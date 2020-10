Narozeniny:

- 1968 – Petr Kuda – 52 let

- 1979 – Radim Kucharczyk – 41 let

- 1974 – Radek Svoboda – 46 let

Ligový debut za Kladno:

- Nikdo

Rekordy a zajímavosti:

- Nejpozději vstřelený gól (nepočítány góly do prázdné brány) 2013 – Jan Hlaváč v čase 64:59 při domácí výhře nad Zlínem 3:2 po prodloužení.

- 2009 – Těsně před zápasem s Mladou Boleslaví se v kabině při špatné manipulaci s ohněm a masážním roztokem Sportovka podpálil útočník Marek Čurilla. Přežil, funkce byly zachovány, ale mimo byl poměrně dlouho, až do 8. ledna (18 zápasů!). Více ZDE: a ZDE a ZDE:

Zápasy s kulatým výročím:

Do utkání Kladno - Litvínov před rovnými 30ti lety zasáhlo šest borců, kteří později došli až do NHL. U domácích Milan Hnilička a Martin Procházka, u hostů Jiří Šlégr, Robert Lang, Josef Beránek a Martin Ručinský. V tomhle zápase je zastavil výborný Milan Hnilička, mladičký, ale v lize už chytal třetí sezonu. Rozhodujíc branku obstarala dvojice Josef Vrkota a Petr Lhotský. Málo známí borci, ale o Vrkotovi a jeho slušném střeleckém umění už jsme mluvili poslední a Lhotský vydržel v sestavě celé čtyři sezony. Do Kladna přišel z tehdy druholigové Boleslavi už jako hotový hráč, který se hodně prosazoval ve druhé lize.

25. října 1990 TJ POLDI KLADNO - HC CHZ LITVÍNOV 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 17:36 Petr Kasík PP1, 30:14 Josef Vrkota (Petr Lhotský, Jan Kruliš) - 14:13 Robert Kysela (Radek Šulc) PP1

Vyloučení: 5:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 24:31 (11:11, 11:8, 2:12) Diváci: 2273

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek.

A další zajímavá utkání hraná 24. října?

Třeba v roce 1974, kdy Kladenští po bitvě vyhráli v Českých Budějovicích. V sestavě už byl tehdy talentovaný obránce, tvrďák František Větrovec. Vedle Edy Nováka a Milana Nového tehdy občas hrával vysoký Ladislav Vysušil. V centru třetí lajny byl Jiří Filip, což byl sportovní obojživelník, ale druhým sportem nebyl fotbal, nýbrž tenis. Byl v něm (a je dál) skutečně vynikajícím hráčem.

25. října 1974 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Jan Klabouch (Josef Anderle, Jaroslav Vopátek), 54. Jiří Kolar (Josef Anderle, Jan Klabouch) - 13. Zdeněk Nedvěd (Bohumil Čermák), 19. Eduard Novák (Milan Nový), 53. Eduard Novák (František Pospíšil), 59. Milan Skrbek (Václav Sýkora).

Vyloučení: 1:2 Bez využití Střely na branku: 31:25 (6:10, 11:6, 14:9) Diváci: 8000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Biskup, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Vysušil - Nedvěd, Sýkora, Bauer - Křiváček, Filip, Skrbek.

Zápas moc nevybočil, ale zajímavé je, že se na svoje 26. narozeniny trefil obránce Petr Kuda. Ústečák, který v Kladně nehrál moc dlouho, ale mnozí fanoušci na něj rádi vzpomínají. "Kudič" měl bombu, taky nosil pěkný háro a byla s ním sranda mimo zimák. A když se to povedlo a v NHL byla stávka, využil dokonale Jardy Jágra. Po jeho přihrávkách udělal svůj rekord, dal 9 gólů za sezonu. Co je zajímavé, je jeho bilance v play off. Ve třech ze čtyř kladenských sezon si Petr Kuda rozhodující boje zahrál a pokaždé Středočeši někoho vyřadili (92 Olomouc, 94 Litvínov a 95 Slavii). Kuda dával důležité branky, a tu vůbec nejpěknější do sítě Slavie najdete na záznamu youtube

Zdroj: Youtube

Klička na modré, bránící Hlinka klouže ke Sleťáku, Kuda pádí na Sítnou a bombou vyrovnává. Podívejte se sami - čas na videu 3:18.

25. října 1994 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 3:3 PP (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 04:59 Martin Ručinský (Robert Lang) SH1, 28:16 Ivo Prorok (Vladimír Machulda, Ondřej Zetek), 48:20 Radim Piroutek (Robert Lang, Petr Molnár) - 26:31 Pavel Patera (Martin Procházka, František Kaberle) SH1, 29:25 Petr Kuda (Miroslav Mach), 39:43 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, František Kaberle) PP1

Vyloučení: 3:7 Využití: 0:1 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 40:37 (16:9, 13:14, 10:11, 1:3) Diváci: 6100

Sestava Kladna: Chlad - L. Procházka, F. Kaberle, Štěpánek, Ančička (od 21. Černý), Kuda, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Ruchař - Placatka, Mach, Čermák.

Ostatní zápasy 25. října (od roku 1965):

25. října 1967 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 5:1 (0:0, 5:0, 0:1)

25. října 1968 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 2:2 (1:0, 1:2, 0:0)

25. října 1974 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

25. října 1977 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

25. října 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

25. října 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)

25. října 1992 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

25. října 1994 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 3:3 PP (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

25. října 1996 HC OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)

25. října 1998 HC VELVANA KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:8 (0:0, 1:5, 0:3)

25. října 2005 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

25. října 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 0:1 SN (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)

25. října 2011 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

25. října 2013 RYTÍŘI KLADNO - PSG ZLÍN 3:2 PP (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

25. října 2014 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

25. října 2017 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

25. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:3 PP (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK