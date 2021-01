Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 25. ledna. V tento den si připomínáme třeba pozdní příjezd rozhodčího Rejthara na zápas. Důvod? Nikdo mu nenahlásil nominaci… Místo něj pískal Kladeňák Petr Řešátko.

Trenér Přítočna Petr Řešátko | Foto: Foto: Bohumil Kučera

Narozeniny:

- Petr Macholda – 39 let. Původem mostecký Macholda začínal s hokejem v Litvínově. V extralize si prošel také Karlovými Vary, Spartou či Zlínem, se kterým získal extraligový titul. Než dorazil do Kladna, sbíral také zkušenosti v německé nejvyšší soutěži. Za Rytíře hrál pouze jedinou sezonu, při výluce 2012/13. Po sezoně odešel do Drážďan, kde dohrál kariéru.

- Jan Chábera – 37 let. Rodák z Jindřichova Hradce vkročil do velkého hokeje v Českých Budějovicích. Než dorazil do Kladna, procestoval extraligovou Mladou Boleslav, Plzeň či Spartu, působil také v nižší soutěži. Rytíři si ho ale vybrali, když působil ve slovinské Ljubjlani. V Kladně pak vydržel čtyři sezony. V nich zažil mimo jiné neúspěch v baráži, který znamenal sestup. Když se modrobílým nepovedl rychlý návrat, Chábera v Kladně skončil. Zachytal si ještě v Trenčíně či ve francouzském Strasbourgu, kde ukončil kariéru. Dnes trénuje v pražské Slavii. Mimo jiné i svého syna, také brankáře.