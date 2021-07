Narozeniny

- Stanislav Motl – 94 let. Lounský rodák Motl se prosadil v nejvyšší soutěži v Chomutově v padesátých letech. Severočeskému celku se tou dobou opravdu dařilo. Je tak podepsán pod úspěchem v podobě druhého a třetího místa. Kladno získalo Motla pro sezonu 1956/57. Za sezonu nastřílel solidních 10 branek a Kladnu pomohl k pátému místu, které bylo pro tým prozatím nejlepším umístěním. V Kladně ale vydržel Motl jen jedinou sezonu.

- Petr Kasík – 59 let. S hokejem začínala pozdější velká osobnost v sedmi letech. Pravidelně se dostával i do mládežnických reprezentačních výběrů. S osmnáctkou v roce 1980 vybojoval evropské stříbro, o dva roky později stejný počin zopakoval i s dvacítkou na MS. Jako osmnáctiletý si také připsal debut za kladenské áčko.

Více prostoru dostal až po návratu z vojny, kdy Středočeši hráli jen nižší soutěž. V kladenském kádru vydržel až do devadesátých let, kdy vyrazil na zkušenou do Dánska, Finska či Německa. Opakovaně se do Kladna vracel. Mimo jiné pro sezonu 2002/03, kdy Kladno hrálo opět jen první ligu. Kasík se tehdy potřetí podepsal pod kladenský postup. Po výlukové sezoně 2004/05 se s klubem nadobro rozloučil jako hráč. Jeho kladenská bilance se zastavila na úctyhodných 653 soutěžních zápasech a rovných 100 brankách. Více za Kladno odehráli jen Pavel Patera a Jaroslav Vinš, více branek nasázel z obránců pouze František Pospíšil. Kasíkovi patří také primát nejstaršího obránce, který za Kladno nastoupil k soutěžnímu zápasu. Později se na lavičku postavil jako asistent trenéra. Trénoval také kladenskou mládež, poslední roky pak koučoval v německém Höchstadtu.

- Peter Bohunický – 42 let. Když slovenský útočník Bohunický přicházel do Kladna, měl zkušenosti převážně z druhé nejvyšší slovenské soutěže. Za půl sezonu v Kladně zapsal do statistik sedm kanadských bodů za dvě branky a pět přihrávek. Později se v české extralize objevil ještě v dresu Karlových Varů či Zlína. Angažmá našel také ve Švýcarsku či ve Francii. V 26 letech ale začal podnikat a poměrně brzy s hokejem skončil. Mimo jiné spolu s otcem, který je trenérem, založil v Trenčíně hokejovou školu.

- Aleš Černý – 39 let. Původem příbramský Černý prošel kladenskou mládeží. Talentovaný zadák, který pravidelně obrážel i mládežnické reprezentační srazy, svou šanci v A-týmu dostal ještě jako šestnáctiletý. Působil ale hlavně v juniorce – za dvě sezony naskočil jen k pěti ligovým zápasům. Poté se vypravil hledat štěstí do kanadské juniorky. Přestože si nevedl špatně, po dvou letech se vrátil zpět do České republiky. Laso mu hodil Havířov, kde ale také hrál více za juniorský tým. Poté Černý nastupoval hlavně v nižších soutěžích. Zahrál si ale také v Polsku, kde se stal dokonce mistrem, v Rumunsku a šest ročníků strávil ve Francii.

Jan ŠEJHL