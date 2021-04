Narozeniny, poslední zápasy, rekordy a zajímavost:

- Nic.

Zápasy s kulatým výročím:

24. dubna 1971 sehrálo Kladno první utkání o 3. místo s Bratislavou. Po vyřazení od Brna, nad nímž vedli Kladeňáci už 3:1 v sérii, nenašli proti Slovanu správnou motivaci a ani sil neměli na rozdávání. Ale že by nechtěli, to ne, od začátku utkání měli nápor, jenže Dzurilla vychytal i největší šance Kopřivy a Nedvěda. Druhá část se domácím nepovedla a definitivně je položil kuriózní gól z půlky od Ujváryho na 1:3. Jeho žabka skočila před Termerem a ten nestihl zareagovat. Trenér Prošek ho vystřídal, ale Vojtu pokořil po skvělé akci přes celé kluziště Nedomanský, tehdy asi nejlepší československý útočník, později emigrant a hvězda NHL a WHA.

24. dubna 1971 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Milan Nový, 41. František Pospíšil (Zdeněk Hrabě) - 22. Marián Šťastný, 26. Ivan Grandtner, 28. Ľubomír Ujváry [1:3], 30. Václav Nedomanský SH1, 39. Milan Mrukvia, 59. Václav Nedomanský [Štefan Kordiak, Marián Šťastný, Július Haas]. Vyloučení: 1:3 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 29:37 (11:12, 8:5/11, 10:9) Diváci: 2000.

Sestava Kladna: Termer (od 28. Vojta) - Vejvoda (od 41. Čermák), Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva (od 41. Rác), Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V dubnu 1973 hrálo Kladno play off také, ale s Jihlavou se mu v semifinále nedařilo. Po dvou prohrách na Vysočině toužili Středočeši doma sérii na čtyři vítězné zdramatizovat, ale třetí duel jim nevyšel. Už po první třetině to bylo 0:3, když Termera překonal i Milan Nový, jenž předtím v Jihlavě nastřílel mateřskému klubu hattrick. V Kladně přidal celkem dvě trefy a Jihlava nezaváhala - vyhrála 7:4. Hrdinou utkání byl Jiří Holík, klidnější ze slavné bratrské dvojice, který hrál hodně pro tým a střelecky obvykle tolik nezářil. Tohle střetnutí však bruslařskému elegánovi sedlo. Naopak domácí litovali hlavně špatné koncovky. Šance totiž měli, ale nedali ani trestné střílení. Přitom Eduard Novák je jindy suverénně proměňoval…



24. dubna 1973 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:7 (0:3, 1:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 22. Lubomír Bauer (Jaroslav Vinš) PP1, 43. Josef Vimmer (Jan Neliba), 45. Eduard Novák (Jaroslav Kofent), 52. Jaroslav Kofent (František Pospíšil) - 14. Petr Adamík PP1, 17. Milan Nový, 20. Jiří Holík, 30. Milan Nový 4/4, 42. Jiří Holík, 49. Jiří Holík, 51. Miloš Novák [Jaroslav Holík 2, Jan Hrbatý, Jan Suchý, Jan Klapáč, Karel Dvořák, Petr Adamík]. Vyloučení: 3:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 25:30 (5:15, 10:9, 10:1/5) Diváci: 2000.

Sestava Kladna: Termer (od 42. Vojta) - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Novák, Sýkora, Kofent - Vimmer, Novotný, Bauer - Nedvěd, Rys, Hrabě.

A ještě jednou Jihlava, v roce 1988 v sérii o třetí místo. zase se trefil Holík, ale Robert či Bobby, což byl syn staršího z legendární dvojky, Jaroslava. A pozdější hvězda NHL. Tady se prosadil v sedmnácti letech. Za hosty jednou asistoval také Drahomír Kadlec, Kladeňák, jenž v Dukle vojákoval. Jeho tým nakonec přestřelku vyhrál 7:5 a v sérii se ujal vedení 2:1.

Všechny góly Kladna dali hráči z hokejových rodinných klanů: Hrabě byl synem slavného hráče 60. let, Hořava naopak otcem dvou synů, kteří udělali pěkné kariéry, Tatíček je otcem pozdější opory Davosu a Kamešů je v kladenském hokeji hned několik - Vláďův syn hrál extraligu a dnes trénuje v Německu, hraje i synovec David Stieler a v extralize nastupovali bratranci Jaroslav a Jirka Kamešovi.

24. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 5:7 (1:3, 2:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 10:41 Zdeněk Hrabě, 29:32 Petr Tatíček (Vladimír Kameš, Petr Fiala), 39:12 Miloslav Hořava PP1, 51:11 Vladimír Kameš (Miloslav Hořava) PP1, 57:50 Miloslav Hořava (František Větrovec) - 08:38 Vladimír Kolek, 11:55 Libor Dolana (Bedřich Ščerban), 16:21 Robert Holík (Jaroslav Benák) 4/4, 27:38 Oldřich Válek (Petr Vlk), 32:24 Josef Štraub (Luděk Konopčík, Jaroslav Benák), 34:35 Luděk Konopčík (Libor Dolana, Drahomír Kadlec), 55:51 Libor Dolana (Josef Štraub). Vyloučení: 1:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 39:30 (12:10/3, 13:9/1, 14:7) Diváci: 3500.

Sestava Kladna: Dudáček (v 16:21-34:35 Výborný) - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Pospíšil, od 28. Bakula, Hraběta - Slabý, Nový ©, Vojta - Mach, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Hrabě - od 28. Kuthan, Zajíc, Bareš.

Ostatní zápasy 24. dubna (od roku 1966):



Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK