0:3, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 24:40 Martin Rousek (Luboš Pázler) - 06:22 Josef Vrkota (Petr Matula, Petr Fiala), 08:11 Martin Procházka (Milan Eberle), 19:07 Martin Procházka (Josef Zajíc), 23:25 Josef Zajíc (Petr Kasík, Milan Eberle), 30:31 Jan Kruliš (Josef Vrkota, Petr Fiala), 38:03 Petr Kasík (Martin Procházka, Josef Zajíc), 43:34 Milan Eberle (Josef Zajíc), 52:04 Petr Fiala (Jan Kruliš)

Vyloučení: 5:5, navíc Ladislav Svoboda (Sparta) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 18:29 (3:7, 8:11, 7:11) Diváci: 4353

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Divácky rekordní zápas v O2 Areně se hrál přesně před osmi lety a Kladnu se proti Brnu nedařilo, zaslouženě podlehlo 2:4. K hokejové oslavě, jakou předvedli v Praze pár dnů předtím hráči Kladna a Pardubic, se tenhle duel ani nepřiblížil. Kometa vsadila na pevnou obranu, na Jágra hrála za hranicí pravidel a uspěla. V hale se její hráči cítili jako doma, přijely mraky jejích fanoušků. Za Kometu hrával tehdy Miloš Hořava, ten večer jediný spokojený Kladeňák.

23. října 2012 (Praha - O2 Arena) RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 28:18 Tomáš Kaberle (Tomáš Plekanec) PP2, 52:47 Jaromír Jágr (Marek Židlický, Tomáš Plekanec) PP1 - 00:55 Jakub Svoboda (Tomáš Divíšek, Jan Hruška), 15:47 Radim Bičánek (Jan Hruška, Jakub Svoboda) PP1, 25:35 Róbert Petrovický (Miroslav Holec, Roman Erat), 32:09 Jakub Svoboda (Tomáš Malec, Róbert Petrovický) 4/4

Vyloučení: 11:9 Trestná střílení: 01:41 Antonín Melka (Kladno) neproměnil Využití: 2:1 Střely na branku: 38:25 (5:10, 16:10, 17:5) Diváci: 17182 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Piskáček, Kaberle, Macholda, Mocek, Drtina - Jágr, Plekanec, Tlustý - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Kuchejda, Lukáč, Kuchler - Valský, Melka, Eberle.

Ostatní zápasy 23. října (od roku 1980)

23. října 1983 TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV - TJ POLDI SONP KLADNO 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

23. října 1986 TJ BANÍK ČSA KARVINÁ - TJ POLDI SONP KLADNO 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

23. října 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

23. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

23. října 1997 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

23. října 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 3:2 PP (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

23. října 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PROSTĚJOV 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

23. října 2004 VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ - HC RABAT KLADNO 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

23. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

23. října 2007 RI OKNA ZLÍN - HC GEUS OKNA KLADNO 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

23. října 2011 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 0:1 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

23. října 2012 (Praha - O2 Arena) RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK