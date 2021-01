Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 26. ledna. V tento den si připomínáme třeba vysokou výhru nad Spartou 6:0 nebo vyhrocený zápas na vsetínském Lapači.

Jan Neliba a Petr Husička.jpg | Foto: archiv Deníku

Narozeniny:

- Kristián Cee – 99. výročí narození. Velká legenda pražské Sparty. Vysoký obránce byl u prvních dvou titulů pražské Sparty. Možná by to dotáhl i dál, ale jelikož byl srdcem Sparťan, odmítl vábení tou dobou slavnějšího LTC. Navíc i životní poslání viděl jinde – byl totiž vystudovaným lékařem, porodníkem. A také byl v tisku často titulován jako doktor Cee. Se Spartou se ale nerozešel v nejlepším a chtěl ukončit kariéru. Rozhodnutí ale ještě změnil a svou poslední sezonu právě strávil v kladenských barvách. V roce 1966 emigroval. Na Západě se prosadil jako lékař. Do Čech se vrátil až po emigraci. Zemřel 29. března 2010 ve věku 88 let.

- Ladislav Náprstek – 53 let. Synovec slavnějšího Emiliána Náprstka začínal v kladenské PZtce. Než se podíval do A-týmu, vyhrával se nejdříve v Příbrami a v Mladé Boleslavi. Mezi dospělými se ale v Kladně uvedl pouze ve dvou zápasech, jeden z nich byl dokonce v play off.

- Tomáš Frolo – 39 let. Slovenský obránce Frolo je původem z Považské Bystrice, ještě v juniorském věku ale přestoupil do Vsetína. A právě Valaši poslali Frola do Kladna pouze na baráž 2003. A tehdy byl sice zraněný, přesto pomohl k postupu. Tím ale jeho spojení s Kladnem skončilo. V extralize se také uvedl v dresu Třince, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi, Plzně a Litvínova.

- Ladislav Romančík – 25 let. Rodák a odchovanec slovenské Skalice rozvíjel svůj talent nejen na Slovensku, ale také v kvalitní švédské juniorce. Do Kladna však dorazil jako výpomoc na střídavé starty z Litvínova. Možná by klubu pomohl i do extraligy, ale vážné zranění ho připravilo o zbytek sezony. Právě zranění ho ale brzdila i v následující sezoně, kdy už byl kmenovým hráčem Kladna. Odešel do Bratislavy Capitals, se kterou hraje mezinárodní bet-at-home ICE Hockey League (následníka EBEL).