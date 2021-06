Narozeniny

- Antonín Routa – 53 let. Obránce Antonín Routa patří mezi kladenské odchovance. Do kladenského A-týmu se k prvním zápasům podíval už jako sedmnáctiletý. Nastupoval také za reprezentační osmnáctku. Za dvě sezony naskočil celkem do 25 soutěžních zápasů. Poté odešel na vojnu do B-týmu Dukly Jihlava. Zpět domů už se nevrátil – pokusil se prosadit za oceánem. Ve farmářské AHL nastupoval za Fredericton Canadiens. Ještě v poslední sezoně hrál v krajské soutěži za kladenskou Hvězdu. Kromě toho působil jako skaut pro aktuální finalisty Stanley Cupu Montreal a Tampu Bay, kde je dodnes.

Dostane od Ligtnings dárek v podobě dalšího Stanley Cupu?

Hokeji se věnovali také Routovi synové Antonín (i on je nyní skautem) a David.

Jan ŠEJHL