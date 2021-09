Narozeniny

- Antonín Vosyka – 60 let. Kladenský rodák Vosyka moc velkou stopu v kladenském áčku nezanechal. Poprvé se představil v přátelských zápasech sezony 1979/80. O rok později se podíval i do ligy. Odehrál ale jen dva ostré zápasy, pravidelně byl také nehrajícím náhradníkem. Kladno reprezentoval i ve dvou utkáním Poháru mistrů evropských zemí. Pak odešel na vojnu, ze které se už do Kladna nevrátil. Představil se ještě v nižší soutěži v dresu pražské Slavie.

- Jozef Voskár – 50 let. O moc více toho za Kladno neodehrál ani druhý jubilant Jozef Voskár. Pro slovenského útočníka bylo Kladno prvním angažmá v české extralize. Předtím ale předváděl dobré výkony ve Slovanu Bratislava či ve Zvolenu. Za Kladno se představil ve třinácti zápasech, ve kterých nasbíral pět kanadských bodů. Později se ukázal také v Plzni, Karlových Varech či Havířově, pár zápasů zaznamenal i ve finské soutěži. Pak se vrátil zpět na Slovensko. To ještě opustil kvůli angažmá v chorvatském Medveščaku Záhřeb či v maďarské Budapešti.

Ligový debut za Kladno

- 1992 – Martin Chlad. Brankář Chlad prošel kladenskou mládeží. Jak už to u maskovaných mužů bývá, i Chlad se prosazoval jen pozvolna. Měl to o to těžší, že Kladno se tehdy opíralo o talentované brankáře jako byl Kameš či později Vokoun a Hnilička. Nejvíce prostoru dostal Chlad v sezoně 1994/95, kdy se o místo v bráně spravedlivě dělil s Tomášem Vokounem. V Kladně vydržel pěl sezon. Později chytal už jen v nižších soutěžích.

- 1998 – Zdeněk Mráz. Ze zámoří do Kladna dorazil Zdeněk Mráz. S Kladnem čerstvě osmnáctiletý útočník absolvoval celou přípravu, v lize ale zaznamenal jen jediný ostrý start. Tehdy proti Opavě odehrál navíc jen poslední třetinu. Pak se vrátil domů do Brna. Vyjma ročního angažmá v Polsku strávil celou kariéru v nižších soutěžích.

- 2002 – Jaroslav Špelda. Urostlý zadák přicházel do Kladna z Karlových Varů, na kontě měl ale i extraligová angažmá v Pardubicích či Plzni. Kladno tehdy mělo jasný cíl – rychlý návrat do extraligy. To se povedlo a Špelda si zahrál za Kladno i další tři roky v nejvyšší soutěži. Zadák, který pro ostrý hit nikdy nešel daleko, odešel do Košic. Na Slovensku oslavil i ligový titul. Okusil hokej také v Itálii či Anglii.

Poslední ligový start za Kladno

- 1998 – Zdeněk Mráz

Rekordy a zajímavost

- 1982 – Kladnu se tehdy vůbec nedařilo v Jihlavě a z Vysočiny si odvezlo vysokou porážku 7:2. Podíl na ní měl i autor hattricku Igor Liba, který se trefil dokonce ve dvojnásobné početní nevýhodě.

- 1986 – O čtyři roky později Kladno válelo v nižší soutěži. Vimperk tak přijížděl do Kladna jako jasný outsider. To se potvrdilo jasnou výhrou Kladna 8:1. Vimperk na kladenskou bránu vyslal pouhých osm střel. Žádný jiný tým nikdy neprověřil kladenského brankáře méně.

- 2004 – Ve výlukové sezoně si Kladno hladce poradilo se Znojmem 4:1. Podíl ve formě hattricku na tom měl Jaromír Jágr.

Zápasy s kulatým výročím

Zápas Kladna s nováčkem z Gottwaldova byl před rovnými čtyřiceti lety zajímavý. Poldi vedla po dvou třetinách 5:1, ale pak vypadla z role a dostala čtyři branky! V závěru ale domácí hráli přesilovku a Nový ji využil - 6:5! Hosté pochopitelně zuřili, hlavně táta pozdějšího skvělého borce Petra Leška. Rozhodčí Vrábel si na něj v zápise postěžoval, že na něj křičel: "Vy máte šest stovek jistých, ale nás jste o ně připravil!"

A kdo se smějete, vězte, že šest stovek nebylo v roce 1981 málo peněz.

25. září 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 6:5 (1:0, 4:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 05:13 Miloslav Hořava (Jan Neliba, Milan Nový), 20:36 Miloslav Hořava, 23:20 František Kaberle (Adolf Beznoska), 24:13 Jan Neliba (Milan Nový), 34:35 Zdeněk Müller (Petr Tatíček), 59:06 Milan Nový PP1 - 20:49 Vladimír Stránský (Rostislav Vlach), 34:00 Petr Leška, 40:37 Petr Leška (Antonín Stavjaňa), 48:16 Zdeněk Čech (Luděk Pelc), 52:39 Jiří Vodák (Vladimír Kocián). Vyloučení: 5:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:36 (:5, :18, :13) Diváci: 3526

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala.

před dvaceti roky zachránil Kladnu remízu pouhých 11 vteřin před koncem duelu se Znojmem obránce Ondřej Kříž, v nastavení pak dokonal obrat Tomáš Kaberle. U cenných branek byl jako asistent mladičký Tomáš Plekanec.

25. září 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC EXCALIBUR ZNOJEMŠTÍ ORLI 4:3 PP (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22:24 Radim Skuhrovec (Ladislav Vlček, Michal Havel), 39:53 Václav Skuhravý (Ondřej Kříž, Ladislav Svoboda) PP1, 59:49 Ondřej Kříž (Tomáš Plekanec, Pavel Geffert) EAG, 64:57 Tomáš Kaberle (Tomáš Plekanec) 4/4 - 05:55 Tomáš Jakeš (Peter Pucher), 30:28 Marek Uram (David Havíř) PP1, 53:58 Milan Procházka (David Pazourek). Vyloučení: 4:4, navíc Jan Kruliš (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 33:34 (8:13, 14:9, 8:9, 3:3) Diváci: 3320

Sestava Kladna: Horčička - Kruliš (od 30. Boháček), Dlouhý, Kříž, Kaberle, Skuhrovec, Hájek - Havel, Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Vlček - od 21. Horna, Sedlák.

25. září 2011 HC VÍTKOVICE STEEL - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 16:18 Roman Szturc (Jiří Burger), 24:58 Juraj Sýkora (Juraj Štefanka, Vladimír Svačina), 59:30 Viktor Ujčík (Marek Malík, Roman Málek) ENG - 32:14 Marek Hovorka (Michal Dragoun, Jaroslav Kalla). Vyloučení: 4:2 Bez využití Střely na branku: 30:18 (12:5, 10:5, 8:8) Diváci: 5498

Sestava Kladna: Cikánek - Skrbek, Drtina, Lepine, Růžička, Procházka, Piskáček, Kameš - Bicek, Patera ©, Hořava - Hovorka, Dragoun, Kalla - Valský, Lukáč, Kafka - Látal (od 22. Diviš), Knotek, Kuchler.

Ostatní zápasy 25. září (od roku 1965)

25. září 1970 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

25. září 1973 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

25. září 1976 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

25. září 1979 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

25. září 1982 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

25. září 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠUMAVAN VIMPERK 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)

25. září 1990 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI KLADNO 8:5 (5:0, 3:2, 0:3)

25. září 1992 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 9:5 (2:1, 4:2, 3:2)

25. září 1998 HC VELVANA KLADNO - HC OPAVA 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

25. září 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

25. září 2004 HC RABAT KLADNO - HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

25. září 2005 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

25. září 2007 HC VÍTKOVICE STEEL - HC GEUS OKNA KLADNO 8:3 (3:2, 2:0, 3:1)

25. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC EATON PARDUBICE 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

25. září 2017 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1970 zahájilo Kladno sezonu těsnou prohrou na Spartě, \ale v dalším kole nečekaně doma porazilo tehdy silný Slovan Bratislava a asi nejlepším českým útočníkem Nedomanským. Ten se proti Termerovi neprosadil, zatímco na druhé straně Dzurilla inkasoval už v první části třikrát a to rozhodlo. Mimochodem slovenský brankář se nechal vystřídat Sakačem - mezi oběma panovala dost velká rivalita.

25. září 1970 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. František Pospíšil, 15. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil) PP1, 16. Zdeněk Nedvěd (Vladimír Markup) - 43. Štefan Kordiak (Štefan Molnár), 46. Vladimír Dučaj (Ivan Grandtner). Vyloučení: 1:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:25 (15:5, 6:11, 9:9) Diváci: 5791

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Kofent, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 1992 se čekala velká střelecká bitva v Litvínově, stáli proti sobě nejlepší střelci ligy - Jan Čaloun a Miroslav Mach. Skórovali oba, ale velký večer měl hlavně Jan Čaloun. Kamešovi sice gól nedal, ale ten po první části odstoupil a jeho náhradník Martin Chlad byl při svém extraligovém debutu pozdějším zlatým medailistou z Nagana pokořen hned šestkrát! Míra Mach se spokojil s jedním zásahem… Oba borci se později sešli v Ústí.

25. září 1992 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 9:5 (2:1, 4:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 04:32 Martin Kodada (Roman Blažek), 10:40 Roman Blažek, 22:26 Jan Čaloun (Martin Kodada), 23:38 Vladimír Machulda (Jaroslav Hübl, Richard Richter), 27:00 Jan Čaloun (Robert Kysela), 29:26 Jan Čaloun (Ivo Prorok), 44:29 Jan Čaloun (Robert Kysela), 52:36 Jan Čaloun (Ivo Prorok, Robert Kysela), 55:47 Jan Čaloun (Ivo Prorok, Robert Kysela) - 02:47 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek), 24:24 Miroslav Mach, 25:34 Tomáš Mikolášek (Pavel Patera), 47:42 Otakar Vejvoda (Otakar Černý, Pavel Patera) PP1, 59:20 Otakar Vejvoda (Tomáš Mikolášek). Vyloučení: 2:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 35:36 (13:9, 13:13, 9:14) Diváci: 5500

Sestava Kladna: Kameš (od 20:00 Chlad) - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl, od 25. L. Procházka - Mach, Zajíc, Eichenmann © - Slabý, Gardoň, Čermák - Vejvoda, Patera, Mikolášek - od 25. Placatka, Ruchař, M. Procházka.

V roce 2004 začínala výluka v NHL a první zápas za Kladno odehrál Jaromír Jágr proti Znojmu. Byl to sobotní televizní zápas, a i proto dorazilo jen necelých pět tisíc diváků, zatímco druhý den na Slavii přišlo asi 9 tisíc diváků. Jágrovi se však dařilo více proti Znojmu, kde nejprve krásně namazal na gól Klimtovi a pak zápas odřídil sám hattrickem. V přesilovce dokonce skóroval golfovým úderem, který u něj jindy skoro neuvidíte.

25. září 2004 HC RABAT KLADNO - HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 05:24 Tomáš Klimt (Jaromír Jágr), 24:15 Jaromír Jágr (Tomáš Kaberle) PP1, 26:59 Jaromír Jágr (Martin Frolík), 53:36 Jaromír Jágr (Martin Frolík, Tomáš Kaberle) - 58:58 Peter Pucher (Radim Bičánek). Vyloučení: 5:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 40:30 (13:11, 19:9, 8:10) Diváci: 4850

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Čech, Jelínek, Zeman, Špelda, Evan - Jágr, Gardoň, Ma. Frolík - Mi. Frolík, Patera, Procházka - Bílek, Zajíc ©, Horna - M. Hořava, Kalla, Klimt.

Po porážce 0:5 v Boleslavi excelovalo Kladno v roce 2009 doma proti Pardubicím, kterým nepomohl ani legendární Dominik Hašek v bráně. Domácí vyhráli 6:0, byť perníkáři byli v první části lepší. Utkání se povedlo Martinu Frolíkovi, skvěle pak přihrávali Jaroslav Kalla a také Vladimír Kameš. Přitom do té doby byl jen náhradníkem.

25. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC EATON PARDUBICE 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13:57 Martin Frolík (Vítězslav Bílek, Jaroslav Kalla), 14:10 Pavel Patera (Martin Procházka, Richard Diviš), 15:38 Radek Bělohlav (Marek Čurilla, Vladimír Kameš), 18:23 Jaroslav Kalla (František Kaberle, Pavel Patera) PP2, 29:07 Jan Eberle (Vladimír Kameš), 43:10 Martin Frolík (Jaroslav Kalla). Vyloučení: 7:8, navíc Jiří Cetkovský (Pardubice) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 32:20 (20:6, 6:5, 6:9) Diváci: 3389

Sestava Kladna: Kopřiva - Kameš, Kaberle, Mudroch, Šmach, Toman, Dlouhý, Trončinský - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Bělohlav, Čurilla, Tomajko - Bílek, Kalla, Frolík - Eberle, Stieler, Kuchler.

Jan ŠEJHL