Narozeniny:

- Miroslav Tunka – 78 let. Kladenský rodák prošel ve svém rodném městě žákovskými i dorosteneckými kategoriemi. Do áčka se útočník Tunka podíval na deset zápasů ještě před vojnou, kterou strávil v Jihlavě a Košicích. Po vojně se ještě vrátil, ale přidal jen osm dalších střetnutí. Z Kladna odešel do Chomutova, zahrál si také za Slavii či Švermov.

- Martin Réway – 26 let. Velký hokejový talent se narodil slovenským rodičům v Praze. Tam s hokejem začínal, ale prošel mládežnickými kategoriemi také na Slovensku či v Kanadě. Do dospělého hokeje vstoupil ve Spartě, z ní ale odešel ve zlém. Patrně by měl našlápnuto i do NHL, jenže vleklé zdravotní potíže ho připravily nejen o tento sen, ale také o více než rok kariéry. Po návratu na led se spíše trápil. Krátce se ukázal v AHL, KHL, ale také Dolném Kubíně hrající slovenskou třetí nejvyšší soutěž. Šanci dostal šikula také od Jaromíra Jágra. Angažmá v Kladně ale nevyšlo podle představ a po 17 zápasech Réway odešel do slovenského Popradu. Dnes hájí barvy Košic.

Ligový debut za Kladno:

- 2018 – Milan Klouček. V lednu 2018 mělo Kladno zkušenou brankářskou dvojici Cikánek – Kopřiva. Přesto na střídavé starty dorazil talentovaný Milan Klouček. Měl vydržet do konce sezony, do brány se ale postavil jen dvakrát. Zvlášť při prvním startu ve Vsetíně zanechal dobrý dojem.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2014 – Sacha Treille. Na Francouze Treilleho měli už v létě spadeno ve Vítkovicích, kde už tou dobou měli dobré zkušenosti s jeho bratrem Yorickem. Rodinné problémy ale angažmá zhatily. A když Kladno koncem září 2009 trápila zranění, rádo sáhlo právě po Sachovi, který tou dobou měl na kontě i start na mistrovství světa. Sacha Treille Kladno ještě v průběhu sezony opustil, aby se vrátil se na sezonu 2013/14. Tehdy se Rytíři značně trápili, ale Treille patřil rozhodně k tomu lepšímu v kádru. Přetrhané vazy v koleni ukončily Treilleho sezonu a s ní i celé kladenské působení předčasně.

Rekordy a zajímavost:

- 1999 – Kladno hrálo v Jihlavě 0:0. Byl to tak druhý zápas v řadě s nulou na obou stranách po sobě. Připomeňme zase, že od sezony 1965/66 evidujeme pouze čtyři zápasy, které skončily tímto výsledkem.

Zápasy s kulatým výročím:



Před třiceti roky se Kladnu zápas v ostravských Vítkovicích nepovedl a padlo jasně 4:7. Domácí přitom měli problémy s kádrem. a museli zařadit několik dorostenců. Jedním z nich byl i Aleš Pavlík, který se později stal známým podnikatelem a nyní je majitelem vítkovického klubu. Pavlík dokonce v polovině duelu skóroval. Na druhé straně dal první branku Jiří Dudáček, ale byla to jeho poslední radost v utkání. Domácí mu zlomili malíček a hráč, který na zranění trpěl, měl o pauzu postaráno.



24. ledna 1991 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI KLADNO 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)



Branky a nahrávky: 12:49 Petr Fabián (Lumír Kotala, Petr Zachar) PP1, 22:29 Aleš Badal (Pavel Zdráhal) PP1, 30:26 Aleš Pavlík (Petr Zachar), 39:22 Petr Fabián (Roman Andrýs, Roman Ryšánek), 42:52 Kamil Kalužík, 43:28 Petr Zachar (Lumír Kotala), 59:35 Aleš Badal ENG - 13:19 Jiří Dudáček (Radek Gardoň), 28:18 Tomáš Mikolášek (František Pospíšil), 51:35 František Pospíšil (Milan Eberle), 56:12 Milan Eberle (Tomáš Mikolášek)



Vyloučení: 0:3 Využití: 2:0 Střely na branku: 34:20 (11:8, 15:5, 2/6:7) Diváci: 1675



Sestava Kladna: Hnilička (od 43:28 Kameš) - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner - Eberle ©, Eichenmann, Procházka - Dudáček (od 21. Matula), Gardoň, Mikolášek - Slabý, Vrkota, Fiala - Placatka, Vejvoda, Vojta.



Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V lednu 1978 přijely Pardubice na Kladno jako outsider. Prohrávaly, zatímco Oceláři měli formu a dotáhli se na vedoucí Litvínov. Jenže v utkání hosté zlobili. Skvěle chytal Jiří Crha, který se rok po tomto zápase vydal jako emigrant do Kanady a stal se tam prvním českým brankářem v NHL! Ten večer v Kladně čapl i tři sólové úniky. Na druhé straně pálili Martinec a Šťastný do tyček Kolískovy branky. Kladno vedlo zadovkou Edy Nováka 1:0, ale zápas zlomilo až v závěru druhé části po trojici slepených branek.



24. ledna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)



Branky a nahrávky: 19:34 Eduard Novák (Milan Nový), 35:44 Milan Nový (Eduard Novák, František Kaberle), 37:50 Milan Skrbek (Václav Sýkora), 39:51 Otakar Vejvoda (Miroslav Křiváček), 44:42 František Pospíšil (František Kaberle) PP1, 58:29 František Kaberle (Lubomír Bauer) - 57:03 Pavel Skalický (Milan Koďousek), 59:49 František Pecivál (Pavel Beránek)



Vyloučení: 2:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 42:26 (12:8, 22:8, 8:10) Diváci: 4700



Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Melč, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Skrbek.



Diváci si užili hody před 32 lety, 24. ledna 1989. Kladno tehdy vyhrálo nad Litvínovem 10:5! Jaromír Jágr dal už zkraje dvě branky, další kladenská legenda Milan Nový, jenž mu hrál centra, zaznamenal bilanci 1+2. Skvělí byli i další mistři světa Drahoš Kadlec, Miloš Hořava, Vladimír Kameš a samozřejmě i ostatní (Zajíc, Mach, Dudáček, Eberle). Litvínovu nebylo nic platné ani duo Robert Reichel – Jiří Šlégr.



24. ledna 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 10:5 (4:2, 5:2, 1:1)



Branky a nahrávky: 06:38 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 09:48 Jaromír Jágr, 10:40 Jaromír Jágr (Milan Nový), 12:06 Petr Kasík (Zdeněk Vojta, Petr Tatíček) PP1, 22:37 Milan Eberle (Vladimír Kameš, Drahomír Kadlec) PP2, 26:41 Miroslav Mach (Milan Nový, Jaromír Jágr), 34:11 Drahomír Kadlec (Milan Eberle) PP1, 38:28 Milan Nový (Drahomír Kadlec, Zdeněk Vojta), 39:26 Petr Fiala (Milan Eberle, František Větrovec), 55:31 Josef Zajíc (Miloslav Hořava) - 02:21 Arnold Kadlec (Jaroslav Hübl), 08:48 Tomáš Mareš (Arnold Kadlec, Petr Rosol) PP1, 24:05 Jaroslav Hübl (Robert Reichel) 4/4, 27:55 Robert Reichel (František Procházka, Vladimír Jeřábek), 58:30 Pavel Burger (Vladimír Jeřábek, František Procházka) PP1



Vyloučení: 9:6 Využití: 3:2 Střely na branku: 30:24 (11:7, 13:11, 6:6) Diváci: 4400 Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Kadlec, Mádl, Pospíšil, od 21. Lhotský - Dudáček, Zajíc, Vojta - Eberle ©, Kameš, Fiala - Jágr, Nový, Mach.

Ostatní zápasy 24. ledna (od roku 1966):

24. ledna 1975 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

24. ledna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

24. ledna 1985 TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

24. ledna 1986 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

24. ledna 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 10:5 (4:2, 5:2, 1:1)

24. ledna 1995 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

24. ledna 1997 HC POLDI KLADNO - HC POJIŠŤOVNA IB PARDUBICE 4:4 (0:0, 4:2, 0:2)

24. ledna 1999 HC DUKLA JIHLAVA - HC VELVANA KLADNO 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

24. ledna 2006 HC RABAT KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

24. ledna 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

24. ledna 2012 HC KOMETA BRNO - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

24. ledna 2014 RYTÍŘI KLADNO - PSG ZLÍN 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

24. ledna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

24. ledna 2018 VHK ROBE VSETÍN - RYTÍŘI KLADNO 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

24. ledna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

