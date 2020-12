24. PROSINCE:

- Tomáš Mikolášek – 49 let. Mikolášek se mezi dospělé probojoval přes mládež PZetky, kde hrával s Pavlem Paterou a Otou Vejvodou mladším. V kladenském dresu zasáhl postavou malý, ale velmi šikovný hráč do deseti sezon. V 357 zápasech nastřílel 79 branek a přidal 86 asistencí. Odešel do tehdy druholigové brněnské Komety, kde se vypracoval v kapitána. Celkově ale v kariéře mohl milovník a výborný zpěvák country dokázat víc, talent na to měl.

25. PROSINCE:

- Adolf Beznoska – 59 let. Rodák ze Slaného působil v kladenském áčku pět sezon. Během nich zažil s Kladnem postup do nejvyšší soutěže, ale také dva pády. Zajímavostí je, že během působení v kladenském A-týmu stihl vystudovat vysokou školu. Poté působil také v Mladé Boleslavi, kde se trvale zabydlel. Po konci hokejové kariéry se dal na politiku. Byl městským zastupitelem, ale také poslancem.

26. PROSINCE:

- Tomáš Klimt – 47 let. Rodák z Plzně do Kladna dorazil v roce 2000. Ve své druhé sezóně v modrobílém ale musel skousnout hořkost sestupu. Výborný bruslař Klimt však v Kladně zůstal a 28 body se podílel na návratu do nejvyšší soutěže. Postup ale dokázal vybojovat také s Ústím. Zažil také „postupy“ s Karlovými Vary či s Kometou Brno. Oba týmy ale licenci pouze koupily.

- 1954 – 23. prosince si připomínáme 18 gólů v zápase proti Bratislavě (výhra 13:5). 18 branek padlo i v roce 1954, kdy Kladno porazilo v nižší soutěži Holoubkov 16:2. Více branek v Kladně nikdy nepadlo. 16:2 je i druhou nejvyšší výhrou Kladna.

V roce 2010 se hrálo na Štěpána a Kladno hostilo Vítkovice. A přestože dvě třetiny hrálo výborně, nakonec končilo v mizerné náladě. Když Jindřich Kotrla zvyšoval po krátké skvělé pasáži Kladna ve 34. minutě na 3:0, vypadalo to, že tři body zůstanou doma. Jenže Vítkovice tehdy měly silný tým kapitánovaný kladenským odchovancem Jiřím Burgerem. Právě on zavelel v poslední části k obratu, který dovršil v prodloužení další ex-kladeňák Trnka. Svátky si tak Kladeňáci tehdy docela nepěkně pokazili.

26. prosince 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 3:4 PP (0:0, 3:0, 0:3 - 0:1)

Branky a nahrávky: 30:22 Radek Bělohlav (Sacha Treille, Vladimír Kameš), 31:33 Jiří Bicek (Libor Procházka), 33:10 Jindřich Kotrla (Jan Eberle) - 43:33 Lukáš Klimek (Petr Vrána), 51:22 Roman Szturc (Viktor Ujčík, Jiří Burger), 54:45 Lukáš Klimek (Petr Pohl, Tomáš Voráček), 61:19 Pavel Trnka (Jiří Burger, Viktor Ujčík) 4/4 Rozhodčí: René Hradil, Martin Homola - Radim Prchal, Milan Kis

Vyloučení: 4:5 Bez využití Střely na branku: 22:44 (7:13, 12:13, 3:17, 0:1) Diváci: 2090

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Drtina, Růžička, Toman, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Valský, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Na Vánoce roku 1977 se datuje zahájení nejslavnějšího zájezdu Kladna v historii, kdy se v zámoří utkalo jako úřadující mistr ligy s týmy hrajícími NHL. Na úvod to bylo na ledě nejslavnějšího klubu USA New York Rangers ve slavné Madison Square Garden. Start to byl neskutečný, protože jedna z posil týmu, Plzeňák Bohuslav Ebermann, dal branku už po dvanácti vteřinách! Krásně mu do jízdy nahrál Pospíšil, tohle oba dokonale uměli. Za chvíli to bylo po brance Milana Nového už 0:2 a Rangers vedení svou jasně největší hvězdou, divočákem Philem Espositem, tak museli celý zápas dotahovat. Nakonec se jim to povedlo čtvrt minuty před koncem, kdy Maloney při power play srovnal na konečných 4:4. Komentátoři zápasu se shodli, že výhra by víc slušela Kladnu, naopak Rangers si často pomáhali přílišnou tvrdostí.

Zajímavostí zápasu bylo, že domácí vystřídali celkem tři brankáře!

26. prosince 1977 (New York - Madison Square Garden) TJ POLDI SONP KLADNO - NEW YORK RANGERS 4:4 (3:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 00:12 Bohuslav Ebermann (František Pospíšil), 02:51 Milan Nový (František Kaberle, František Pospíšil) PP2, 15:04 Jaroslav Pouzar (Marián Šťastný, Peter Šťastný), 33:58 Jaroslav Pouzar (Peter Šťastný) PP1 - 08:21 Lucien Deblois (Walt Tkaczuk), 43:56 Carol Vadnais (Phil Esposito) PP1, 50:03 Walt Tkaczuk 4/4, 59:45 Dave Maloney (Phil Esposito, Ron Greschner) EAG

Vyloučení: 7:8, navíc Neliba (Kladno) na 5 min. Využití: 2:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 27:22 (8:8, 10:6, 9:8) Diváci: 10 123

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Dvořák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Ebermann - M. Šťastný, P. Šťastný, Pouzar - Křiváček, Müller, Sýkora (náhradníci: Kolísek, Bauer, Čermák, Skrbek).

Připomenout si zaslouží i derby se Spartou v roce 2007, kdy Kladno po skvělém výkonu vyhrálo 4:0. Spartu načal Zdeněk Nedvěd, přitom právě tam kladenský odchovanec po návratu ze zámoří začínal. Dvě branky dal Pavel Patera a Zdeněk Orct vychytal čisté konto, když měl 42 zákroků. Sparta tehdy neměla moc dobrý tým, brankáře Štefla si málokdo pamatuje, z hvězd byli v týmu jen Petr Ton a Petr Nedvěd. Ale tomu Sparta moc nesedla. A Petra Tona tehdy sice nechtěl trenér Výborný kritizovat, ale prohodil, že rozhodně umí hokej podstatně lépe než předvedl v Kladně.

26. prosince 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 06:47 Zdeněk Nedvěd (Jan Tomajko), 12:40 Pavel Patera (Richard Diviš), 31:22 Pavel Patera (Jaroslav Kalla) PP1, 53:34 Radek Gardoň (Jiří Kuchler) PP1

Vyloučení: 7:6, navíc Petr Nedvěd (Sparta) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 33:42 (10:10, 10:17, 13:15) Diváci: 4493

Sestava Kladna: Orct - Hájek, Šmach, Pavlas, Štěpánek, Ševc, Trončinský, Schnabel - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Čurilla, Gardoň, Kuchler - Horna, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Nedvěd, Tomajko.

Ostatní zápasy 26. prosince (od roku 1965):

26. prosince 2004 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

26. prosince 2008 RI OKNA ZLÍN - HC GEUS OKNA KLADNO 4:6 (2:3, 1:0, 1:3)

26. prosince 2013 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 3:2 PP (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

26. prosince 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK