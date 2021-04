Narozeniny:

- Jiří Palice – 39 let. Kralupský tvořivá centr Palice začínal s hokejem v Kladně. Zahrál si za oba kladenské mládežnické celky. Na kontě má také juniorský mistrovský titul ze sezony 2002/03. V áčku ale dostal příležitostí jen minimum. Za první tým odehrál pouhá tři utkání. Štěstí zkoušel také v druhé lize v dresu pražské Kobry, ale ani tam neuspěl. Vynikal v hokejbalu.

- Michal Hlusička – 37 let. Celkem podobný osud měl i Michal Hlusička. Ten s kladenskou juniorskou vybojoval dokonce dva ligové tituly. Mezi kladenskými muži ale dostal jen o jeden zápas více než Palice. Hlusička se ale prosadil v prvoligové Kadani, kde odehrál necelé čtyři sezony. Šest sezon působil také v Řisutech.

- Ladislav Funk – 19 let. I třetím oslavencem je hráč, který je kladenským odchovancem. Stále mladý obránce zatím hrál hlavně za mládež. Stabilně patřil dle statistiky plus minus mezi spolehlivé beky. Podíval se i do reprezentační šestnáctky. V letošní sezoně si ale připsal i první starty za dospělé. V áčku už zaznamenal také první bod za asistenci na gól Tomáše Bernata proti Vrchlabí.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1971 – Václav Rác. Odchovanec kladenské PZtky se do mezi dospělé dostal ještě před vojnou. Naskočil celkem do 10 ligových zápasů, v dalších 13 pak byl ještě připraven jako náhradník. Pak ale musel odejít do služby do Dukly Trenčín. Poté se do Kladna ještě pokusil vrátit. Předvedl se i v přípravě, do soutěžního zápasu se už ale nepodíval. Po konci kariéry byl také trenérem. Působil hlavně v druholigovém Kolíně.

Zápasy s kulatým výročím:



Ani ve druhém duelu o třetí místo proti Slovanu Bratislava hokejisté Kladna v roce 1971 neuspěli a v premiérovém ročníku, kdy se u nás hrálo play off, tak obsadili čtvrtou příčku. V hlavním městě Slovenska to zprvu vypadalo, že hosté po domácí prohře 2:6 už nemají motivaci a chuť se rvát. první třetinu prohráli 0:3 a nebýt brankáře Vojty, bylo by skóre ještě vyšší. Pak ale chlapcům promluvil do duší trenér Prošek a ve druhé části bylo najednou vše naopak. Kladeňáci začali soka jasně přehrávat a vrátili se zpátky do zápasu. V 56. minutě snížil Nový na 4:3 a v závěru Prošek odvolal gólmana Vojtu. Slovan chyboval a Vinš jel sám na gólmana Dzurillu. Neuspěl, a tak se hosté vraceli domů zklamaní. Celkově však panovala se sezonou spokojenost, Kladno se zařadilo do nejužší špičky čs. hokeje.



26. dubna 1971 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Václav Nedomanský, 12. Rudolf Tajcnár, 16. Ľubomír Ujváry, 30. Václav Nedomanský [Július Haas 2, Miroslav Miklošovič] - 21. Josef Vimmer, 32. Zdeněk Hrabě, 56. Milan Nový (Josef Vimmer). Vyloučení: 1:1 Bez využití Střely na branku: 33:31 (16:5, 6:14, 11:12) Diváci: 3283.

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle, Čermák - Vimmer, Nový, Rys - Novák, Rác, Hrabě - Kofent, Kopřiva, Bauer - Nedvěd, Markup.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

39. kolo se v roce 1974 hrálo po dlouhatánské osmitýdenní pauze zapříčiněné mistrovstvím světa ve Finsku. Kladno jelo do Brna, kde na sebe narazili i spoluhráči ze zmíněného MS - František Pospíšil a Oldřich Machač. V reprezentaci nerozlučná dvojka, teď velcí soupeři. Kladno hrajícímu bez Edy Nováka se utkání moc nepovedlo, Kometa byla lepší. Pochvalu zasloužil snad zmíněný Pospíšil a Kofent za dva pohotové góly. Dva body v utkání zaznamenal Richard Farda, tehdy jeden z nejlepších útočníků naší země. Kladnu už ale nikdy gól nedal, protože po téhle sezoně spolu s Václavem Nedomanským emigrovali do Kanady a hráli za Toronto Toros. Do Kladna se vrátil už jen na exhibici k šedesátinám Milana Nového v roce 2011. Bylo mu 66 roků, ale hrál neskutečně a pořádně Kladeňáky motal.

26. dubna 1974 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Richard Farda, 22. Josef Černý (Lubomír Hrstka), 29. Ctirad Fiala (Karel Nekola) PP1, 40. Karel Nekola (Vladimír Kunc, Richard Farda) - 26. Jaroslav Kofent, 47. Jaroslav Kofent (Bohumil Čermák). Vyloučení: 2:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 43:31 (12:12, 20:7, 11:12) Diváci: 6200.

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Biskup - Křiváček, Müller, Skrbek - Nedvěd, Rys, Kofent - Bauer, Sýkora, Hrabě.

Ostatní zápasy 26. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK