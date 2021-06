Narozeniny

- Milan Hnilička – 48 let. Rodák z Litoměřic v Kladně působil už od mladšího dorostu. Premiéru v bráně áčka si odbyl tři měsíce po svých šestnáctinách. To z něj dělá nejmladšího brankáře a po Tomáši Plekancovi celkově druhého nejmladšího hráče, který kdy za Kladno nastoupil k soutěžnímu zápasu. O rok později už Hnilička byl kladenskou jedničkou, vychytal semifinále ligového play off, a při draftu NHL neušel pozornosti New York Islanders. Za mořem ale působil u mládežnických týmů a v nižších soutěžích, do týmu Ostrovanů se neprobojoval a zvolil tak návrat do Kladna. V něm vydržel až do sezony 1996/97, kdy odešel do Sparty.

Jako hráč Pražanů se Hnilička podíval na turnaj století do Nagana. Tam byl pouze náhradníkem, ale i tak má ve sbírce zlatou olympijskou medaili. Hnilička nevzdal ani sen o NHL světa a v nejprestižnější lize světa si opravdu zachytal. Za Atlantu má na kontě 117 startů, další přidal i New York Rangers a Los Angeles. Když se vrátil zpět do Čech, zlákal ho k do svých řad Liberec. Krátce se ukázal také v dresu ruské Ufy, kde získal i ruský titul, a pražské Slavie.

Z reprezentačních úspěchů stojí vedle olympijské zlata za připomenutí bronz z olympiády v Turíně a také tři tituly mistra světa. Na dvou měl zásadní podíl.

- Jiří Kučera – 48 let. Brankář Jiří Kučera, stejně jako jeho slavnější jmenovec, patří mezi odchovance plzeňského hokeje. Ve svém mateřském klubu se také podíval do nejvyšší soutěže. Později si zachytal také například za Jindřichův Hradec. V jeho dresu musel skousnout například i hořkou prohru 4:13 právě s Kladnem. Tehdy se do utkání dostal až v jeho průběhu, ale po pěti brankách klec opět opustil. Kučerovo kladenské angažmá se datuje až do sezony 1995/96. Za jasnou jedničkou Hniličkou a dvojkou Chladem se do brány postavil jen dvakrát. Poté už působil jen v nižších soutěžích.

- Ladislav Gengel – 40 let. Mezi kladenské odchovance se řadí i dnešní jubilant Ladislav Gengel. Do dospělého hokeje ale vstoupil v prvoligové Kadani. Než se podíval do A-týmu mateřského klubu, vyzkoušel si angažmá mimo jiné v extraligovém Vsetíně a Mladé Boleslavi nebo v nižších soutěžích za Beroun, Hradec Králové, Prostějov či Vrchlabí. Do Kladna se vrátil během sezony 2009/10 na hostování právě z posledně jmenovaného Vrchlabí. Stejně Kladnu vypomáhal i o sezonu později. Na kontě má za Kladno celkem 27 ligových startů. Větší stopu zanechal také v Ústí nad Labem. Během sezony 2018/19 ale kvůli pracovnímu vytížení angažmá u Severočechů a celkově i v druhé nejvyšší soutěži ukončil. Další motivaci našel ve třetí nejvyšší soutěži u tehdejšího nováčka v Příbrami. V nedávno skončené sezoně toužil s ní toužil po postupu do první ligy. Ambiciózní plány stejně jako celou druholigovou sezonu stopla pandemie koronaviru.

- Brendan O’Donnell – 29 let. Přestože kanadský útočník prošel draftem NHL, kde ho ulovila Tampa Bay, místo bojů o nejslavnější ligu světa zamířil raději do prestižní univerzitní ligy NCAA. Když po studiích hledal hokejové uplatnění, dotáhl to nejdále k pár zápasům ve farmářské AHL. Vyrazil proto hledat svou příležitost jinde. Štace v čínském Kunlunu hrajícím KHL mu ale vůbec nevyšla a O’Donnell se tak podíval i do nižší VHL.

O rok později mu skvěle vyšlo angažmá v rakouském Dornbirnu. V mezinárodní EBEL patřil mezi nejlepší střelce celé soutěže. Právě proto si ho Rytíři vybrali pro svou extraligovou sezonu 2019/20. Přestože se útočník s číslem 21 na zádech ze začátku trápil, nakonec byl spolu s Ladislavem Zikmundem nejproduktivnějším útočníkem Kladna. Na středočeské město bude O’Donnell jistě vzpomínat do konce života, jelikož se mu právě zde narodila dcera.

Když Kladno neuhájilo extraligovou příslušnost, odešel Kanaďan do Slovanu Bratislava. Tam po roce skončil a jeho další angažmá zatím není známo.

Jan ŠEJHL