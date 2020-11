Narozeniny:

- Petr Patyk – 23 let. Rodák z Ústí nad Labem přišel do Kladna v mladším dorostu. Přes padesát bodů za sezonu nasbíral nejen ve starším dorostu, ale i ve dvou sezonách v juniorce. Mezi dospělými ale dostal příležitost jen ve třech zápasech v neúspěšné baráži 2018. Prosadil se ale ve druhé lize v barvách Řisut. V minulé sezoně byl druhým nejproduktivnějším útočníkem Řisutských.

Ligový debut za Kladno:

- 2005 – Aleš Pavlas. Pro rodáka a odchovance Havlíčkova Brodu bylo právě Kladno nejdelším angažmá v extralize. Mnohem více startů ale nasbíral ve druhé nejvyšší soutěži. Naposledy byl kapitánem Litoměřic. V únoru kvůli zranění ukončil tenhle velký poctivec aktivní kariéru. Nyní se věnuje výchově mladých hokejistů.

- 2006 – Radek Bělohlav. Shrnout jeho kariéru do pár vět je téměř nemožné. Radek Bělohlav se narodil v Českých Budějovicích, kde i naskočil do nejvyšší soutěže. Je mistrem světa z Vídně 1996. Má také tři ligové tituly – dva se Vsetínem, jeden s pražskou Spartou. V Kladně, kam ho Jihočeši poslali jako už neperspektivního to byla velká manažerská chyba) zasáhl do šesti sezon, během kterých stihl 280 zápasů a 120 kanadských bodů. Po konci hráčské kariéry se věnoval trénování. Na jihu Čech dostal příležitost jen u mládeže. Po dvouměsíční anabázi u hokejistů Pardubic zamířil do brněnské Komety. Po neúspěšném startu do letošní sezony byl přeřazen k juniorce.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2008 – Jakub Lev. Brankář Lev v Kladně plnil spíš roli trojky. Za čtyři sezony mezi dospělými odchytal 39 zápasů. Poté to zkoušel ještě v prvoligové Třebíči. Kariéru zakončil v sezoně 2010/11 v druholigových Řisutech.

- 2017 – Johan Lorraine. Švédský krajánek Lorraine dorazil do Kladna z Kazachstánu na doporučení Otakara Vejvody. Příliš do týmu nezapadl. Vydržel 17 zápasů, během kterých vstřelil 4 branky a přidal i stejný počet asistencí. Nyní působí ve švédské druhé nejvyšší soutěži.

Rekordy a zajímavost:

- 2015 – Hattrick Patrika Machače při domácí výhře 5:2 nad Prostějovem. Byl to jeho jediný hattrick v kladenském áčku.

- 2017 – V rámci akce Movember nastoupilo Kladno v růžových dresech.

Zápasy s kulatým výročím:

Fantastický Milan Nový a podle rozhodčího Šubrta také Miloš Hořava byli největšími strůjci jasné výhry Kladna v derby se Spartou 25. listopadu 1980. Nového neuhlídali hosté ani při svým přesilovkách a hned dvakrát jim ujel. Dva góly od jednoho hráče v oslabení, to patří mezi rekordy. Ale ne ojedinělé. Právě Nový dal dvě branky v oslabení také Trenčínu v březnu 1979. To samé se povedlo rovněž Martinu Procházkovi v roce 1996 proti Vítkovicím, jenže tak jeden gól byl do prázdné brány. Dvakrát skóroval v oslabení ještě Pavel Patera v roce 2007 v Plzni a v přípravě Petr Tenkrát v roce 2013 v Ústí. všehhny tyhle zápasy byly pro Kladno vítězné.

A ještě zpět do 25. listopadu 1980. Za Spartu se trefil jen Peter Inhačák. Velká posila z Košic později utekla za kopečky a osm let válčila za Toronto Maple Leafs. Jeho syn Brian hrál v české extralize za několik klubů. Naposledy za Pardubice v baráži 2019 i proti Kladnu.

25. listopadu 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 05:45 Otakar Vejvoda (František Větrovec), 14:12 Miloslav Hořava (Jiří Dudáček) PP1, 19:04 František Větrovec (Libor Martínek), 25:28 Milan Nový (Miloslav Hořava) SH1, 30:55 Milan Skrbek (Milan Nový), 35:54 Milan Nový (Miloslav Hořava, Jan Neliba) SH1, 48:06 Jan Neliba (Miloslav Hořava, Milan Skrbek), 52:30 Lubomír Bauer (Zdeněk Müller) - 44:22 Peter Ihnačák (Jiří Hrdina, Miroslav Kasík)

Vyloučení: 5:6 Využití: 1:0 V oslabení: 2:0 Střely na branku: 32:29 (:10, :10, :9) Diváci: 4868

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Skrbek - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Martínek, Fiala.

Co je zajímavé z ostatních zápasů?

Televizní zkratka se zachovala z povedeného utkání Kladna proti Českým Budějovicím v roce 2005. Místo zraněného Patery byl v první lajně centrem Jaroslav Kalla a vedle sebe měli kromě Martina Procházky také Ivana Humla, jenž později hrával spíše za jiné kluby (Brno, Chomutov a Skandinávie). Dali i první gól, ale zápas zlomila dorážka kapitána Josefa Zajíce a pak parádní zakončení mladičkého Jirky Tlustého. Jihočeši kontrovali až v úplném závěru.

Pro Josefa Zajíce to byl jeden z posledních gólů z kladenském dresu (vůbec poslední dal v 50. kole Vítkovicím). Po dokončení této sezony už další smlouvu nedostal.

25. listopadu 2005 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 20:23 Jaroslav Kalla (Martin Procházka), 42:18 Josef Zajíc (Tomáš Horna, Michal Havel), 51:00 Jiří Tlustý (Vítězslav Bílek) - 14:22 Jiří Šimánek (Viktor Hübl, Petr Sailer), 59:56 Jiří Šimánek (Kamil Brabenec, Viktor Hübl) EAG

Vyloučení: 5:7 Bez využití Střely na branku: 29:28 (6:8, 9:9, 14:11) Diváci: 2217

Sestava Kladna: Orct - Pavlas, Evan, L. Procházka (od 21. Hořava), Čech, Zeman, Špelda - Huml, Kalla, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Tlustý - Horna, Zajíc ©, Mi. Frolík - Kucharczyk, Havel, Besser - od 21. Kuchler.

Ještě krátké zastavení u poměrně nedávného movemberovského zápasu s Prostějovem. Kladno přivítalo Moravany 25. listopadu 2017 a vyhrálo v růžových dresech jasně 6:1. Na straně Prostějova bojovalo hned několik borců, kteří dříve či později hráli i za Kladno. Obránce Ondřej Mikliš se dokonce tehdy popral s dnes už budějovickým Romanem Přikrylem. Dále hráli za Jestřáby Dvořáček, Rudovský, Luňák a Hajný.

25. listopadu 2017 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11:38 David Tůma (Jurij Repe, Patrik Machač), 26:28 Matyáš Zelingr (Patrik Machač) SH1, 30:13 Tomáš Redlich (Tomáš Kaut, Johan Lorraine), 39:48 Jakub Strnad (Petr Štindl, Roman Přikryl) PP1, 42:15 Tomáš Redlich (Johan Lorraine, David Štich), 53:24 Matěj Pekr (David Štich, Jakub Strnad) - 56:34 Tomáš Nouza (Václav Meidl, David Dvořáček) PP1

Vyloučení: 7:8, navíc Ondřej Mikliš (Prostějov) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:22 (14:4, 14:10, 9:8) Diváci: 2628

Sestava Kladna: Cikánek - Štindl, Kehar, P. Hořava, Repe, Štich, Zelingr - Pekr, Přikryl, Strnad © - Tůma, Machač, Kloz - Lorraine, Kaut, Redlich - Kubík, Svedlund, Zikmund.

Ostatní zápasy 25. listopadu (od roku 1965)

25. listopadu 1984 TJ SLAVIA PRAHA IPS - TJ POLDI SONP KLADNO 4:6 (3:3, 0:3, 1:0)

25. listopadu 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)

25. listopadu 1994 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 2:2 PP (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

25. listopadu 1997 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)

25. listopadu 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

25. listopadu 2005 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

25. listopadu 2006 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

25. listopadu 2007 HC SLAVIA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

25. listopadu 2008 HC LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

25. listopadu 2011 HC PLZEŇ 1929 - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

25. listopadu 2012 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

25. listopadu 2015 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

25. listopadu 2017 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK