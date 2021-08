Narozeniny

Michal Lukáč – 37 let. Synovec slavného Vincenta Lukáče s hokejem začínal v rodných Košicích. Pravidelně patřil do mládežnických reprezentačních výběrů, hokej si vyzkoušel i zámořských juniorských soutěžích. Mezi dospělé se probojoval až doma v Košicích. Hokej si vyzkoušel ve finské a švédské nižší soutěže, odkud přišel do Kladna. U Rytířů nepatřil mezi produktivní hráče. Pravidelně nastupoval na oslabení a celkově odváděl skvělou práci směrem dozadu. Uměl zaskočit i na postu obránce. V Kladně vydržel pět sezon. Odešel opět do švédské nižší soutěže, kde po sezoně 2018/19 ukončil svou kariéru.

Ondřej Smetana – 29 let. Vysoký a silný Ondřej Smetana má pro svou pozici obránce opravdu dobré parametry. Přestože po většinu kariéry působil „jen“ v Ústí a Litoměřicích, v první lize si udělal dobré jméno. Když Kladno postoupilo pro ročník 2019/20 do extraligy, navázalo spolupráci s Ústím. To byla Smetanova vstupenka mezi tuzemskou elitu. Ačkoliv nepředváděl špatné výkony, Kladnu se v úvodu sezony příliš nedařilo. Odskákal to Smetana, který vypadl ze sestavy. Odešel do Vsetína, kde působí doposud.

Mistrovské zápasy 26. srpna

26. srpna 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ÄSSÄT PORI 8:3 (1:2, 3:0, 4:1) / hráno v Innsbrucku

Přípravné zápasy 26. srpna

26. srpna 2003 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC RABAT KLADNO 3:3 (2:1,1:2,0:0)

26. srpna 2005 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 1:5 (0:1,1:2,0:2)

26. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:2 (0:1,2:1,1:0)

26. srpna 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Kde máme zápasy včetně statistik?

V roce 1979 Kladno pod vedením nových trenérů Františka Pospíšila a Josefa Vimmera startovalo před začátkem I. ligy také na finálovém turnaji PMEZ s rakouském Innsbrucku. Bylo pár měsíců od triumfu Středočechů v téhle soutěži, ale tady se hrálo turnajovým způsobem. Soupeři Poldi bylo finské Pori, švédská Skeleftea a CSKA Moskva. Zejména zásluhou dvojice Novák - Nový se Kladnu povedlo ve druhé třetině otočit první zápas s Ässätem Pori, který měl největší hvězdy v brance. Jedničkou byl tehdejší reprezentant Antero Kivelä, náhradníkem supertalentovaný Karri Takko, jenž několikrát potrápil naši reprezentaci a dotáhl to až do NHL. Na Kladýnko tehdy ale Finové neměli.

Branky a nahrávky: [2:2] Milan Nový 2, Eduard Novák 2, [1:1] Jiří Dudáček, Milan Svoboda, Ladislav Vysušil, Miloslav Hořava [Eduard Novák 3, Milan Nový 2, Jiří Dudáček, Václav Sýkora] - [0:1] Tapio Levo, [1:2] Tapio Koskinen, [6:3] Martti Nenonen. Vyloučení: 3:3 Využití: ?:0 Střely na branku: 50:34 (:13, :10, :11) Diváci: Čs. sport 1500 / Gól 2000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový ©, Vysušil - Křiváček, Müller, Novotný - Dudáček, Sýkora, Svoboda (nehráli: Kolísek, Větrovec, Bauer).

Zajímavostí přípravného duelu z roku 2014 byla soupiska Chomutova, tehdy odhadovaného největšího protivníka Kladna v boji o návrat do extraligy. Piráti měli v sestavě hned čtyři talenty, které došly až do NHL: obránce Ruttu, bratry Kaše a Kämpfa. Také několik cizinců, brankáře Kopřivu nebo současnou oporu Rytířů Račuka. Vyhráli zaslouženě.

26. srpna 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 23:15 David Kaše (Jiří Drtina, Tomas Sinisalo), 48:02 Ondřej Kaše (Štěpán Hřebejk), 58:05 Antonín Dušek (Greg Moore, Mario Scalzo) - 22:46 Petr Tenkrát (David Stach, Petr Mainer) PP1. Vyloučení: 2:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 33:20 (12:?, 10:?, 11:?) Diváci: 2078

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Chalupa, Kehar, Gutwald, Kolářík, Redlich - Rudovský, Dragoun, Eberle - Dalecký, Hořava, Strnad - Mainer, Stach, Tenkrát

Jan ŠEJHL