Narozeniny

- Václav Rác – 70 let. Útočník Rác patří mezi odchovance kladenské PZtky. Do prvního mužstva se dostal ještě jako junior před vojenskou službou. Naskočil do deseti ligových zápasů, z toho čtyři utkání byly rovnou v play off. V dalších třinácti případech byl připraveným náhradníkem, který se ale na led nepodíval. Pak odešel na vojnu do Dukly Trenčín. Po vojně se ještě pokusil do Kladna vrátit. Tehdy ale zůstalo jen u přátelských zápasů. Po konci aktivní kariéry se věnoval také trenéřině. V třetí nejvyšší soutěži vedl Kolín či Tábor. Ve městě u Labe se věnoval i výchově mládeže.

- Ladislav Vlček – 40 let. Talentu Ladislava Vlčka si všimli až za oceánem. V draftu NHL 2000 si ho v šestém kole vybral Dallas. Přestože Vlček patřil i do juniorské reprezentace, tak vysoko nemířil. Ještě jako junior se ale zabydlel v sestavě kladenského A-týmu. Po dvou a půl sezonách odešel na zkušenou do Třince. Extraligu okusil ještě v Karlových Varech, Zlíně či Spartě. Do Kladna se ještě dvakrát vrátil, vždy ale jen na pár zápasů. Více toho odehrál jen v nižší soutěži. Velkou část kariéry strávil v Berouně. Kromě ledního hokeje se věnoval i inline hokeji. U kladenských Čertů dodnes působí jako trenér.

- Petr Obdržálek – 35 let. Hodonínský rodák a odchovanec nastupoval mimo jiné za ometu Brno, Šumperk či Třebíč. Pár zápasů zaznamenal i za Plzeň, kde na sebe nijak moc neupozornil. To se ale změnilo ve slovenské Skalici, kde nastupoval po boku legendárního Žigmunda Pálffyho. Obdržálek tam tehdy sbíral body ve velkém, až si ho všimlo Kladno. U Rytířů to ale Obdržálkovi nešlo. Za osmnáct startů si připsal jediný bod. Vypomáhal i tehdy partnerskému Písku. Po sezoně ve středních Čechách se vrátil opět na Slovensko, kde s výjimkou nedlouhého angažmá v Porubě působí dodnes.

Ligový debut za Kladno

- 1978 – Miloslav Hořava st., Jaroslav Horský a Jiří Dudáček

o Nedlouho po svých sedmnáctinách přibyl do kladenského kádru Miloslav Hořava. V druhé sezoně mezi muži už byl Hořava stálým členem kladenské obrany a měl tak nemalý podíl na posledním ligovém titulu Kladna. Později předváděl na obránce skvělou produktivitu. Během vojny v Jihlavě předvedl skvělý počin, když ve 42 zápasech získal 42 kanadských bodů. Na Vysočině také oslavil další dva ligové tituly. Po vojně se do Kladna vrátil a vydržel v něm až do sezony 1988/89, kdy odešel během prolínací soutěže za snem v podobě NHL. Za oceánem si zahrál za New York Rangers, později předváděl své umění mimo jiné také také ve Švédsku.

o Jediným debutantem z roku 1978, který nezískal ligový titul, je Jaroslav Horský. Mladý obránce totiž po sezoně musel narukovat na vojnu, a tak mu poslední ligový titul Kladna unikl. Naopak zažil horší kladenské roky, kdy Středočeši bojovali jen v nižší soutěži. Horský tak musel skousnout dva sestupy, na druhou stranu Kladnu v sezoně 1984/85 pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Když se Kladno rok na to mezi elitou neudrželo, skončilo i Horského angažmá v Kladně.

o Obrovský talent mělo Kladno v Jiřím Dudáčkovi. V draftu NHL si ho vybralo Buffalo už v prvním kole. To byl nevídaný úspěch – Dudáček byl prvním hokejistou zpoza železné opony, kterému se této pocty dostalo. Právě trenér Buffala, legendární Scotty Bowmann, o Dudáčka hodně stál, dokonce se zčistajasna objevil v kladenské šatně! Dudáček ale nechtěl komplikovat život svým blízkým, a tak raději zůstal v Kladně. S ním stihl ještě poslední ligový titul, další dva přidal během vojny v Jihlavě. Sen o zahraničí si splnil až po revoluci. Místo slavné NHL si Dudáček zahrál pouze v Německu a Francii.

- 1987 – Milan Dudáček.

Než přišel brankář Dudáček do Kladna, měl zkušenosti jen z nižší soutěže z I. ČLTK, Vyškova či Vimperku. Kladno tehdy zrovna postoupilo z nižší soutěže, tak Dudáček rovnou debutoval i v československé lize. Za Kladno nakonec chytal dva roky, obě sezony jako kladenská jednička v bráně. Odešel do Slavie Praha.

- 1993 – Dušan Sikela

o Obránce Sikela je spojen hlavně se svými Kralupy nad Vltavou. Kladenský dres si vyzkoušel už jako žáček. S mládežnickým týmem Kladna slavil pěkné úspěchy. Dojíždění do Kralup ale na něj bylo daleké, tak se raději vrátil zpět. Později se za Sikelu přimluvil Martin Procházka a Sikela se tak podíval i do extraligy. Když ho po čtrnácti zápasech chtělo Kladno poslat na hostování do Sokolova, Sikela se raději vrátil opět do Kralup.

- 2008 – Jan Srdínko

o Benešovský rodák v dorostu hrával za Kladno, ale nejlepší roky strávil ve Vsetíně a v pražské Spartě, byť . V obou klubech se podílel celkově na sedmi mistrovských titulech. Během působení na Valašsku se dostal i do reprezentace, na větší turnaj si ale nominaci nebojoval. Zahrál si také v Rusku, Švédsku nebo na Slovensku. Do Kladna dorazil až na sklonku kariéry. Angažmá v Kladně mu ale vůbec nevyšlo a po dvanácti zápasech se vrátil na Slovensko. S Kladnem se nějaký čas soudil o mzdu. Soud mu ale ušlé finance nepřiznal.

Poslední ligový start za Kladno

- 1995 – Petr Kuda

o Před dvěma dny jsme si připomínali debut obránce Petra Kudy, dnes si připomínáme jeho poslední zápas za Kladno. Oba zápasy dělí kromě dvou dní také čtyři roky. Kuda v Kladně předváděl, že kromě defenzivy zvládá podpořit také útok a připisoval si na obránce i hodně bodů. Pak ale odešel do nižší soutěže do Kralup, se kterými to dotáhl až do baráže o extraligu. Zahrál si také za Mělník, Ústí, Litoměřice nebo v nižších německých soutěžích.

Rekordy a zajímavost

- 1987 – Kladno vyhrálo v Gottwaldově 5:2. Byla to šestnáctá venkovní výhra v řadě, respektive sedmnácté utkání, kdy Kladno venku neprohrálo. Obě tyto série jsou kladenskými rekordy.

- 1989 – Kladno proti Spartě zahrálo čistě, bez jediné trestné minuty. I přesto ale s Pražany padlo 2:4.

- 2012 – Hattrick Tomáše Plekance při domácí výhře 6:3 nad Pardubicemi. Zajímavostí je, že Tomáš Plekanec za Kladno zaznamenal dva hattricky. A oba právě proti Pardubicím.

Zápasy s kulatým výročím

Výhra na ledě mistrovské Jihlavy byla cenná, před třiceti roky ji dobyla družina Edy Nováka. Skvěle zachytal Milan Hnilička, ale výborně bojoval celý tým, který se dával dohromady po nepovedené sezoně, kdy se zachraňoval. Zajímavé bylo hodnocení výkonu rozhodčích Šutky, Janíčka a Mihálika. Od hostů dostali všichni jedničku, od domácích trojku a hlavní dokonce čtyřku! Za Jihlavu hrál kladenský Martin Procházka, celé utkání proti Paterově formace s Vejvodou a Mikoláškem.

26. září 1991 ASD DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14:36 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek) PP1, 30:01 Jiří Veber (Petr Slabý, Josef Vrkota), 59:09 Miroslav Mach (Michal Mádl). Vyloučení: 5:7 Využití: 0:1 Střely na branku: 29:30 (6:7, 10:12, 13:11) Diváci: 2026

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Novák, Veber, Černý, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda.

Ostatní zápasy 26. září (od roku 1965)

26. září 1969 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:7 (1:2, 0:1, 0:4)

26. září 1978 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

26. září 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

26. září 1987 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

26. září 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

26. září 1993 HC KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:4 PP (1:0, 1:3, 2:1 - 0:0)

26. září 1995 HC POLDI KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 7:10 (3:3, 2:2, 2:5)

26. září 1997 HC DUKLA JIHLAVA - HC VELVANA KLADNO 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

26. září 1999 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VELVANA KLADNO 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

26. září 2000 HC CONTINENTAL ZLÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

26. září 2003 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

26. září 2004 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

26. září 2008 RI OKNA ZLÍN - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

26. září 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

26. září 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 6:3 (2:0, 3:3, 1:0) // hráno v pražské O2 areně

26. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 4:3 SN (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0)

26. září 2016 RYTÍŘI KLADNO - SK TRHAČI KADAŇ 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

26. září 2018 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

26. září 2020 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 3:2 PP (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1987 zahrálo Kladno skvěle na ledě Gottwaldova a vyhrálo 5:2, když vše zlomil Kameš perfektním sólem po návratu z trestné lavice. Bylo pár dnů po slavném Kanadském poháru, kde domácí Javorové listy uspěly na sbornou Sovětského svazu těsně po třech výsledcích 6:5. V Kanadě hrál i Miloslav Hořava (byl to už jeho třetí Kanadský pohár!), ale vrátil se se zraněným ramenem. V Gottwaldově se zase zranil brankář Dudáček, ale mladík Kameš ho skvěle nahradil. Ještě netušil, že právě sem za sem let jeho kroky zamíří.

26. září 1987 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11:14 Jaroslav Santarius (Michal Tomek) PP1, 58:32 Pavel Jiskra (Jaroslav Otevřel) - 04:12 Petr Tatíček (František Větrovec) PP1, 07:18 Milan Eberle, 17:19 Vladimír Kameš (Milan Eberle), 20:27 Milan Nový (Petr Kasík, Jiří Dudáček) PP1, 54:49 Milan Nový (Petr Kasík). Vyloučení: 4:9 Využití: 1:2 Střely na branku: 25:27 (4/3:9, 12:10, 6:8) Diváci: 5402

Sestava Kladna: Dudáček (od 11:14 Kameš) - Lhotský, Kasík, Větrovec, Tatíček, Bakula, Petrus, Pospíšil, Hraběta - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Kuthan, Knotek, Slabý - Holeček, Gardoň, Hrabě.

Památný duel z roku 1995 přivedl do Kladna poprvé jako nováčka extraligy Třinec a padlo neuvěřitelných 17 gólů. Třinečtí hráli už tehdy jako dnes - v útoku s obrovskou lehkostí stříleli branky, Kladno se pak v divoké touze vracelo do zápasu. Trenér Jan Neliba bránil Paterovu formaci, na kterou hostující Alois Hadamczik nasazoval speciální formaci. Až musel hosty potrestat rozhodčí Svoboda trestem.

Jak se vyvíjelo skóre? 0:2, pak 3:2, ale také 3:4, 5:4, 5:8, pak 7:8 a nakonec dva góly Richarda Krále do opuštěné kladenské klece. Neuvěřitelný zápas!

26. září 1995 HC POLDI KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 7:10 (3:3, 2:2, 2:5)

Branky a nahrávky: 07:52 Jan Kruliš (Petr Kasík) PP1, 08:14 Pavel Patera (Jan Kruliš, Petr Kasík), 08:53 Jan Kruliš (Martin Procházka), 32:43 Martin Štěpánek (Jiří Beránek), 37:06 Petr Ton, 54:03 Otakar Vejvoda (Martin Procházka), 58:03 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Petr Kasík) EAG - 02:47 Richard Král (Marek Zadina), 04:51 Jiří Novotný (Richard Král, Stanislav Mečiar), 15:34 Stanislav Mečiar (Richard Král) PP1, 28:47 Petr Zajonc (Václav Slabý) PP1, 36:38 Petr Mainer (Michal Piskoř), 41:30 Petr Zajonc (Roman Kaděra, Ľubomír Sekeráš), 48:51 Libor Zátopek (Martin Palinek), 53:43 Petr Zajonc (Roman Kaděra, Michal Piskoř), 58:40 Richard Král ENG, 59:42 Richard Král ENG (4/6). Vyloučení: 5:7, navíc Karel Pavlík (Třinec) na 10 min. Využití: 1:2 V oslabení: 0:1. Střely na branku: 42:36 (16:12, 12:12, 14:12) Diváci: 3850

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, Kasík, Židlický (od 30. Kuda), Štěpánek, L. Procházka, Kaberle (od 21. Dlouhý) - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Beránek, Mikolášek (od 33. Burger) - Mach, Burger (od 21. Kajer), Čermák.

Návrat Martina Procházky z Omsku byl naplánován a uskutečněn 26. září 2003 do Litvínova. A byl slavný, nováček extraligy díky gólu Martina v závěru vyhrál 3:2! I Prochy však přiznal, že premiéra nebyla ideální, herně se mu zase tolik nevedlo. Ale ve dvojnásobné početní převaze ukázali s Radkem Gardoněm, že spolu hrát nezapomněli.

26. září 2003 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 05:50 Richard Žemlička (Petr Martínek) PP2, 26:21 Michal Trávníček (Richard Žemlička), 38:35 Ivo Prorok (Martin Ťupa, Lukáš Havel) PP1 - 09:11 Radek Gardoň (Jan Kruliš, Martin Procházka) PP1, 21:05 Vítězslav Bílek (Jaroslav Kalla, Jan Dlouhý) PP1, 35:20 Vítězslav Jankových (Tomáš Horna), 58:32 Martin Procházka (Radek Gardoň) PP2. Vyloučení: 8:6, navíc Zdeněk Orct a Jiří Zeman (oba Kladno) na 10 min. Využití: 2:3 Střely na branku: 38:31 (16:11, 12:9, 10:11) Diváci: 4350

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Malena, Zeman, Dlouhý, Čech, Kasík, P. Hořava - Štefanka, Gardoň ©, Procházka - Bílek, Kalla, M. Hořava - Kysela, Pazourek, Klimt - Jankových, Frolík, Horna.

Psáno je 6 tisíc diváků, ale na Slavii jich v roce 2004 přišlo určitě mnohem víc, v hledišti nebylo k hnutí a ani lidé na stání raději v pauze ven nechodili. Byla to bitva, Jaromír Jágr nedal dost šancí, po předešlém dni see Znojmem (hattrick) měl hlaveň prázdnou. A tak nakonec rozhodl Robert Kysela, skvěle pak zachytal Zdeněk Orct.

26. září 2004 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 50:06 Robert Kysela (Jaroslav Špelda). Vyloučení: 4:2, navíc Zdeněk Orct (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 23:35 (8:11, 9:13, 6:11) Diváci: 6070

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Čech, Jelínek, Zeman, Špelda, P. Hořava - Jágr, Gardoň, Ma. Frolík - Mi. Frolík, Patera, Procházka - Kysela, Zajíc ©, Horna - M. Hořava, Kalla, Klimt.

A opět zápas s hvězdami z NHL, tentokrát z roku 2012, kdy si Kladno pozvalo do 02 areny v tom roce svého nejoblíbenějšího soupeře, Pardubice. Zářil hlavně Tomáš Plekanec, který fintou s objetím branky vyřadil hosty ze hry a dal jim celkově tři góly. Pěkně se trefil i Jágr nebo mladý Valský. 16 tisíc diváků bylo spokojených, další tisíce se bavily u televizního přenosu.

26. září 2012 (Praha - O2 arena) RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 09:05 Marek Hovorka (Pavel Patera, Jan Hlaváč), 12:53 Tomáš Plekanec (Jaromír Jágr, Tomáš Kaberle) PP1, 20:37 Jaromír Jágr (Jiří Tlustý, Tomáš Plekanec), 29:57 Jakub Valský (Marek Židlický, Jan Chábera), 38:07 Tomáš Plekanec (Jaromír Jágr, Marek Židlický), 48:50 Tomáš Plekanec (Jiří Tlustý, Jaromír Jágr) - 20:47 Radovan Somík (Martin Bartek), 27:48 Jan Starý (Aleš Hemský, Robert Kousal) PP1, 37:29 Radovan Somík (Václav Kočí, Aleš Píša). Vyloučení: 5:1 Využití: 1:1 Střely na branku: 27:39 (10:11, 9:20, 8:8) Diváci: 15705

Sestava Kladna: Chábera - Majeský, Kaberle, Židlický, Černošek, Macholda, Mocek, Piskáček - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Jágr, Plekanec, Tlustý - Valský, Melka, Kuchler - Eberle, Dragoun, Látal.

Jan ŠEJHL