Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Od druhé poloviny května už zápasy mezi zajímavostmi schází, na řadě budou hlavně vzpomínky na hráče, kteří slaví narozeniny. Dnes se zastavíme u hráče, který měl talent po tátovi, ale v A týmu nakonec odehrál minimum zápasů.

Hokejový tým Poldi Kladno v sezoně 1985/86. Tehdy byl v kádru i Roman Nedvěd (vpravo nahoře). | Foto: archiv

Roman Nedvěd – 53 let. Starší syn kladenské legendy Zdeňka Nedvěda je odchovancem kladenské PZtky. V A-týmu debutoval jako sedmnáctiletý v sezoně 1985/86, kdy se Kladno po dvou letech v nižší soutěži vrátilo mezi tuzemskou elitu. Tehdy si připsal jen šest startů. Po sezoně odešel nabírat zkušenosti do nižší soutěže za Ústí nad Labem. Do Kladna se vrátil po vojně, kterou odsloužil v B-týmu Dukly Jihlava. Přidal ale jen dalších šest startů. Bodově se neprosadil a Kladno opustil tentokrát už nadobro.