Narozeniny:

- Libor Procházka – 47 let - Původem vlašimský Procházka vstoupil do velkého hokeje v Kladně. První zápasy za dospělé sehrál už jako sedmnáctiletý. V draftu NHL v roce 1993 si ho dokonce zamluvilo St. Louis, Procházka ale zůstal ještě několik sezon v Kladně. Kladno opustil až před sezonou 1997/98. Ve Švédsku si ho vyhlédl i Ivan Hlinka pro turnaj století v Naganu. V Japonsku Procházka byl jen náhradníkem, ale i tak je zapsán mezi olympijské vítěze. Do Kladna se pak vrátil až v sezoně 2005/06. Kladno ještě párkrát opustil, ale kariéru přeci jen ukončil u Rytířů. Bylo to ale smutné loučení – Procházka se totiž loučil sestupem.

- Štěpán Bláha – 24 let. Útočník Bláha oblékal kladenský dres už od mládí. Byl rovněž mládežnickým reprezentantem. I za dospělé hrál hlavně v Kladně. Výjimkou bylo jen krátké působení v univerzitní lize za pražské UK, druholigové angažmá v Řisutech a pár zápasů za Ústí nad Labem. Největší úspěchy ale slavil doma. S Kladnem totiž postoupil do extraligy, kterou si také zahrál. Zůstal i po sestupu, v průběhu letošní sezony ale v tichosti zmizel z kladenské soupisky.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1973 – Zdeněk Vojta st., Miloš Kupec a Pavel Hlaváček

o Brankář Zdeněk Vojta začínal s hokejem v kladenském dorostu. První zápas za muže si připsal 24. listopadu 1955 proti pražské Spartě. Po dvou sezonách odešel na vojnu do Jihlavy. Když odsloužil povinné dva roky, nezamířil do Kladna, ale přestoupil do Plzně. S tou se tehdy Kladno tahalo o ligový titul. Na konci sezony pak byli šťastnější Středočeši, pro které to byl historicky první úspěch. Vojta se po sezoně do Kladna vrátil a nakonec za Kladno odchytal solidních 198 ligových zápasů. Když se s Kladnem loučil nedlouho před 35. narozeninami, byl druhým nejstarším brankářem, který v dresu Středočechů zasáhl do ostrého zápasu. Později se věnoval také výchově gólmanů u kladenské mládeže.

o Útočník Kupec přišel do Kladna z rodné Mladé Boleslavi. Do kladenského áčka se prosadil jako osmnáctiletý dorostenec. Byl také mládežnickým reprezentantem. Po jediné sezoně v Kladně ale musel narukovat na vojnu do Jihlavy. Z ní už se ale nevrátil – na Vysočině totiž sloužil dlouhých 9 sezon. Na sklonku kariéry vyrazil také na zahraniční štace do Jugoslávie a Itálie.

o Kladenský rodák Hlaváček prošel doma mládežnickými kategoriemi. S dorostem dokonce oslavil titul mistra ČSSR. Přechod mezi dospělé ale měl pozvolný. Za dvě sezony naskočil do 19 ligových zápasů. Poté musel odejít na vojnu. Z ní se ještě vrátil, ale více byl jen náhradníkem. Neprosadil se ani jinde v lize.

Rekordy a zajímavost:



- 1988 – Při semifinálové divočině s Jihlavou měli na výhře 8:7 výrazný podíl Milan Nový, který nastřílel čtyři branky a také Petr Slabý, který zaznamenal hned pět asistencí.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1973 končilo play off v Kladně dost tristně. Tehdy pořád ještě nezavedená věc, která se po téhle sezoně ztratila na patnáct let kamsi do podpalubí československého hokeje, lidi ani hokejisty nebrala. Buď jak buď, na čtvrtý zápas semifinálové série Kladno - Jihlava dorazilo na zimák pouhopouhých 400 diváků! Inu, Kladno mělo vždycky specifické fanoušky a ti za stavu 3:0 pro Jihlavu už v obrat nevěřili. Navíc prý byl v televizi dobrý fotbal, referuje tehdejší Čs. sport.



Kladno už nastoupilo bez hlavní střelecké opory Edy Nováka (angína) s několika hráči, kteří byli jinak spíše náhradníky. Vítěznou branku dal opět v Jihlavě vojákující Milan Nový, celkem jich dal svému Kladnu za čtyři zápasy šest.



25. dubna 1973 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. František Pospíšil (Lubomír Bauer) PP1 - 7. Jiří Holík (Karel Dvořák), 18. Milan Nový (Petr Adamík), 25. Jan Klapáč (Miroslav Dvořák), 58. Jiří Holík [Jan Klapáč]. Vyloučení: 3:4, navíc Bohumil Čermák (Kladno) a Pavel Beránek (Jihlava) na 5 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 25:25 (8:9, 7:7, 10:9) Diváci: 400.

Sestava Kladna: Vojta - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Nedvěd, Rys, Kupec (od 21. Hrabě) - Vimmer, Sýkora, Bauer - Hlaváček, Filip, Kofent.

Obrovská dvouměsíční pauza byla v I. lize v roce 1975. Hrálo se MS v Německu a svaz naplánoval před jeho začátkem vydatnou přípravu a několik přípravných duelů hlavně proti Sovětskému svazu. Pro Kladno bylo ctí, že kromě dlouholetého reprezentanta Františka Pospíšila hráli na MS poprvé i další dva hráči z kádru Poldi - Milan Nový a František Kaberle. Navíc i Eduard Novák, jenž se vrátil na MS po čtyřech letech. Kluci tehdy vybojovali v Německu stříbro za Rusy. Před MS je naši vypráskali 9:3, to je rekordní výsledek. Ovšem na šampionátu si už favorit dal pozor.

Kladenští tehdy měli v tabulce poměrně jasný náskok na druhé Pardubice, ale cestovali na horký led Košic. Tam několikrát vedli, ale domácí, i když na ně přišlo nečekaně málo diváků, kousali a zaslouženě vyrovnali na 3:3.

25. dubna 1975 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 3:3 (0:0, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 35. Ján Faith PP1, 48. Anton Lach, 55. Vincent Lukáč (Anton Lach) - 32. František Kaberle (Eduard Novák), 33. Milan Skrbek (Jaroslav Vinš, Václav Sýkora), 53. Lubomír Bauer (František Pospíšil). Vyloučení: 1:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 33:30 (10:7, 9:9, 14:14) Diváci: 1500.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Vysušil.

Hodně nepovedený start do kvalifikace o postup do I. ligy vyšel Kladno v roce 1984 draho. S podceňovanou Nitrou křečovitě hrající mužstvo uhrálo jen remízu 3:3, kterou ve třetí třetině zachraňoval kapitán Sýkora. Nebyl to povedený zápas Kladna, kterépak ztratilo bod s Nitrou i v odvetě na Slovensku.



25. dubna 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ PLASTIKA NITRA 3:3 (2:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Zdeněk Vojta (Jan Neliba) PP1, 13. Václav Sýkora (Milan Eberle), 40:26 Václav Sýkora (Jan Neliba) - 01:38 Peter Ocelka (Dušan Čičmanec), 20. Karol Kolečáni (Vladimír Kunc), 23. Ivan Hrtús (Vladimír Kunc). Vyloučení: 2:1 Využití: 1:0 Diváci: 7000.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Kasík, Vinš, Horský, Tatíček, Pospíšil - Eberle, Sýkora ©, Vojta - Vrňák, Kopecký, Novotný - Hrabě, Pivoňka, Müller.

V dubnu rou 1988 se hokejistům Kladna na dovolenou nechtělo, i když šlo "jen" o třetí místo. Ve skvělém duelu s patnácti góly přehráli Jihlavu a vyrovnali stav série na 2:2. Neskutečný výkon podal Milan Nový, ve 36 letech nasázel favoritovi čtyři góly. Včetně toho vítězného, když Dukla stáhla manko 3:7. Góly dávali i později slavní trenéři Miloš Hořava a Zdeněk Vojta, na druhé straně třeba ex-kladenský Drahoš Kadlec, ale i aktuální šéf Dukly Bedřich Ščerban nebo legendární Bobby Holík.

"Milan Nový dává hokeji pořád moc, proto od něj může stále něco očekávat. Mladí takoví leckdy nejsou, ale myslím, že nám zase dorůstá dobrá generace," říkal po utkání kladenský trenér Eduard Novák a byl skoro prorokem, protože dorůstali Jágrové, Paterové, Procházkové, Vejvodové a další pozdější velké star.

Poklonu Balíkovi vysekl také tehdejší kouč Dukly Jaroslav Holík. "Až ho Eda vyhodí, my ho vezmeme, dáme mu dvě rychlá křídla a uvidíte, že bude střílet góly jedna báseň. Takoví borci se jen tak nerodí," povídal "Holas" a i on byl prorokem: "V pátém zápase máte smůlu, nemůžete vyhrát!"

Měl pravdu.

25. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 8:7 (2:2, 5:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 00:25 Zdeněk Vojta (Petr Slabý, František Pospíšil), 11:44 Milan Nový (Petr Slabý), 22:01 Vladimír Kameš (Petr Slabý) PP1, 25:12 Milan Nový (Miloslav Hořava, Petr Tatíček) PP1, 26:27 Milan Nový (Petr Slabý), 27:14 Radek Knotek, 35:40 Miloslav Hořava (Petr Tatíček) PP2, 52:34 Milan Nový (Petr Slabý, Miloslav Hořava) - 01:54 Roman Mejzlík (Robert Holík), 04:58 Josef Štraub (Luděk Konopčík), 21:04 Bedřich Ščerban (Dárius Rusnák) PP1 (4/3), 34:02 Drahomír Kadlec (Libor Dolana) PP1, 39:45 Aleš Polcar (Vladimír Kolek), 44:25 Robert Holík (Drahomír Kadlec, Vladimír Kolek), 48:38 Dárius Rusnák (Karel Šmíd). Vyloučení: 10:10 Využití: 3:2 Střely na branku: 33:37 (7:12, 17:15, 9:10) Diváci: 2900.

Sestava Kladna: Dudáček - Pospíšil, Hořava, Veber, Tatíček, Lhotský, Aschenbrenner - Slabý, Nový ©, Vojta - Knotek, Kameš, Fiala - Kuthan, Gardoň, Hrabě.

Ostatní zápasy 25. dubna (od roku 1966):



25. dubna 1973 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

25. dubna 1975 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 3:3 (0:0, 1:2, 2:1)

25. dubna 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ PLASTIKA NITRA 3:3 (2:2, 0:1, 1:0)

25. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 8:7 (2:2, 5:3, 1:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK