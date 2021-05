Narozeniny:

- Petr Tatíček – 61 let

o Obránce Petr Tatíček řečený pochopitelně Táta se objevil mezi muži už v sezoně 1978/79. Tehdy ale šlo jen o přátelské zápasy. Na ostrý start si musel počkat až po vojně, kterou strávil ve Vyškově. V ligovém zápase se tak ukázal až o tři roky později a vstup mezi dospělé se mu povedl. První bod si připsal už ve třetím zápase, první branku pak oslavil v 18. kole, kdy do Kladna přijela Sparta. Tatíček pět minut před koncem pečetil vysokou výhru Kladna 7:0. Dobrou střelu předvedl také v sezoně 1986/87. Tehdy za 40 zápasů nastřílel hned 15 branek a po roce tak pomohl Kladnu zpět mezi hokejovou elitu. Dobře se mu dařilo i o sezonu později, kdy Kladno dokráčelo až do ligového semifinále.

V Kladně vydržel až do sezony 1989/90. Za Kladno odehrál celkem 377 soutěžních zápasů a chlubit se může 71 brankami. Poté se vydal na zahraniční angažmá. V bavorském Bad Tölzu odehrál 9 dlouhých sezon. Závěr kariéry pak strávil v dalším bavorském lázeňském městě – v Bad Aiblingu. Po konci aktivní kariéry se dal na trénování. Po prvním zkušenostech mezi mládeží se posunu až ke kladenskému áčku, kde jako asistent trenéra působil šest sezon. Jeden ročník pak Kladno vedl dokonce jako hlavní trenér. V posledních letech působí mimo jiné vynikající tenista opět u rytířské mládeže. Za Kladno hrál také jeho syn, rovněž Petr. Ten to dotáhl až do NHL, nejvíc toho pak odehrál v horském ráji Evropy - švýcarském Davosu.

- Jiří Jelínek – 42 let

o Kladenský odchovanec dostal šanci mezi dospělými nedlouho před 18. narozeninami. V následující sezoně už nastupoval pravidelně za kladenské áčko. Po jediné sezoně ale zamířil do Kadaně, kde dostával prostoru přeci jen více. Zahrál si také za Beroun, kde si ho vyhlédla Plzeň. Na západě Čech dostal šanci v play off, kde dokonce rozhodl svým nejslavnějším gólem semifinálový duel ve Zlíně.

Zkušenost z play off se Jelenovi, jak se mu přezdívá, hodila, když se do Kladna vrátil a Kladenští se i díky výluce v NHL po osmi letech podívali do extraligového play off. Po sezoně Jelínek opět Kladno opustil a vydal se na zkušenou, kdy si zahrál za Mladou Boleslav, Ústí či Porubu. Vysloužil si také angažmá ve slovenské extralize. Do Kladna se ještě jednou vrátil – v sezoně 2010/11 vypomáhal Středočechům v jednom zápase. Celkově si za Kladno zahrál v 67 zápasech. Patří mu smutný primát hráče, který za Kladno hrál nejvíce zápasů bez jediné branky.

Poté si ještě vyzkoušel hokej v Německu či Kazachstánu, kariéru ukončil v Rakovníku. Po konci kariéry u hokeje zůstal. Poslední sezony se jako kustod stará o pohodlí Rytířů.

Jan ŠEJHL