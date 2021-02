Narozeniny:

- Jan Boháček – 52 let. Původem táborský Boháček debutoval v nejvyšší soutěži v dresu pražské Sparty. S ní získal i svůj jediný mistrovský titul. Další sezony ale putoval napříč republikou. Zahrál si za Pardubice, Jihlavu, Olomouc či České Budějovice. Po roce ve Francii si ho vyhlédl Mělník. Právě z něj si Boháček připsal první starty za Kladno. V další sezoně už se pevně usídlil v kladenské sestavě. V sezoně 2001/02 se Kladnu nedařilo a Boháček putoval do světa. Zahrál si v další sezoně za Havířov právě proti Kladnu v baráži, pak v nižší ruské soutěži, v Itálii, Polsku či opět ve Francii. Hráčskou kariéru ukončil v krajské lize v Mělníku, kde už tou dobou byl zároveň i trenérem. V letošní sezoně trénoval druholigové Řisuty.

- Jakub Evan – 37 let. Kladenský odchovanec byl v mládežnických kategoriích také reprezentantem. S kladenskou juniorkou vybojoval titul. Více se v áčku ale prosadil jen ve dvou sezonách, naposledy právě 2006/07. V další sezoně už působil u nováčka nejvyšší soutěže v Ústí nad Labem, kde tehdy trénoval jeho otec Vladimír. Větší stopu zanechat také v Litoměřicích, kde vydržel 4 sezony.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2008 – Martin Ševc. Kladenský odchovanec měl mezi dospělými trochu pomalejší rozjezd. Postupně se ale vypracoval ve spolehlivého obránce, který byl zván i do reprezentace. Během play off 2008 si ale poranil koleno a v nejdůležitější části sezony tak odehrál pouze necelé dva zápasy. Odešel do Färjestadu, se kterým má 4 mistrovské tituly. Zahrál si také s Minskem či Lvem Praha ve finále KHL. Po návratu do české soutěže získal pohár s Libercem. Poslední sezony kapitánuje v Mladé Boleslavi.

Rekordy a zajímavost:



- 1992 – Proti Brnu se Kladeňákům dařilo. Miroslav Mach nasázel hattrick, Zdeněk Vojta si připsal 5 bodů za gól a 4 asistence a Kladno tehdy vyhrálo 9:2.

- 2005 – Naopak proti Zlínu Kladenští sbírali hlavně tresty. Na konci utkání jich měli hned 15 dvouminutových! Pouze jediný chyběl do vyrovnání nelichotivého rekordu.

Zápasy s kulatým výročím:

Kolem roku 2000 sehráli borci Kladna proti Třinci několik skvělých zejména domácích partií. Zápas z února 20013 mezi ně však rozhodně nepatřil, tady vládli Oceláři ze Dříně, kteří nastříleli Kladnu šest branek. Řádilo hlavně duo pardubických přeběhlíků Král - Zadina (dohromady pět bodů, ale i později kladenský Pavel Janků a také mladík Jan Marek. Ten se vypracoval ve skvělého hokejistu, mistra světa, ale bohužel byl v roce 2011 obětí leteckého neštěstí ruského týmu z Jaroslavle.

25. února 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 49:14 Ladislav Svoboda (Pavel Geffert, Jiří Kameš) - 05:26 Zdeněk Skořepa (Richard Král, Marek Zadina), 12:10 Jan Marek (Vladimír Vlk), 20:47 Jan Slavík (Pavel Janků) PP1, 35:06 Pavel Janků (Branislav Jánoš, Roman Meluzín), 51:03 Marek Zadina (Zdeněk Skořepa, Mario Cartelli), 55:34 Richard Král (Mario Cartelli, Marek Zadina) SH1. Vyloučení: 6:7, navíc Robert Procházka (Třinec) na 10 min. Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 46:32 (13:13, 16:1/11, 17:7) Diváci: 2105.

Sestava Kladna: Pinc (od 20:47 Horčička) - Skuhrovec, Hájek, Kruliš, Dlouhý (od 41. Táborský), Boháček (od 21. Kříž), Mádl © - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Sedlák (od 41. Skuhravý), Plekanec, Horna.

Úvodní kolo play out sehráli před deseti roky hokejisté Kladna a Sparty, které se zmíněná sezona vůbec nepovedla a místo bojů o titul se ani nedostala do play off. To Kladenští byli rádi, že díky aféře s odpočty bodů měli v tu dobu ještě reálnou šanci na záchranu a v prvním kole dokonce vedli v pražské sportovní hale 2:0 a 3:1. Jenže pak se do věci vložil kladenský odchovanec Petr Ton. Připravil góly Treillemu, jenž jen pár měsíců předtím přišel právě z Kladna, pak i Kratěnovi a v prodloužení rozhodl sám o výhře Pražanů. Pro Kladno to byl další ze zápasů, které ztratilo až v koncovce a mužstvo bylo značně zdeptané. Vše zlomil až další duel v Boleslavi.

„Občas se ve sportu stává, že jedno mužstvo má štěstí, hraje špatně, a vyhraje. To se dneska stalo nám. Kladno lépe bruslilo, bylo prostě ve všech činnostech lepší, a nakonec stejně v prodloužení prohrálo,“ uznal kladenský trenér Sparty Miloslav Hořava.

25. února 2011 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3 PP (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29:11 David Výborný (Jan Hanzlík, Petr Ton) PP1, 41:17 Sacha Treille (Radek Philipp, Petr Ton), 58:43 Ondřej Kratěna (Petr Ton, David Výborný) EAG, 61:54 Petr Ton (David Výborný, Ondřej Kratěna) PP1 (4/3) - 11:41 Radek Bělohlav (Jakub Valský), 22:26 Jiří Bicek (Jiří Drtina, Pavel Patera) PP1, 31:49 Jindřich Kotrla (Jan Eberle, Jiří Drtina). Vyloučení: 5:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 28:27 (2:9, 7:10, 18:7, 1:1) Diváci: 2219.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Kameš, Mrázek, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Smoleňák, Kalla, Bílek - Bělohlav, Melka, Valský - Eberle, Kotrla, Stieler - od 58. Hašek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1972 po olympijské přestávce (hry se konaly v japonském Sapporu, kde byli naši třetí) nastoupilo Kladno na Spartě a pak poprvé doma s Košicemi. A ukázalo správnou nadrženost, vždyť také bojovalo do posledního kola o titul! Reprezentačního brankáře Holečka propálil už ve 33. vteřině tečí Kaberlovi rány Vimmer a vzápětí lacino i Rys. Ne poprvé a ne naposledy Holeček v Kladně střídal, tentokrát dokonce neměl ani jeden zákrok. Zápas měl tedy jasného vítěze, ale dobové prameny uznávají, že Košice hrály dál s otevřeným hledím a zejména útok Bruclíkův pořádně Termerovi v brance zatápěl. Za zmínku stojí bilance Kladna v přesilovkách - využilo čtyři z pěti!

25. února 1972 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 00:33 Josef Vimmer (František Kaberle), 2. Lubomír Rys (Eduard Novák), 11. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák), 34. Eduard Novák (František Pospíšil), 37. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě) PP1, 38. Vladimír Markup (Lubomír Rys) PP1, 47. Milan Nový (Josef Vimmer) PP1, 56. Zdeněk Hrabě PP1 - 28. Vincent Lukáč (Karel Čapek), 39. Ján Faith (Peter Brtáň) PP1, 42. Miroslav Kiš (Ján Faith). Vyloučení: 4:4, navíc Bedřich Brunclík (Košice) na 5 min. Využití: 4:1 Střely na branku: 40:32 (15:13, 13:12, 12:7) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 1992 bylo rádo hokejové Brno, že zvládlo v Kladně aspoň druhou třetinu, jinak by si odvezlo nutně potupnou desítku. Už po první třetině Kladno hosty válcovalo 5:0, když zářila zejména trojice Mach - Eichenmann - Vojta. Miroslav Mach, tehdy elitní kanonýr týmu, dokonce nasázel Brnu hattrick. V téhle sezoně nastřílel v lize 23 branek, víc jich nikdy nedal. Lepší byli jen tři borci s čele s Janem Čalounem (32), ale třeba legendární Žigo Pálffy jich měl stejně jako Mach a Jiří Dopita dokonce o jeden méně.

Ze sestavy tehdy marného Brna stál jeden hráč přece také za zmínku, dorostenec Libor Zábranský. Těžko tehdy on sám i kdokoliv jiný mohl tušit, že se Zábranský později stane zachráncem hokeje v Brně a vrátí sem po dlouhých letech opravdovou kvalitu a značku.

25. února 1992 HC POLDI KLADNO - HC ZETOR BRNO 9:2 (5:0, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 02:57 Miroslav Mach (Zdeněk Eichenmann, Zdeněk Vojta), 05:10 Jan Kruliš (Zdeněk Eichenmann, Zdeněk Vojta), 11:58 Miroslav Mach (Zdeněk Vojta, Michal Mádl) PP1, 13:15 Petr Kuda (Otakar Vejvoda, Radek Gardoň) PP1, 19:35 Zdeněk Vojta (Zdeněk Eichenmann), 41:32 Pavel Patera (Michal Mádl), 46:27 Jan Kruliš (Zdeněk Vojta), 49:39 David Čermák (Petr Fiala, Tomáš Placatka), 52:31 Miroslav Mach PS - 27:54 Pavel Janků (Roman Meluzín), 43:23 Milan Murín. Vyloučení: 4:2 Využití: 2:0 Střely na branku: 41:32 (19:10, 6:13, 16:9) Diváci: 1716

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl, od 50. Novák, L. Procházka - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Vejvoda, Patera, Mikolášek - od 41. Placatka, Čermák, Fiala.

Také druhý zápas předkolo play-off s Plzní hokejisté Kladna v roce 2008 zvládli a nakročili k postupu do čtvrtfinále, což byl tehdy velký úspěch. Zase to byl nádherný, i když i hodně nečistý zápas v pulsující atmosféře, kde chytali úchvatně oba brankáři Kopřiva a Málek a týmy předváděly krásné kombinace. Kladno bylo lepší a tehdy chytil neuvěřitelnou fazonu Martin Procházka. Plzeň svými góly ničil, v tomhle duelu dal dva. Zlomová byla ale dokonalá teč Tomáše Horny na 2:0, předtím totiž Málek chytil snad tři jasné góly a tímhle jeho kouzlo skončilo. Západočeši se nevzdávali a dvěma brankami v závěru vše ještě zdramatizovali, jenže poslední slovo patřilo Pavlu Paterovi. Plzeňáci pak zakouřili dýmovnicemi celou halu.

„Faulů je tam hodně a někdy až zákeřné. Plzeňský styl hokeje se ale snažíme vydržet. Neoplácet, hrát takticky, využít přesilovky," hlásil tehdy Martin Procházka.

Video ze zápasu si prohlédněte ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=o7V8eHur9NE&ab_channel=bugrzberouna

25. února 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 03:31 Martin Procházka (Pavel Patera), 30:01 Tomáš Horna (David Hájek) PP1, 42:40 Martin Procházka (Pavel Patera) SH1, 48:38 Tomáš Nádašdi (Jaroslav Kalla) 4/4, 59:49 Pavel Patera (Richard Diviš) ENG - 55:00 Martin Adamský (Tomáš Vlasák) PP1, 56:48 Petr Vampola (Tomáš Vlasák) 4/4. Vyloučení: 12:12, navíc Marek Posmyk a Petr Vampola (oba Plzeň) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 39:35 (11:8, 20:14, 8:13) Diváci: 4397

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Trončinský, Ševc, Šmach - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Tomajko, Nedvěd, Kuchler - Horna, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Gardoň, Frolík.

Ostatní zápasy 25. února (od roku 1966):

25. února 1967 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK