Narozeniny:

- Jaroslav Špelda – 46 let. Obránce Špelda vstoupil do dospělého hokeje v Pardubicích. V extralize si zahrál také za Liberec, Karlovy Vary či Plzeň. A právě z Plzně přišel do Kladna v prvoligové sezoně 2002/03. Pohledem statistiky plus/minus patřil mezi nejlepší obránce týmu a pomohl tak k postupu do extraligy. V Kladně zůstal i další dvě sezony. Odešel do Košic, zahrál si také v Itálii či ve Velké Británii.

Výročí úmrtí:

- 1994 – Karel Nedvěd. Rodák z Kladna začínal s hokejem v Sokolu Masna Kročehlavy. Do Kladna přestoupil už v dorostu v roce 1949. V A-týmu si své první zápasy připsal v sezoně 1951/52, kdy Kladno bylo nováčkem nejvyšší soutěže. Právě kladenskému mužstvu byl věrný pouze s přestávkou zaviněnou vojnou až do sezoně 1961/62. Zahrál si také za pražskou Slavii. Zemřel nedlouho po svých 60. narozeninách 26. února 1994.

Ligový debut za Kladno:

- 1999 – Martin Pištěj. Předposlední Kladno sice ztratilo šanci na play off, ale mělo jistotu záchrany. I proto dostal šanci tehdy osmnáctiletý útočník Martin Pištěj. Vedl si dobře – v pěti zápasech zaznamenal hned dvě přesné trefy. Přesto si na další šanci musel počkat víc než rok a půl. V extralize se ale neprosadil a působil pouze v nižších soutěžích.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2007 – Michal Havel. 24. února 2007 vypadlo Kladna v předkole play off se Znojmem a tím skončilo i angažmá Michala Havla. Vimperský rodák do té doby působil v extralize pouze v kladenských barvách. 16 gólů za sezonu ale vzbudilo zájem Sparty. V nabitém kádru Pražanů se ale příliš neprosazoval a jeho kariéra pohasínala. Po další sezoně v nižších soutěžích ukončil Havel kariéru, dal přednost podnikání.

Zápasy s kulatým výročím:

Před třiceti lety Kladno deklasovalo Zlín 8:3 a byla to důležitý výhra, která v konečném účtování hodně pomohla záchraně extraligy. Dařilo se celému týmu, po dvou třetinách už domácí vedli 6:0. Přitom přišla tristní návštěva patnáct stovek diváků. Ti byli po předešlé sezoně namlsaní (tam z toho bylo semifinále) a boj o záchranu je nebavil.- Tenhle duel se však povedl.



Za Zlín nastoupil Kanaďan Alan Legget, který byl prvním zámořským hráčem, který nastoupil v nejvyšší československé lize od roku 1947. V obraně byli ale víc znát bratři Martin a Roman Hamrlíkovi, velké talenty. První byl hvězdou tuzemské ligy, druhý dokonce v NHL. A stal se olympijským šampionem. Mimochodem těch nastoupilo v tomto duelu Kladno - Zlín více, za domácí to byli Milan Hnilička a Martin Procházka.



26. února 1991 TJ POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 8:3 (3:0, 3:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 08:05 Josef Zajíc (Petr Lhotský), 17:47 Petr Kasík (Jiří Dudáček), 19:37 Zdeněk Vojta (Otakar Vejvoda), 21:16 Tomáš Mikolášek (Jiří Dudáček), 24:54 Petr Slabý (Petr Lhotský, Petr Fiala), 26:10 Martin Procházka (Josef Zajíc, Milan Eberle), 44:31 Martin Procházka (Josef Zajíc, Milan Eberle), 58:59 Josef Vrkota (Zdeněk Vojta, Otakar Vejvoda) - 44:04 Roman Hamrlík, 50:59 Jiří Suhrada (Lubomír Václavíček, Roman Vodák), 55:38 Jaroslav Otevřel (Martin Hamrlík). Vyloučení: 2:1 Bez využití Střely na branku: 35:33 (13:8, 12:10, 10:15) Diváci: 1520.

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Kruliš, Mádl, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Vejvoda, Vrkota, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 13982 už o tolik v duelu Českých Budějovic a Kladna nešlo. Domácí byli ve středu tabulky, Kladno druhé se ztrátou na Jihlavu, ale náskokem na další týmy. Zajímavý byl start dvou hráčů, kteří se narodili v roce 1952 a oba se stali ikonami československého hokeje - Jaroslava Pouzara a Milana Nového. Hlavních hvězdy svých celků se po sezoně loučili a měli povoleno zamířit do NHL. Pouzar tam v dresu slavné party Edmontonu dobyl obrovské úspěch v podobě tři Stanley Cupů, Novému se zase dařilo ve Washingtonu. V tomhle duelu se trefil jen Nový a Kladno bralo výhru 4:2. Co překvapuje, je pětiminutový trest pro Zdeňka Müllera. To byl velmi slušný hráč, technický, ale Vladimíra Caldra zatáhl holí tak smolně, že se tehdejší naděje Motoru po nárazu do mantinelu ošklivě zranila.

26. února 1982 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 21:20 Josef Hejna (Jaroslav Kočer), 47:12 Jaroslav Kočer - 15:07 Milan Nový (Jiří Dudáček), 21:42 Josef Machala (Alexander Vrňák), 54:30 František Větrovec (Milan Nový), 58:45 Jan Novotný (Alexander Vrňák). Vyloučení: 1:2, navíc Zdeněk Müller (Kladno) na 5 min. Bez využití Střely na branku: 36:14 (12:, 8:, 16:) Diváci: 5000.

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Větrovec, Vinš, Horský, Tatíček, Neliba - Dudáček, Nový ©, Bauer - Kurzweil, Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Machala.

Druhé semifinálové utkání play off 1990 se Kladnu povedlo proti Spartě fantasticky - výhra 4:3 byla vůbec první v šestém vzájemném zápase téhle sezony. A díky ní Poldi srovnala stav série na 1:1. Kvůli tenisovému Davis Cupu se hrálo v hale Slavie v Edenu a zápas měl úžasné hosty. Sledoval ho jeden z nejslavnějších hráčů hokejové historie Bobby Orr, v hledišti byl také Ivan Lendl, slavný tenista a v té době pomocník hokejového Hardfordu Whalers. Lendl přijel hlavně zlanařit Bobby Holíka (sledoval utkání s nimi), ale společně s Orrem a dalšími skauty byli zvědavi také na Jaromíra Jágra.



Ten hrál fantasticky, ale nejen on, celé Kladno. V úvodu sice vládla Sparta, bleskově vedla 2:0, jenže pak už začali sázet banány i hosté. Báječně hrála dvojka Kameš - Matula, také Zdeněk Eichenmann, výborný byl i útok Jágr - Mach - M. Procházka, přitom Mach nikdy centrem nebyl. Kladýnko otočilo na 2:4 a inkasovalo až na konci. Trenér Václav Sýkora mínil, že po postupu přes Košice a ztrátě několika nemocných hráčů se už kádr přece jen dal dohromady (stále však chyběl třeba Zajíc). A co řekl Bobby Orr o Jaromíru Jágrovi? "Víme, kdo je Jágr a že hraje s Holíkem v reprezentaci. My ale jednali právě s otcem Bobby Holíka Jaroslavem o uvolnění jeho syna," diplomaticky sdělila novinářům legenda NHL.

26. února 1990 (ZS Eden) TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI KLADNO 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 01:27 Jan Tlačil (Evžen Musil), 08:38 Vladimír Petrovka (Martin Hosták, Leo Gudas), 59:29 Jan Tlačil (Jaromír Látal) - 18:25 Petr Matula (Vladimír Kameš, Tomáš Mikolášek), 26:58 Zdeněk Eichenmann (Petr Fiala, Petr Tatíček), 41:56 Miroslav Mach (Petr Kasík, Jaromír Jágr), 52:47 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček) PP1. Vyloučení: 3:4, navíc Petr Kasík a Drahomír Kadlec (oba Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 36:27 (10:9, 14:8, 12:10) Diváci: 5000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Mádl, Kadlec, Tatíček, Kruliš, Kasík, Bakula - Dudáček, Eichenmann, Fiala © - Matula, Kameš, Mikolášek - Jágr, Mach, Procházka.

Další vzpomínka je z roku 1999, i když zápas Kladna a Zlína mnoho neřešil. Domácí už byli zachráněni a do play off už neměli šanci proniknout. Co je zajímavé ve srovnání s dneškem, je počet juniorů, které oba celky poslaly do boje. Kladno neuvěřitelných devět (!), Zlín šest. I proto tehdy vyrůstaly talenty snadněji než dnes a hráči vozily světové medaile i z dvacítek. Zejména zlínští mladíci Rachůnek, Žižka nebo Balaštík byli později hvězdami, z Kladna pak host ze Sparty Michal Sivek.

Tenhle zápas se Kladnu povedl a nezastavil ho ani dobrý výkon jeho bývalého brankáře Jaroslava Kameše.

26. února 1999 HC VELVANA KLADNO - HC ZPS-BARUM ZLÍN 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 24:15 Martin Táborský (Petr Tenkrát, Michal Sivek), 45:02 Martin Pištej (Tomáš Ullrych, Ladislav Vlček), 47:51 Marek Vorel (Tomáš Kupka, Jiří Kročák), 53:11 Jiří Holšán (Ladislav Svoboda, Václav Eiselt), 57:30 Václav Eiselt - 48:33 Roman Meluzín (Miroslav Okál, Petr Čajánek). Vyloučení: 5:8, navíc Josef Štraub (Zlín) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 37:42 (11:12, 14:14, 12:16) Diváci: 2391.

Sestava Kladna: Horčička - Židlický, Mádl ©, M. Táborský, Patera, Kročák, Pozník, Jelínek, Dlouhý - Svoboda, Holšán, Eiselt - Tenkrát, Sivek, Kaňka - Vorel, Burger, Kupka - Ullrych, Pištej, Vlček.

Neuvěřitelně důležité vítězství, které nakonec bylo ale jen ke vzteku, dobyli hokejisté Kladna v roce 2015 v Jihlavě. Za stavu 2:2 ve čtvrtfinále play off tady vyhráli brankou Jakuba Kanii z prodloužení a byli na nejlepší cestě sérii ovládnout. Zbylé zápasy však ztratili a dál šla Dukla. Přitom pátý duel Kladno skvěle odbránilo a nepoložilo se ani po jediném gólu z hole ex-kladenského Diviše. V poslední třetině předvedl Michal Dragoun akci stejnou jako Jágr v Naganu proti USA a vyrovnal. V prodloužení pak Davida Ritticha, dnes brankáře Calgary, lacino propálil zmíněný Kania.

26. února 2015 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 14:21 Richard Diviš (Adam Zeman, Tomáš Kaláb) PP1 - 41:49 Michal Dragoun (Jakub Strnad, Tomáš Horna), 62:45 Jakub Kania (Tomáš Kaberle) 4/4. Vyloučení: 2:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:36 (8:12, 8:12, 8:9, 2:3) Diváci: 4410.

Sestava Kladna: Lukáš - Klouček, Zeman, Gutwald, Kaberle, Růžička, Kania - Horna, Dragoun, Strnad - Kindl, Stach, Hlaváč - Eberle, Pitule, Hořava - Redlich, Lukáč (hrál i v obraně), Tenkrát ©.

Ostatní zápasy 26. února (od roku 1966):

26. února 1974 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

26. února 1982 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

26. února 1984 TJ SLEZAN STS OPAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 6:7 (0:3, 3:1, 3:3)

26. února 1990 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI KLADNO 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) // hráno v Edenu

26. února 1993 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

26. února 1996 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

26. února 1999 HC VELVANA KLADNO - HC ZPS-BARUM ZLÍN 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

26. února 2002 HC IPB POJ. PARDUBICE - HC VAGNERPL. KLADNO 2:2 PP (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)

26. února 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PROSTĚJOV 5:4 PP (2:1, 2:2, 0:1 - 1:0)

26. února 2007 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

26. února 2012 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

26. února 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

26. února 2015 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

26. února 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

26. února 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 4:5 SN (0:2, 1:0, 3:2 - 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK