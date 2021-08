Narozeniny

Landon Bow – 26 let. Běžně si zde připomínáme jen hráče, kteří mají spojitost s Kladnem v soutěžním zápase. Tentokrát uděláme menší výjimku. Brankář Bow by totiž měl být jedničkou Rytířů v extraligovém ročníku 2021/22. Rodák z kanadského St. Albertu působil zatím jen v Severní Americe. Přestože nikdy neprošel draftem NHL, pět let patřil do organizace Dallas Stars. Za první tým ale odehrál pouhé dva zápasy. Mnohem více toho odchytal na farmě v Texasu. V přípravě Kladna předvádí Bow celkem dobré výkony a Rytíři by tak na něj měli hodně spoléhat.

Přípravné zápasy 24. srpna

24. srpna 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:2 (1:0,0:1,1:1)

24. srpna 2004 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 2:4 (2:1,0:2,0:1)

24. srpna 2006 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 5:4 SN (1:1,2:1,1:2) bez prodloužení

24. srpna 2010 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

24. srpna 2017 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

24. srpna 2010 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19:32 David Pojkar (Milan Mikulík, David Pazourek) - 11:34 Vítězslav Bílek (Martin Látal, Jaroslav Kalla), 64:41 Jaroslav Mrázek (Jaroslav Kalla) PP1 (4/3). Vyloučení: 8:12 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:27 Diváci: 876

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, J. Látal, Mrázek, Kužel, Šmach, Růžička, Mnacjan - M. Látal, Patera, Eberle - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Kos, Melka, Gengel.

24. srpna 2017 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 05:19 Martin Kohout (Ondřej Beránek, Daniel Krejčí), 25:34 Tomáš Harkabus (Jakub Flek, Henri Tuominen) PP1, 26:49 Ondřej Beránek, 47:18 Jaromír Kverka (Martin Kohout) - 37:46 Tomáš Redlich (Adam Kubík, David Štich). Vyloučení: 1:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 28:27 (11:4, 9:11, 8:12) Diváci: 1326

Sestava Kladna: Cikánek - P. Hořava, Zelingr, Štindl, Kehar, Veber, Štich, Lenďák, Matula - Tůma, Machač, Kloz - Pekr ©, Přikryl, Strnad - Lorraine, Svedlund, Kaut - Kružík, Kubík, Redlich.

Jan ŠEJHL