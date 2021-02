Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 24. února a připomenutí zajímavého zápasu s Karlovými Vary o postup do play off, nebo bitvu s Plzní v předkole.

Kladno - Plzeň, února 2008 - 4:3. Na ledě nuda rozhodně nebyla, tady předvádí důraz Radek Bělohlav. | Foto: Bohumil Kučera

Narozeniny:

- Jan Klobouček – 48 let. Obránce Klobouček přišel do Kladna po studiích v americkém Vermontu. Pevné místo v sestavě ale neměl, tak vypomáhal i v prvoligových Kralupech. Po sezoně Kladno opustil. Prošel mimo jiné pražskou Slavií, kde se z něj stal univerzál schopný naskočit i do útoku. Nejvíc ale svou kariéru svázal s Ústí nad Labem, kde patří do Síně slávy ústeckého hokeje. Po konci aktivní kariéry byl funkcionářem v Ústí, ale také v Litvínově.