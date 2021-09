Narozeniny

- Jan Kregl st. – 58 let. Patřil mezi talentované brankáře. Objevil se dokonce v mládežnických reprezentačních výběrech. Přestože v Kladně prošel mládežnickými kategoriemi, mezi dospělými to neměl jednoduché. Přes silnou dvojici Krása – Kolísek se dostal k jedinému ostrému zápasu nižší soutěže. Guma, jak se Kreglovi přezdívá, přidal ještě čtyři přáteláky. Mimo Kladno poté dlouho chytal v Ústí nad Labem, objevil se i ve Slaném a Kralupech, kam se na něj chodil dívat i jeho syn Jan. Táta svého syna podporoval v hokeji. Mladý Jan Kregl to sice jako hráč na profesionální úroveň nedotáhl, zato se vypracoval v uznávaného trenéra mládeže, nyní i kladenského A-týmu.

- Jaroslav Nedvěd – 52 let. Starší bratr úspěšnějšího Petra je odchovancem Liberce. Za mateřský klub toho ale moc nenahrál. Svoji kariéru spojil hlavně se Spartou, jejíž dres oblékal deset ročníků. S ní má na kontě také dva ligové tituly. V české nejvyšší soutěži si zahrál také za Olomouc či Plzeň. V hokejovém životopisu má ale i působení v nižší zámořských soutěžích IHL a ECHL, v Rusku, Finsku, Slovinsku, na Slovensku či v Koreji. Až na sklonku kariéry se objevil na výpomoc v Kladně. Nedvěd pomáhal klubu hlavně v těžkém play out ročníku 2010/11. Pouze Pavel Janků byl starší, když si připisoval svůj první ligový zápas za Kladno. Dodnes také drží v historických tabulkách druhé místo mezi nejstaršími obránci, kteří naskočili za Kladno.

Ligový debut za Kladno

- 1971 – Antonín Melč. Obránce Melč byl odchovancem Kladna. Mezi dospělé se probojovával na začátku sedmdesátých let. To bylo pro něj svým způsobem smůlou. Kladno tehdy totiž mělo v zadních řadách opravdové legendy jako byl Pospíšil, Kaberle, Vejvoda nebo Vinš. Přes takovou konkurenci urvat své místo v obraně bylo opravdu těžké. Mnohem více tak naskakoval jen za B-tým, kde byl oporou. Opakovaně se ale objevoval i v prvním kladenském týmu. Podílel se hned na třech ligových titulech.

- 1985 – Roman Nedvěd. Starší syn slavného Zdeňka Nedvěda Roman velkou kariéru neudělal. Ve své debutové sezoně si připsal pouhých šest startů za kladenský A-tým. Po sezoně odešel do nižší soutěže. Zahrál si mimo jiné za Ústí nad Labem či za Tábor, kde si nevedl vůbec špatně. Později hrál také za Mladou Boleslav, odkud se ještě k druhému půltuctu zápasů do Kladna vrátil. To už ale bylo v Kladně vše.

- 1989 – Milan Hnilička. Původem litoměřický Hnilička dostal svou šanci v áčku tři měsíce po svých šestnáctinách. Je tak bezkonkurenčně nejmladším brankářem a celkově druhým nejmladším hráčem, který naskočil za Kladno k ostrému utkání. V Kladně vydržel tři roky, než se vypravil do severní Ameriky. Protože to za oceánem příliš nadějně nevypadalo, vrátil se do Kladna ještě na dva ročníky. Odešel do Sparty. Později se podíval i do vysněné NHL, získal zlatou olympijskou medaili, podílel se na třech titulech mistrů světa.

- 1991 – František Kaberle a Petr Kuda.

Nedlouho před svými osmnáctinami se do kladenského áčka probojoval František Kaberle. Zadák, který svůj post v obraně zdědil po tatínkovi, hrál za Kladno čtyři sezony. Mezi muži sbíral na beka poměrně dost bodů. Poté se vypravil do Švédska, přes které se dostal až do NHL. V nejslavnější lize světa odehrál devět sezon. Největšího úspěchu dosáhl s Carolinou. Na Stanley Cupu Hurricanes se podílel vítězným gólem v sedmém finále. Do Kladna se ještě dvakrát vrátil. Poprvé během výlukové sezony 2004/05, poté po konci kariéry v NHL.

o Odchovanec ústeckého hokeje Kuda vstoupil do nejvyšší soutěže v Litvínově. Po roce, kdy u Chemiků příliš nenastupoval, zamířil Kuda právě do Kladna. Tam se v sestavě zabydlel na více než čtyři roky. Přestože byl Kuda obráncem, byl na zadáka také celkem produktivní. Hned ve své první sezoně byl nejproduktivnějším bekem Kladna. Ale dobrá čísla si držel i v dalších sezonách.

- 2010 – Lukáš Luňák. Po prvních třech nepovedených střetnutích ročníku 2010/11 přivedlo vedení na krátkou výpomoc Lukáše Luňáka. Olomoucký odchovanec, který patřil Spartě, našel místo ve čtvrtém útoku vedle Davida Stielera a Petra Kafky (s ním ze Sparty přišel), respektive později Jana Eberleho. Luňák se za šest zápasů do statistik zapsal jedinou asistencí. Mohl dát i gól, trenér Vejvoda ho poslal na trestné střílení právě proti Spartě, ale neproměnil ho. Ve Spartě, kam se později vrátil, se neprosadil. Nejvíc tak odehrál v Prostějově, kde se angažoval i jeho otec Jaroslav.

Rekordy a zajímavost

- 2013 – Jan Rudovský se trefil v poslední vteřině základní hrací doby. A nejednalo se o gól do prázdné klece. Jeden z nejpozději vstřelených gólů ale jen mírnil domácí porážku 1:2 s Hradcem Králové.

- 2013 – Ke stejnému zápasu se váže ještě jedna statistická zajímavost. Kladno tehdy odehrálo zápas čistě, bez jediného obdrženého trestu.

Zápasy s kulatým výročím

Před padesáti roky byla na Kladenských až příliš znát únava, vždyť za sebou měli dlouhatánskou cestu do 700 kilometrů vzdálených Košic. Tam se sice létalo (zpátky se jezdilo busem), ale také ne pokaždé. Košicím tak ani nevadilo, že jim onemocněla největší hvězda, brankář Jiří Holeček. To hostům právě brankář Termer dával dlouho výkonem naději na bodový zisk.

24. září 1971 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Bedřich Brunclík (Vladimír Šandrik), 21. Peter Brtáň (Milan Gregor) PP1, 49. František Gregor (Bedřich Brunclík), 53. Ján Hegyi (František Smerčiak) - 45. Josef Vimmer (Lubomír Bauer), 46. Jaroslav Vinš. Vyloučení: 2:2, navíc Lubomír Bauer (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 41:28 (12:8, 15:8, 14:12) Diváci: 2500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil © (od 21. Melč), Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Kofent.

Nedávno jsme vzpomínali na zápas Kladna s Litvínovem, který skončil 8:4 po šílených třetinách 3:0, 0:4, 5:0. V roce 1991 se stalo něco podobného. Kladno vedlo v čase 5:31 4:0 (!!!), aby soupeř dotahoval a ve 46. minutě dal kysela na 4:4! Pak zase uskočilo Kladno v 56. minutě vedlo 7:4, jenže neuvěřitelné se stalo skutkem, Litvínov zase dal tři branky a po ráně Šlégra devět vteřin před koncem vyrovnal na 7:7!

24. září 1991 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 7:7 PP (4:1, 0:1, 3:5 - 0:0)

Branky a nahrávky: 03:34 Miroslav Mach (Zdeněk Vojta, Zdeněk Eichenmann), 04:03 Petr Kuda (Radek Gardoň, Josef Vrkota), 04:49 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek, Otakar Vejvoda), 05:31 Zdeněk Eichenmann (Zdeněk Vojta), 48:34 Zdeněk Vojta (Miroslav Mach), 51:48 Radek Gardoň (Tomáš Mikolášek), 55:04 Zdeněk Vojta (Miroslav Mach, Zdeněk Eichenmann) - 14:01 Jan Alinč (Pavel Burger, Jiří Šlégr) PP1, 24:11 Jan Čaloun (Radek Šulc), 45:21 Pavel Burger (Jiří Šlégr), 45:32 Robert Kysela (Petr Keller), 55:56 Pavel Burger (Jan Alinč), 58:28 Jan Čaloun (Kamil Kašťák, Robert Lang), 59:51 Jiří Šlégr (Kamil Kašťák) EAG. Vyloučení: 3:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 37:38 (16:7, 11:12, 10:19, neuvedeno) Diváci: 2447

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda.

Ostatní zápasy 24. září (od roku 1965)

24. září 1968 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 3:4 (0:1, 0:1, 3:2)

24. září 1974 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 7:2 (1:0, 5:2, 1:0)

24. září 1985 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 9:3 (5:2, 4:1, 0:0)

24. září 1989 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI KLADNO 6:6 (3:0, 2:4, 1:2)

24. září 1993 AC ZPS ZLÍN - HC KLADNO 5:4 PP (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0)

24. září 1996 HC POLDI KLADNO - HC SLEZAN OPAVA BOHEMEX TRADE 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

24. září 1999 HC VELVANA KLADNO - HC BARUM CONTINENTAL ZLÍN 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)

24. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

24. září 2006 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

24. září 2010 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VAGNERPLAST KLADNO 7:3 (3:0, 4:2, 0:1)

24. září 2013 RYTÍŘI KLADNO - MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

24. září 2014 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 SN (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

24. září 2016 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

24. září 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V září 1968 bylo i Kladno po zvláštní přípravě, jejíž část mělo absolvovat v Českých Budějovicích, ale právě tam je zastihl příjezd sovětských a dalších "spřátelených" tanků. V neklidné atmosféře doby se ale liga rozjela a Kladno, přestože mu v Košicích dal jeho pozdější trenér Bedřich Brunclík tři góly, tak vyhrálo těžký mač na druhém konci republiky 4:3. Dařilo se dvojici Lidický - Karas, která v závěru otočila skóre, a gól dal i Luba Rys, který se před sezonou vrátil domů právě z Košic, kde pár roků hrál.

A ještě perličku: v dalším duelu Kladno hostilo Spartu a o zápas byl tak velký zájem, že klub rozšířil prodejní místa. Kde jste si tehdy mohli vstupenku pořídit? Buď ve Sportovním domě nebo v prodejně Čedoku dole na náměstí (dnes St. Pavla). Tamtéž bylo možné zakoupit také permanentku na celou sezonu: k sezení na 250 a k stání za 130 korun. Pro představu: v roce 1968 si průměrný zaměstnanec v ČSSR přišel na 1828 korun československých. Nejvíc lidí pobíralo tehdy částku mezi 2000 a 2500 korunami, bylo jich asi 21 procent. Řemeslníci pak chodili hlavně o víkendech na tzv. melouchy. Leccos opravili, pomohli, platba pak mířila rovnou do kapsy.

24. září 1968 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 3:4 (0:1, 0:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 41. Bedřich Brunclík (Vladimír Stránský), 42. Bedřich Brunclík PP2, 47. Bedřich Brunclík (Ján Selvek) - 13. Lubomír Rys (František Pospíšil), 39. Jindřich Lidický PP1, 52. Jindřich Karas (Jindřich Lidický) PP1, 56. Jindřich Lidický PP1. Vyloučení: 5:6 Využití: 1:3 Střely na branku: 43:24 (19:10, 11:6, 13:8) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil, Benedikt, Stach - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 1974 zahájilo Kladno sezonu ve velkém stylu, po pátém kole bylo bez prohry v čele tabulky. Košicím tým nedal naději, i když si Eda Novák musel jít sednout na pět minut za hrubý faul na J. Lukáče. Dva góly dal navrátilec z vojny Milan Nový, tehdy se o něm psalo jako o kladenském Pelém!

24. září 1974 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 7:2 (1:0, 5:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Eduard Novák (František Pospíšil), 22. Milan Skrbek (Otakar Vejvoda), 23. Jaroslav Vinš (Miroslav Křiváček), 31. Milan Nový (František Pospíšil), 32. Otakar Vejvoda (Zdeněk Nedvěd), 34. Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš), 46. Milan Nový (František Kaberle) PP1 - 25. Peter Brtáň (Ján Bačo), 38. Bedřich Brunclík (František Kolláth) PP1. Vyloučení: 3:3, navíc Eduard Novák (Kladno) na 5 min. a Ján Šterbák (Košice) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 47:34 (14:8, 13:15, 20:11) Diváci: 4600

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Větrovec, Vejvoda, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Filip - Nedvěd, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Vysušil.

Hodně zajímavý byl průběh zápasu 6. kola ligy v roce 1989. Kladno v Brně začalo strašidelně, prohrávalo už 0:4 a Jaroslava Kameše střídal při své premiéře v nejvyšší soutěž šestnáctiletý brankář Milan Hnilička. Další mladík Jaromír Jágr snížil, dali domácí další branku. Stav 5:1 v půlce zápasu vypadal beznadějně, ale omyl. Už do druhé pauzy to bylo po trefách ostrostřelců Kameše, Eberleho a znovu Jágra jen o gól a ve třetí části šli hosté dokonce do vedení 6:5! To už nevydržel někdejší brankářský přízrak Kladna Karel Lang, odjel na střídačku, ale Brno pak zvedlo hlavy a aspoň vyrovnalo.

24. září 1989 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI KLADNO 6:6 (3:0, 2:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 03:24 Jiří Rech (Roman Meluzín), 13:48 Jaromír Korotvička (Radek Haman), 16:50 Radek Haman, 21:03 Igor Čikl (Pavel Nohel, Jiří Paška), 28:11 Milan Nedoma (Michal Konečný) 4/4, 45:13 Zdeněk Malý - 23:52 Jaromír Jágr (Petr Lhotský, Martin Procházka) PP1, 33:29 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 35:31 Jaromír Jágr (Petr Kasík), 38:14 Vladimír Kameš (Petr Tatíček, Ivan Černý) PP2, 40:46 Zdeněk Eichenmann (Petr Tatíček, Petr Fiala) PP1, 43:56 Petr Slabý (Vladimír Kameš, Drahomír Kadlec). Vyloučení: 6:4 Využití: 0:3 Střely na branku: 32:30 (11:3, 1/9:19, 11:8) Diváci: 4822

Sestava Kladna: Kameš (od 22:37 Hnilička) - I. Černý, Tatíček, Kadlec, Mádl, Kruliš (od 21. Lhotský), Kasík - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Vrkota, Procházka - Matula, Čermák, Mach.

54 střel vyslali střelci Zlína na branku kladenského gólmana Jaroslava Kameše v roce 1993. Tedy ještě Zlín neznal svoji ošklivou defenzivní taktiku a jeho hráči hráli krásný hokej. To samé vyznávali Kladeňáci, a tak byl zápas parádní. Hosté několikrát vedli, ale šikovný Juraj Jurík zrežíroval konec. Vyrovnal a rozhodl v prodloužení!

24. září 1993 AC ZPS ZLÍN - HC KLADNO 5:4 PP (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17:40 Petr Kaňkovský (Jan Krajíček), 31:19 Roman Kaňkovský (Roman Meluzín) 4/4, 47:10 Jaroslav Benák (Josef Štraub, Juraj Jurík), 57:47 Juraj Jurík (Petr Kaňkovský), 60:47 Juraj Jurík (Josef Štraub, Petr Kaňkovský) - 19:44 Josef Zajíc (František Kaberle), 21:05 Tomáš Mikolášek (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 33:55 Martin Procházka (Libor Procházka, David Čermák) PP1, 43:02 Milan Ruchař (Josef Zajíc, Jiří Beránek). Vyloučení: 2:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 54:26 (15:9, 18:10, 20:7, neuvedeno) Diváci: 4329

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Černý, L. Procházka, Veber - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Murakami, Čermák, M. Procházka - Eliáš.

Jan ŠEJHL