Mistrovské zápasy 25. srpna

25. srpna 1978 TPS TURKU - TJ POLDI SONP KLADNO 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Přípravné zápasy 25. srpna

25. srpna 2000 KLH CHOMUTOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:3 (1:1,0:2,0:0)

25. srpna 2011 HC KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

25. srpna 2015 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

25. srpna 2016 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

25. srpna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Semifinále PMEZ 1976 se začalo dohrávat až v létě roku 1978. Kladno bylo zařazeno až do 3. kola soutěže. Jenže polský KS Podhale Nowy Targ z finančních důvodů odstoupil, a tak tým Kladna začínal až v semifinále. Dnes by prohra s finským Turku 4:5 byla brána pomalu jako úspěch, tehdy to byla nepříjemnost a neúspěch. Co na tom, že se hrálo na půdě finského klubu. Kladenští naštěstí měli k dispozici odvetu a tu už zvládli (7:2). Nakonec tedy prohra 4:5 nemrzela.

Branky a nahrávky: 1:0 Jukka Koskilahti, 2:0 Timo Nummelin (Pekka Rautee), 3:0 Reijo Leppänen, 4:1 Jukka Koskilahti (Hannu Jortikka), 5:2 Håkan Hjerpe (Kari Hörkkö) - 3:1 Václav Sýkora (František Kaberle), 4:2 Jaroslav Vinš (Jan Novotný), 5:3 Eduard Novák (František Kaberle), 5:4 Miroslav Křiváček . Vyloučení: 4:2 Diváci: 1723

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák - Sýkora, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Novák © - Kopecký, Novotný, Bauer.

25. srpna 2011 HC KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 36:52 David Růžička (Jaroslav Kalla, Michal Dragoun), 38:40 Vítězslav Bílek (Radek Bělohlav, Tomáš Knotek), 54:34 Marek Hovorka (Jaroslav Kalla, Michal Dragoun), 57:46 Marek Hovorka (Jaroslav Kalla) - 29:58 Milan Mikulík (Josef Jindra), 33:12 Zdeněk Bahenský (Zbyněk Hrdel, Milan Mikulík). Vyloučení: 3:5 Bez využití Střely na branku: 39:33 (14:9, 14:13, 11:11) Diváci: 150≈

Sestava Kladna: Chábera - Toman, Růžička, Piskáček, Procházka, Drtina, Lepine, Diviš, Kameš - Bicek, Kuchler, Lukáč - Dragoun, Kalla, Hovorka - Látal, Melka, Kafka - Bělohlav ©, Knotek, Bílek.

25. srpna 2015 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 01:47 Charles Baldwin (Dakota Klecha, Jakub Šaur) PP1, 35:13 Marek Švec (Petr Polodna, Vojtěch Šik) - 34:45 Jurij Repe (David Stach), 39:49 Jan Dalecký (Vítězslav Bílek, Jurij Repe), 50:26 Jan Dalecký (Vítězslav Bílek, David Stach) PP1, 54:24 Vítězslav Bílek (Václav Kolářík). Vyloučení: 4:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 17:34 (7:8, 4:12, 6:14) Diváci: 620

Sestava Kladna: Mensator - Nash, Repe, Růžička, Gutwald, Kehar (od 41. Kolářík), Zajíc - Horna, Skuhravý ©, Strnad - Čurda, Machač, Redlich - Bílek, Stach, Dalecký - Šilhavý, Kalla.

25. srpna 2016 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:16 Daniel Vrdlovec (Jaroslav Roubík, Jan Kloz) PP1, 16:38 Daniel Vrdlovec (Vladimír Brož, Jaroslav Roubík), 51:43 Patrik Poulíček (Zdeněk Doležal, Martin Vágner) PP1 - 07:54 Ladislav Zikmund (Petr Ulrych), 32:23 Jiří Burger (Petr Tenkrát, Martin Kehar). Vyloučení: 6:6 Využití: 2:0 Střely na branku: 21:38 (7:14, 6:9, 8:15) Diváci: 567

Sestava Kladna: Hanuljak - Ulrych, Drtina, Ptáček, Hořava, Růžička, Kehar - Jánský, Přikryl, Strnad - Tůma, Cetkovský, Havlůj (od 41. Machač) - Zikmund, Burger ©, Tenkrát - do 40. Machač, Pekr.

25. srpna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 02:39 Nicolas Hlava (Štěpán Bláha, Matyáš Filip), 07:29 Antonín Melka (Vsevolod Sorokin, Matyáš Šapovaliv) PP1, 40:52 Matyáš Filip (Martin Kehar), 58:42 Marek Račuk (Martin Kehar) ENG, 59:46 Štěpán Bláha (Nicolas Hlava, Ondřej Mikliš) ENG - 09:28 Filip Kuťák, 17:11 Petr Kafka (Jaroslav Bednář, Filip Kuťák). Vyloučení: 5:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 31:24 (11:8, 12:5, 8:11) Diváci: 591

Sestava Kladna: Košarišťan - Zelingr, Kehar, Sorokin, Ticháček, Štochl, Mikliš - Kubík, Šapovaliv, Melka - Guman, Račuk ©, Jelínek - Hlava, Pitule, Š. Bláha - Urban, Filip, Bernat.

Jan ŠEJHL