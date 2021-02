Narozeniny:

Třicáté narozeniny slaví Rostislav Marosz, který za Kladno hraje teprve od ledna 2021. Smlouvu podepsal už před seznovou, ale do Silvestra hrál extraligu za Vítkovice. Třinecký odchovanec prošel pěknou řádku klubů. Působil v Třebíči, Hradci Králové, pak konečně v extralize v Olomouci. Právě s ní si na úkor Kladna v baráži nejvyšší soutěž vybojoval. Z Hané zamířil na západ Čech do Karlových Varů a odtud ho dobré výkony konečně vrátili domů do elitní sestavy Třince. Následně přešel do Pardubic, s nimižsi vyzkoušel play off, ale pak také baráž – opět proti Kladnu a zase úspěšně. Loni hrál za Liberec. Za Klasdno má zatím 16 zápasů a 15 bodů.

Ligový debut za Kladno:



- 1982 – Zdeněk Hrabě. Syn slavného „Bači“ Hraběte byl stejně jako táta útočníkem. V mládí se podíval i do reprezentačního výběru osmnáctky. Za Kladno naskočil do pěti sezon a zaznamenal 133 ligových startů a 39 branek. Odešel do pražské Slavie. Byl také trenérem Rakovníka v krajské lize.

- 2019 – Petr Jiroušek. Kladenský odchovanec byl u áčka až brankářskou trojkou. V Třebíči ale vypadl nůž z brusle Adama Brízgaly a na posledních 96 vteřin musel do brány naskočit tehdy devatenáctiletý Petr Jiroušek. Další start už mladý gólman v lize za Kladno nepřidal.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2003 – Patrik Moskal. V sezoně 2001/02 byl Moskal součástí libereckého týmu, který poslal Kladno soutěž níž. O sezonu později se ale objevil i dresu Středočechů. Byla to ale pouze dvouzápasová výpomoc. Přesto se v kladenských barvách stihl i jednou trefit do branky Prostějova. Skvěle se mu dařilo později v Šumperku, kde nasbíral jen za základní část 60 bodů.

- 2019 – Petr Jiroušek.

Rekordy a zajímavost:



- 1979 – Hattrick Eduarda Nováka pomohl Kladnu k výhře 6:3 nad Vítkovicemi.

- 2020 – Přesně před rokem si Kladno připsalo v Plzni rekordní 11. porážku v řadě, která později Rytíře stála extraligu. Zápas se nevyvedl ani jinak spolehlivému kanadskému obránci Brady Austinovi, který zaznamenal -7 ve statistice plus/minus a vyrovnal tak nelichotivý rekord Františka Pospíšila z roku 1965.

Zápasy s kulatým výročím

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



23. února 1979 potvrdilo Kladno po reprezentační pauze výbornou formu, kterou chytilo po triumfu v Poháru mistrů. A také Eduard Novák. Od prosince se střelecky trápil, spadl do poslední formace, tam ale vedle Václava Sýkory a Jiřího Kopeckého ožil. Už proti Spartaku Moskva řádil a s Vítkovicemi si připsal hattrick. Byl to jeho posední v kladenském dresu v zápase, kde hosté dlouho sahali po dobrém výsledku, ale závěr jasně patřil domácí partě.



23. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 6:3 (3:1, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 04:28 Bohumil Čermák, 11:00 Eduard Novák (Arnošt Reckziegel), 13:30 Eduard Novák (Arnošt Reckziegel), 48:07 Jaroslav Vinš (Miroslav Křiváček), 53:36 Václav Sýkora (Miloslav Hořava), 55:40 Eduard Novák (Jan Novotný) - 19:46 Miroslav Fryčer (Antonín Plánovský), 48:40 Miroslav Fryčer (Ladislav Svozil), 51:33 Ladislav Svozil (Jaroslav Vlk). Vyloučení: 5:4 Bez využití Střely na branku: 46:40 (21:12, 10:15, 15:13) Diváci: 4200.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Kopecký, Reckziegel.

Další je vzpomínka na devíti tisíci diváky vyprodané utkání zachraňujícího se Gottwaldova s Kladnem z února 1982. Bylo tam pořádně husto. Ve druhé třetině začaly létat na led dýmovnice, zápas musel být dvakrát přerušen. Padalo dost branek, většinou byl napřed domácí tým, ale Kladno bojovalo a vyrovnalo. Povedlo se mu to i v poslední části, kdy už hrálo bez zraněného Františka Větrovce. Jindy obrovský tvrďák byl zasažen ostrým hákem Petra Lešky (otec pozdější hvězdy Zlína) a musel odstoupit. V gradujícím závěru dvě minuty před koncem vyrovnal obr Machala a zatímco domácí trávili tenhle šok, za dalších 23 vteřin je ještě víc uzemnil Müller vedoucím gólem!

Přesto se ševci nevzdali a tehdy mladý Rostislav Vlach v čase 59:44 vyrovnal.

Jindy kliďas Milan Nový v té chvíli rozčileně odpálil puk a zasáhl rozhodčího Moravce do ucha. Ten musel na šití, zatímco Nový se omluvil, že šlo o nezaviněný zásah. Právě Milan Nový zápas nakonec rozhodl v nájezdech. Jeho tým nakonec vystoupal v téhle sezoně na druhé místo, Gottwaldov se zachránil.



23. února 1982 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 5:6 SN (1:0, 2:3, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 04:50 Miloslav Sedlák (Zdeněk Venera) PP1 (4/3), 21:04 Pavel Mezek (Zdeněk Čech), 34:19 Ladislav Zavrtálek (Antonín Stavjaňa) PP1, 41:11 Petr Leška (Zdeněk Čech, Pavel Mezek), 59:44 Rostislav Vlach (Miloslav Sedlák) EAG - 25:05 Zdeněk Müller (František Větrovec) PP1, 31:00 Alexander Vrňák (Miloslav Hořava, Jaroslav Vinš) PP1, 36:58 Zdeněk Hrabě (Zdeněk Müller), 57:48 Josef Machala (Milan Nový), 58:11 Zdeněk Müller (Jan Novotný), 70:00 Milan Nový GWS. Vyloučení: 4:6, navíc Petr Leška (Gottwaldov) na 5 min. Využití: 2:2 Střely na branku: 41:26 (15:, 8:, 14:, 4:) Diváci: 9000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Krása - Kaberle (od 21. Větrovec), Hořava, Vinš, Horský, Tatíček, Neliba - Dudáček, Nový ©, Bauer - Kurzweil (od 21. Hrabě), Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Kopecký (od 21. Machala).

Ve druhém zápase osmifinále play off roku 1993 Kladno - Poprad začala napjatá série houstnout, ale ještě se vešla do mezí. Hostům se hroutil kádr, odpadl po zásahu pukem jejich elitní útočník Paukovček a také Pichoňský, ve druhém duelu se zranil i Smolka. Herně bylo ale znovu lepší Kladno a skvělý brankář Kameš nedostal ani gól. K výhře 4:0 nasměrovali Poldi obránci Kruliš a Veber, později zásadní postava série. Dvě branky přidal Martin Procházka, jemuž se v té sezoně na Poprad dařilo. A to přesto, že traja dvojmetroví bratia Turanovci hráli hodně od podlahy a hlavně díky nim publikum několik zaházelo plochu odpadky.



23. února 1993 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14:40 Jan Kruliš (František Kaberle, Zdeněk Eichenmann) PP1, 29:20 Jiří Veber (David Čermák), 46:15 Martin Procházka (David Čermák), 59:30 Martin Procházka (Jiří Veber) PP1. Vyloučení: 3:6, navíc Peter Gapa (Poprad) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 42:29 (15:10, 19:8, 8:11) Diváci: 2648.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Černý, Mádl - Slabý, Eichenmann ©, Zajíc - Čermák, Gardoň (od 41. Ton), M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

V roce 1996 se loučila s Kladnem slavná Blue Line a chtěla odejít s co nejlepším výsledkem, i když kádr Kladna byl hodně omlazen a budoucí hvězdy Hnilička, Židlický, T. Kaberle, Skrbek, Ton, Burger, Tenkrát a další ještě nebyly na své TOP výkonnosti. Vsetín měl zkušených hráčů víc a měl jasno - obhajoba titulu pro něj byla prioritou. Vše se možná zlomilo ve druhém zápase série na Lapači, kde Poldovka zahrála otevřenější partii než v prvním duelu a třikrát vyrovnala náskok favorita. Jenže v prodloužení neuhlídala nájezd Tomka ze strany a bylo po nadějích. Vsetín vedl 2:0 a nakonec zvládl i zápasy v Kladně, byť také tam byl pod tlakem. Jeho největší hvězda Jiří Dopita však poté, co Valaši přešli i další soupeře, uznal, že nejvíc potrápila vsetínskou partu ta kladenská.

23. února 1996 HC PETRA VSETÍN - HC POLDI KLADNO 4:3 PP (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27:19 Zbyněk Mařák (Aleš Zima), 34:29 Jiří Dopita (Alexej Jaškin, Aleš Polcar) PP1, 48:58 Tomáš Sršeň (Stanislav Pavelec), 62:29 Michal Tomek (Jiří Veber) - 31:58 Libor Procházka (Marek Židlický) PP1, 41:22 Josef Zajíc, 55:14 Libor Procházka (Josef Zajíc). Vyloučení: 2:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 39:30 (12:7, 12:6, 11:15, 4:2) Diváci: 5120.

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, L. Procházka, Dlouhý, Židlický, Skrbek (od 22. T. Kaberle) - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Zajíc, Beránek (od 28. Tenkrát) - Ton, Burger, Kajer.

Ostatní zápasy 23. února (od roku 1966):

23. února 1973 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:4 (2:1, 1:0, 1:3)

23. února 1976 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

23. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 6:3 (3:1, 0:0, 3:2)

23. února 1982 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 5:6 SN (1:0, 2:3, 2:2 - 0:0)

23. února 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLAVIA PRAHA IPS 9:1 (1:0, 4:1, 4:0)

23. února 1993 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

23. února 1996 HC PETRA VSETÍN - HC POLDI KLADNO 4:3 PP (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)

23. února 1997 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 2:8 (0:4, 2:1, 0:3)

23. února 1999 HC OPAVA - HC VELVANA KLADNO 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

23. února 2007 HC RABAT KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

23. února 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:2 PP (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

23. února 2019 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

23. února 2020 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 8:5 (2:3, 1:0, 5:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK