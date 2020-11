Ligový debut za Kladno:

- 2005 – Michal Kazatel. Kladenský odchovanec dostával šanci mezi dospělými ještě v juniorském věku. Ve třech sezónách naskočil do 47 zápasů, připsal si ale pouze dvě branky. Po konci v Kladně působil mimo jiné v Benátkách nad Jizerou či v Písku, kterému pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže. Kazatel byl obrovským talentem, přeskakoval věkové kategorie, hrával srovnatelně s borci jako Voráček, Frolík či Tlustý. Bohužel se v rozhodujících chvílích jeho kariéra zlomila špatným směrem.

Rekordy a zajímavost:

- Nejlepším střelcem 26. listopadu je Eduard Novák, který má hned 4 trefy

- Nejproduktivnějšími jsou šestibodoví Jan Kruliš a Ladislav Svoboda (oba 2+4).

- Ze současných trenérů: David Čermák 0+1 a Jiří Burger 3+1

Zápasy s kulatým výročím:

Jsou historicky dva a oba s Pardubicemi. Ten první Kladno nečekaně vyhrálo, v roce 2000 byli jasným favoritem perníkáři, jak se Východočechům přezdívalo. Byl to zápas jako na houpačce, protože první třetinu vyhrálo Kladno 3:0, ale druhou vypadlo z role a inkasovalo čtyřikrát za pět minut! Naštěstí se tehdy zvedlo a Svoboda v prodloužení po akci Gardoně rozhodl. Oba byli v tom zápase skvělí.

Perličkou je, že zapisovatel udělal chybu a výsledek napsal do oficiálního zápisu 4:4. Oprava přišla až později.

26. listopadu 2000 HC IPB POJ. PARDUBICE - HC VAGNERPL. KLADNO 4:5 PP (0:3, 4:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 22:10 Jaroslav Kudrna (Tomáš Blažek), 25:10 Petr Sýkora (Aleš Píša, Otakar Janecký) PP2, 26:20 Jaroslav Kudrna (Petr Jančařík, Tomáš Blažek), 27:19 Aleš Píša (Otakar Janecký) SH1 - 01:03 Radek Gardoň, 02:49 Ladislav Svoboda (Pavel Geffert, Radim Skuhrovec), 16:37 Radek Gardoň (Róbert Döme, Jan Kruliš) PP1, 38:05 Ladislav Vlček (Tomáš Plekanec), 63:41 Ladislav Svoboda (Radek Gardoň) PP1 (4/3)

Vyloučení: 8:8 Využití: 1:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 38:33 (9:15, 19:11, 6:5, 4:2) Diváci: 7985

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Patera, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Skuhravý, Kalla, Kameš.

Odveta přesně po deseti letech už Pardubicím vyšla. Opět to vyšlo na kulatý rok a i tentokrát si outsider dovoloval. Tomáš Knotek dal svůj první extraligový gól, ale ve druhé části se družina koučů Jandače a Hynka rozjela a skóre otočila. Kladno ale zlomil až zásah Pivka na 4:2 v 53. minutě. Brankáře Cikánka ten večer nejvíc trápil urostlý Jiří Cetkovský. Tomu se proti Kladnu obvykle dařilo, jednou mu nasázel hattrick a v listopadovém večeru roku 2010 dal góly dva. Později si ho Kladno vybralo do týmu. Byl populární mezi fanoušky, ale k postupu do extraligy nepomohl.

26. listopadu 2010 HC EATON PARDUBICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23:11 Jan Starý (Jan Kolář Ú) PP1, 33:59 Jiří Cetkovský (Robert Kousal), 37:06 Jiří Cetkovský (Daniel Rákos), 52:27 Libor Pivko (Martin Bartek, Aleš Píša) PP1, 52:38 Martin Bartek (Jiří Cetkovský, Jakub Nakládal) - 03:43 Tomáš Knotek (Jan Eberle), 47:31 Sacha Treille (Jaroslav Kalla)

Vyloučení: 5:6, navíc Libor Procházka (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 41:28 (11:5, 18:16, 12:7) Diváci: 8295

Sestava Kladna: Cikánek - Šmach, Procházka, Drtina, Kameš, Růžička, Toman, Mrázek, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Látal - Eberle, Knotek, Valský.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 2006 po slavném mistrovství světa ve Vídni měly Kladno a Vsetín už rozdílné ambice. Moravané si jako dvojnásobný mistr nakoupili do týmu prakticky koho chtěli (jejich majitel to později odnesl vězením), zatímco domácím odešla famózní Blue Line. Přesto trenér Jan Novotný udržel tým mezi špičkou a neuvěřitelně vyhrál i tenhle duel 2:0. Kladno nasadilo celkem pět juniorů, tomu už dnes ani nikdo nemůže uvěřit. Na druhou stranu to byli junioři, z nichž se stali skutečně velké hokejové postavy. T. Kaberle, Židlický, Skrbek, Burger, Tenkrát. Vsetín se dvěma tituly v zádech, v sestavě pak měl ex-kladenský trenér Jan Neliba hvězdy jako Čechmánek, Dopita, Stavjaňa, Beránek a další. I tak mu Kladenští nedovolili ani gól a sami Burgerem a Tonem dva dali. Zejména mladík v košíku Jiří Burger, se trefil výstavně - blafákem.

Zmínku zaslouží i Milan Hnilička. Tehdy se vrátil z kanadské juniorky a Kladno litovalo, že tady nebylo v letech, kdy zářila Blue Line. Hnilička odchytal v Kladně svou nejlepší sezonu a dovedl podceňovaný tým do play off. Díky návratu do Kladna se mu tak otevřely dveře do světového hokeje podruhé.

26. listopadu 1996 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13:04 Jiří Burger (Marek Židlický, Pavel Skrbek), 23:00 Petr Ton (Jan Kruliš, Petr Kasík)

Vyloučení: 4:7, navíc Andrej Galkin a Tomáš Sršeň (oba Vsetín) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 35:28 (11:10, 14:10, 10:8) Diváci: 3709

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, Procházka, T. Kaberle, Židlický, Skrbek - Ton, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Čermák, Burger, Tenkrát.

Ostatní zápasy 26. listopadu (od roku 1965):

26. listopadu 1974 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 3:5 (0:2, 3:2, 0:1)

26. listopadu 1976 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

26. listopadu 1977 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

26. listopadu 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

26. listopadu 1991 HC POLDI KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:4 PP (2:2, 2:0, 0:2 - 0:0)

26. listopadu 1993 HC KLADNO - HC OLOMOUC 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

26. listopadu 1996 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

26. listopadu 1999 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

26. listopadu 2005 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

26. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 1:2 SN (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

26. listopadu 2016 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

26. listopadu 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:2 PP (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

26. listopadu 2019 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK