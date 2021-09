Narozeniny

- Milan Nový – 70 let - píšeme ve speciálním článku ZDE

- Roman Černý – 52 let. Je odchovancem Sokolova, kde také strávil většinu své kariéry. Zahrál si ale také za nedaleké, tehdy ještě prvoligové Karlovy Vary. Útočník, který doma nosil na zádech sedmičku, tedy číslo, které v Kladně proslavil legendární Eduard Novák, vydržel v týmu Kladna pouhé čtyři zápasy. Ještě při několika dalších utkáních byl připraven jako nehrající náhradník. Poté se vrátil zpět do Sokolova.

- Tomáš Vyskočil – 42 let. Patří mezi hráče, kteří vstoupili do dospělého hokeje v Kladně. Jako mladík odehrál za tři sezony šest ostrých utkání. Mezi stabilní beky se však neprosadil a odešel rozvíjet svou kariéru do nižších soutěží. Více sezon odehrál například za Mladou Boleslav, Vrchlabí, Chrudim či Řisuty. Představil se i v krajské lize v dresu Rakovníku, kde je oporou dodnes.

- Martin Ševc – 40 let. Odchovanec kladenské PZtky se začal mezi dospělými prosazovat od sezony 2001/02. Na větší porci zápasů za áčko si musel ale ještě tři ročníky počkat. Pak ale jeho kariéra začala nabírat otáčky. Brzy se podíval dokonce i do reprezentace. Jeho kvalit si všímali i v zahraničí a na konec sezony se tak podíval například do Švédska či Švýcarska. Do první zmiňované země pak z Kladna také odešel nastálo. V zemi tří korunek se podílel na čtyřech ligových titulech pro Färjestad a Skellefteå. Zahrál mimo jiné i v KHL za Lva Praha. Když se ofenzivní bek vrátil natrvalo ze zahraničních angažmá, vybral si pro pokračování své kariéry Liberec. Byl důležitým článkem týmu, když Bílí Tygři získali svůj extraligový titul. Borec, který nejde daleko pro tvrdou ránu nebo i ostřejší slovo, teď načíná třetí sezonu za Mladou Boleslav.

Ligový debut za Kladno

- 2020 – Lukáš Doudera. Byl považován ještě za větší talent než jeho starší bratr Milan. I proto o něj moc stál Třinec, když do Slezska přestupoval Milan. Prosadit se mezi dospělými bylo ale pro Lukáše poměrně těžké. U Ocelářů byla v zadních řadách velká konkurence a Doudera tak zamířil do Litvínova. Za ten sice pravidelně nastupoval, ale občas vypomáhal i v nižší soutěži. To byl případ i krátkého angažmá v Kladně. To narušila po pěti zápasech koronavirová pauza. Než přišel hokejový restart, Doudera našel místo ve Vítkovicích. Letos v rámci výpůjčky obléká dres Třebíče.

Rekordy a zajímavost

- 1969 – Hattrick Zdeňka Nedvěda st. při výhře 5:2 v Litvínově.

- 2001 – Remízou na Spartě začala série čtyř nerozhodných výsledků v řadě. Stejně dlouhá série se opakovala ještě v prosinci 2008. Více zápasů po sobě, které nepoznaly vítěze, kladenská historie nepamatuje.

Zápasy s kulatým výročím

Před dvaceti roky Kladno překvapilo na Spartě, kde nabitou sestavu domácích porazilo 2:1. O výhře rozhodl šikula kladenské sestavy Radek Gardoň, který dal obě branky. Rozhodujícímu gólu předcházela ostrá bitka mezi domácím Janem Srdínkem a kladenským tvrďákem Janem Krulišem. Vítěze neměla. Výborný výkon podal Luboš Horčička, jenž nahradil v bráně nečekaně Zdeňka Orcta.

23. září 2001 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 28:25 Martin Chabada (Valdemar Jiruš, Václav Novák) - 20:42 Radek Gardoň (Jan Kruliš), 64:36 Radek Gardoň (Ladislav Svoboda, Tomáš Kaberle) 4/4. Vyloučení: 6:6, navíc Richard Žemlička na 10 min., Jan Srdínko (oba Sparta) a Jan Kruliš (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 36:31 (14:9, 10:9, 11:11, 1:2) Diváci: 4477

Sestava Kladna: Horčička - Kruliš, Dlouhý, Kříž, Kaberle, Skuhrovec, Hájek, Boháček, D. Patera - Havel, Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Vlček - Sedlák, Kameš, Horna.

Každý půlku tahal pilku. V roce 2011 Kladno nastoupilo na Karlovy Vary s velkou chutí, vedlo 3:0 a 4:1, ale od poloviny zápasu najednou hráli spíš hosté. VB poslední vteřině zápasu měli obrovskou šanci dát na 4:4, ale Cikánek klec uhájil. Trenér Zdeněk Vojta přiznal, že se o něj pokoušel infarkt.

23. září 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 02:05 Tomáš Knotek (Libor Procházka), 08:02 Jaroslav Kalla (Michal Dragoun, Marek Hovorka), 13:54 Miloslav Hořava (Pavel Patera), 34:33 Pavel Patera (Jason Lepine) - 32:35 Martin Zaťovič (Lukáš Pech), 39:31 Martin Zaťovič (Tomáš Klíma), 44:11 Lukáš Pech (Jan Košťál). Vyloučení: 6:4 Bez využití Střely na branku: 36:36 (9:9, 18:17, 9:10) Diváci: 3585

Sestava Kladna: Cikánek - Drtina, Skrbek, Toman, Růžička, Procházka, Piskáček, Lepine - Hlaváč, Patera ©, Hořava - Kalla, Dragoun, Hovorka - Bicek, Knotek, Kuchler - Valský, Lukáč, Kafka - Látal.

Ostatní zápasy 23. září (od roku 1965)

23. září 1969 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

23. září 1975 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

23. září 1984 TJ BANÍK ČSA KARVINÁ - TJ POLDI SONP KLADNO 4:5 (0:0, 1:3, 3:2)

23. září 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:8 (1:5, 2:1, 0:2)

23. září 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ AC NITRA 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

23. září 1994 HC OLOMOUC - HC KLADNO 6:3 (4:0, 0:1, 2:2)

23. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 8:4 (4:0, 1:2, 3:2)

23. září 2005 VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ - HC RABAT KLADNO 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

23. září 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

23. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

23. září 2012 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

23. září 2015 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 2:1 SN (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

23. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

23. září 2020 RYTÍŘI KLADNO - AZ HEIMSTADEN HAVÍŘOV 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Povedený start do sezony mělo Kladno v roce 1969 v Litvínově. Nepřijelo sem jako velký favorit, ale zastřílel mu Zdeněk Nedvěd a jeho hattrick nasměroval hosty k jasné výhře. Byl u ní i Milan Nový, který v den utkání slavil velké jubileum - osmnáctiny!

23. září 1969 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Petr Zelenka [1:2], 29. Jaroslav Nedvěd (Josef Ulrych) PP1 - 7. Eduard Novák, 11. František Pospíšil (Vladimír Markup) PP1, 14. Zdeněk Nedvěd (Jindřich Lidický), 33. Zdeněk Nedvěd (Jindřich Lidický) PP1, 52. Zdeněk Nedvěd (Jindřich Lidický) PP1. Vyloučení: 3:3 Využití: 1:3 Střely na branku: 43:41 (10:18, 17:8, 16:15) Diváci: 6000.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Čermák, Bauer - Nedvěd, Rys, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Hlaváček, Nový, Šašek.

V úvodu sezony 1975-76, tak úspěšné pro československý hokej, nemělo Kladno formu. začínalo třikrát venku a dvakrát prohrálo. A nepovedla se mu ani domácí premiéra se Slovanem, kterou v hledišti osobně sledoval trenér reprezentace Karel Gut. Všimnout si musel Petera Šťastného, kterého pak vytáhl do národního týmu a z hráče později vyrostla hvězda NHL. V zářijovém večeru dal Kladnu dvě branky.

23. září 1975 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Ladislav Vysušil (Zdeněk Müller, Otakar Vejvoda), 31. Zdeněk Müller (Otakar Vejvoda), 41. Eduard Novák (Milan Nový, František Pospíšil) - 19. Július Haas (Milan Mrukvia), 35. Peter Šťastný (Marián Bezák), 40. Peter Šťastný (Marián Šťastný, Dušan Žiška), 46. Dušan Žiška. Vyloučení: 1:2, navíc Július Haas (Bratislava) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 36:24 (12:8, 9:9, 15:7) Diváci: 4800

Sestava Kladna: Krása - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba, Kaberle, Vejvoda - Novák, Nový, Skrbek (od 41. Vysušil) - Křiváček, Sýkora, Novotný - do 40. Vysušil, Müller, Bauer.

V roce 1994 odjelo Kladno do Olomouce s touhou oplatit domácím jarní vyřazení z play off. Ale místo toho dostali nařezáno už v první části. Hanáci vedli 4:0, když se dvakrát trefil i táta fotbalového reprezentanta Aleše Zimy. Nakonec Kladno duel zdramatizovalo, dostalo se na 4:3, ale vzápětí nechalo skóroval ex-kladenského Eichenmanna a hosté se sestavou plnou talentu prohráli jasně 3:6.

23. září 1994 HC OLOMOUC - HC KLADNO 6:3 (4:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 05:47 Aleš Zima (Jan Vavrečka) PP1, 08:14 Aleš Zima (Tomáš Martinec, Pavel Nohel), 17:54 Petr Fabián (Milan Navrátil), 18:05 Miroslav Chalánek (Zdeněk Eichenmann), 49:24 Zdeněk Eichenmann (Aleš Tomášek), 53:24 Petr Fabián (Martin Smeták, Jan Vavrečka) - 21:16 Miroslav Mach (Milan Ruchař), 47:09 Martin Procházka (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 49:10 Martin Procházka (Otakar Vejvoda, Pavel Patera). Vyloučení: 6:6, navíc Pavel Nohel (Olomouc) a Martin Chlad (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 44:37 (17/2:13, 13:11, 12:13) Diváci: 5580

Sestava Kladna: Chlad (od 18:05 Vokoun) - Černý, F. Kaberle, L. Procházka, Štěpánek, Kuda, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Mach, Ruchař - Ton (od 21. Placatka), Bláha, Eliáš.

Fantastický výkon předvedli Kladeňáci v roce 1997 doma proti favorizovaným Vítkovicím. Jejich brankář Prusek nestíhal zastavovat domácí výpady a po první třetině to bylo 4:0. Soupeř měl tehdy v sestavě Rusy, to nebylo obvyklé, navíc to byli výborní hráči Jerofejev a Prokopjev, ale Velvana zase mladíky, kteří na sebe stále víc upozorňovali, Marka Židlického, Tomáše Kaberleho, Jiřího Burgera, Petra Tenkráta či Petra Tona. A fanoušci vtipkovali nad téměř shodou příjmení, domácího Zajíce a hostujícího Zajonce.

23. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 8:4 (4:0, 1:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 03:09 Jiří Burger (Marek Židlický), 03:52 Petr Ton (Josef Zajíc, Pavel Skrbek), 06:39 Josef Zajíc (Petr Ton, Václav Eiselt), 16:16 Jan Hranáč (Václav Eiselt) PP1, 24:58 Jiří Beránek (Jan Kruliš, Josef Zajíc) PP1, 40:20 Petr Ton (Jan Kruliš, Josef Zajíc) PP1, 47:38 Jiří Burger (Marek Židlický, Petr Tenkrát), 49:12 Václav Eiselt (Ladislav Svoboda, Jiří Beránek) - 32:00 Roman Šimíček (Petr Zajonc, Martin Kotásek), 33:44 David Moravec (Alexandr Prokopjev, Alexandr Čerbajev), 45:44 Roman Šimíček (Martin Kotásek, René Ševěček) PP1, 54:17 Petr Zajonc (Vítězslav Škuta, Roman Šimíček). Vyloučení: 5:6 Využití: 3:1 Střely na branku: 40:26 (16:6, 11:6, 13:14) Diváci: 3195

Sestava Kladna: Bílek - Kruliš, Skrbek, Hranáč, Kaberle, Židlický, Penk - Ton, Zajíc ©, Kuchler - L. Svoboda, Eichenmann (od 37. Vogeltanz), Eiselt - Tenkrát, Holšán, Burger - od 21. Beránek.

V roce 2012 při výluce v NHL přijelo Kladno na Spartu jako favorit, ale v pražské sportovní hale se mu (poprvé v sezně v bílých dresech) dlouho vůbec nedařilo. Dvakrát dokonce prohrávalo, když se trefil i jeho bývalý borec Petr Tenkrát. Ale ve třetí třetině se kladenské hvězdy rozjely, skóre otočily a Sparta už jen v závěru korigovala. Zápas si připomeňte ve fotogalerii u článku.

23. září 2012 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 34:26 Petr Tenkrát (Dominik Pacovský, Troy Milam) PP1, 38:35 Alex Foster (Yorick Treille), 59:47 Peter Jánský (Dominik Pacovský) EAG (6/4) - 36:19 Tomáš Plekanec (Jiří Drtina, Jan Hlaváč) 4/4, 47:44 Tomáš Plekanec (Pavel Patera, Jaromír Jágr), 51:55 Marek Hovorka (Petr Macholda, Pavel Patera) PP1, 52:47 Jiří Tlustý (Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr). Vyloučení: 8:9 Využití: 2:1 Střely na branku: 32:32 (10:12, 11:10, 11:10) Diváci: 12589

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Drtina, Macholda, Mocek, Piskáček - Jágr, Plekanec, Tlustý - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Eberle, Dragoun, Látal - Valský, Melka, Kuchler.

Jan ŠEJHL