Narozeniny:

- Zbyněk Mařík – 86 let. Braškovský rodák se v sestavě kladenského A-týmu objevil poprvé v sezoně 1954/55, po které Kladenští slavili postup do nejvyšší soutěže. Tam si ale obránce Mařík zahrál až 6 let později. Mezitím působil v kladenském béčku či na vojně v Červené hvězdě Bratislava.

- Luboš Halama – 72 let. Původem buštěhradský Halama v Kladně působil v ročníku 1970/71. Byl připraven k 6 ligovým zápasům, ve všech případech ale byl pouze náhradníkem, který se na led nedostal. Ve statistikách tak u něj svítí pouze 10 přátelských zápasů, ve kterých nastřílel 7 branek.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1993 – Václav Bartoš, Ladislav Kohn

o Útočník Bartoš jako hráč velkou stopu v Kladně nezanechal. Odehrál totiž jen 10 ligových zápasů. Mohlo jich být ještě o jeden více. Byl nominovaný i do pátého utkání vyhrocené série s Popradem. Soupeř zpod Tater do Kladna ale nedorazil. Po konci aktivní kariéry byl Bartoš také výkonným ředitelem Rytířů.

o Pouze tři zápasy za Kladno odehrál rodák z Uherského Hradiště Kohn. V dalších sezonách už působil v zámoří, kde se propracoval až do NHL. Hrál také ve Finsku, Rusku či Švýcarsku. I u něj platí, že pokud by se hrálo páté utkání s Popradem, ani Kohn by v sestavě nechyběl.



- 1996 – Otakar Vejvoda, Pavel Kolařík a Miloš Kajer

o Syn slavného otce Ota Vejvoda v Kladně zářil spolu s Pavlem Paterou a Martinem Procházkou v legendární Blue line. Sám Vejvoda nasázel 89 gólů. Spolu řádili například i na mistrovství světa. Po sezoně 1995/96 také spolu odešli švédského AIK. Zatímco duo P+P se do Kladna ještě vrátilo, Vejvodu zlobily zdravotní problémy a jeho kariéra skončila předčasně.

o Vyškovský odchovanec Kolařík si za Kladno zahrál ve dvou sezonách v 10 zápasech. Tehdy hrál hlavně za Beroun. Právě tam si ho ale vyhlédla Slavia, kde zanechal opravdu velkou stopu. Patří mezi hráče, kteří v nejvyšší soutěži odehráli přes tisícovku zápasů. Pár startů má i ve slavné NHL.

o Útočník Kajer se do kladenské sestavy prosazoval jen pozvolna. Na kontě má ale například bronzovou medaili, což je poslední kladenský úspěch ze sezony 1993/94. Po 4 sezonách, kdy odehrál dohromady jen 70 zápasů odešel. Mimo Kladno se v nejvyšší soutěži už neprosadil. Hodně toho odehrál například za prvoligovou Kadaň.

- 1998 – Jiří Beránek. Přišel do Kladna po dvou letech v zámořské juniorce. Po roce zamířil do Plzně, ale další sezonu už byl opět v Kladně. Celkem za něj odehrál za 4 sezony 147 zápasů. Dlouho také působil v Německu. V srpnu 2017 předčasně zemřel.

- 2004 – Jan Kruliš, Vítězslav Jankových a Bořek Sláma

o Spojení Kruliše s Kladnem jen mezi dospělými trvalo dlouhých 14 sezon. Řízný bek, který pravidelně sbíral přes 100 trestných minut za sezonu za Kladno odehrál 646 ligových zápasů a v tomto ohledu byli věrnější pouze Patera, Vinš a Kasík. Z Kladna se Kruliš probojoval také k pár reprezentačním startům, vyzkoušel si hokej v Rakousku či Japonsku. Po konci v Kladně odešel do Velké Británie.

o Dalším Uherskohradišťákem, kterého si připomínáme, je Vítězslav Jankových. Poprvé se s kladenským hokejem potkal v sezoně 2001/02. Tehdy byl ale hráčem Liberce a v baráži proti Kladnu vstřelil tři branky, včetně jedné vítězné. O rok později už ale střílel za Kladno. V něm zůstal i sezonu po postupy. Poté odešel do Ústí, zahrál si také třeba v Itálii či Německu.

o Rodák ze Žďáru nad Sázavou Sláma přišel do Kladna z Berouna. Tou dobou už měl zkušenosti třeba i z pražské Slavie. V Kladně ale vydržel jedinou sezonu, během které působil i v Berouně, kam opět po sezoně odešel. Zbytek kariéry už strávil jen v nižších soutěžích s výjimkou jedno extraligového startu za Ústí nad Labem.

- 2008 – Tomáš Kolafa

o Obránce Kolafa prošel kladenskou mládeží, v áčku se ale ukazoval jen výjimečně. Za tři sezony nasbíral pouze 5 startů, ale ve třech případech to bylo až v play off. Jinak působil hlavně v nižší soutěži, zahrál si také na Slovensku. Kariéru mu ale předčasně ukončil dopingový nález.

- 2011 – Martin Falter. Ostravan Falter dorazil do Kladna po několika letech strávených na Slovensku. Ve středočeském klubu vydržel jedinou sezonu, kde se spravedlivě dělil o místo v bráně s Lukášem Cikánkem. V playoutové skupině už ale chytala kladenská stálice Cikánek. V další sezoně působil Falter v pražské Spartě. Zachytal si taky za Brno, či Olomouc, kde je od letošní sezony trenérem maskovaných mužů.

- 2020 – Denis Godla. Slovenský brankářský fantom přišel do Kladna až po začátku minulé sezony. Svými výkony si rychle získal fanoušky a byl základem toho, že Kladno dlouho bojovalo i play off. Koncem ledna ale přišlo nepříjemné zranění. Před koncem sezony ještě na pár zápasů se sebezapřením naskočil, Kladnu už ale k záchraně nepomohl. Odešel do Litvínova.

Rekordy a zajímavost

- 1993 – V Popradu se odehrálo jen necelých 39 minut, Kladenští ale vyinkasovali 72 trestných minut. Zápas tak patří do pětice utkání s nejvíce trestnými minutami na straně Kladna.

- 2018 – Hattrick Petera Jánského při výhře 6:2 nad Ústím nad Labem.

Zápasy s kulatým výročím:

Ze Znojma se hráči Kladna málokdy vraceli s bodovým ziskem, ale několikrát začali zápas dobře. Tak jako v roce 2001, kdy celou první třetinu měli šance, ale dali jediný gól a osm vteřin před koncem inkasovali gól do šatny. Ten Znojmo uklidnil a pak už vládlo zejména díky šikovnému Petru Kaňkovskému a produktivní dvojici Pucher - Uram, jež držela Znojmo řadu let Poslední branku dal Kladnu Patrik Fink, který později do klubu přišel a pomohl mu do extraligy.

27. února 2001 HC EXCALIBUR ZNOJ. ORLI - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 19:52 Marek Uram (Peter Pucher, Milan Procházka) PP1, 31:48 Petr Kaňkovský (Patrik Fink, Jiří Heš), 43:17 Petr Kaňkovský (Milan Procházka, Jiří Heš), 49:17 Peter Pucher (Marek Uram, Vladimír Holík), 50:10 Patrik Fink (Milan Procházka, Petr Kaňkovský) - 08:11 Róbert Döme (Tomáš Klimt, Jan Kruliš). Vyloučení: 2:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 48:32 (19:14, 13:13, 16:5) Diváci: 4800.

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Sedlák, Plekanec, Horna.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1973 bojovalo Kladno o postup do finálové čtyřky a Košice se potřebovaly vyhnout kvalifikaci o udržení ligy. Zápas tak byl hodně důležitý a Kladenští v něm byli jasně lepší. Jenže tentokrát Holeček v bráně Košic čaroval a víc než 40 střel lapil. Už jen poměr ran v první třetině 26:7 hovoří za vše, ale stav byl díky reprezentačnímu brankáři 1:1. Od druhé části už ani Holeček nestíhal a dostal tři góly. Když to bylo 6:2, zdálo se hotovo, jenže pak Východňári dali slepené góly a rázem sahali i po vyrovnání. Nakonec však domácí náskok uhájili.



27. února 1973 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 6:4 (1:1, 3:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 13. Lubomír Rys (Zdeněk Hrabě), 21. Václav Sýkora (Bohumil Čermák), 31. Lubomír Bauer (Bohumil Čermák) SH1, 34. Zdeněk Nedvěd PP1, 46. Eduard Novák, 49. Eduard Novák - 3. Imrich Lukáč (Ján Faith) PP1, 45. František Kolláth (Imrich Lukáč), 50. František Smerčiak (Bedřich Brunclík), 50. František Smerčiak (Bedřich Brunclík). Vyloučení: 4:6 Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 49:23 (27:8, 9:4, 13:11) Diváci: 3100.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Novák, Sýkora, Bauer - Nedvěd, Rys, Hrabě - Vimmer, Filip (Novotný), Kofent.



Jedno z nejzajímavějších utkání, které Kladno v historii sehrálo v bojích play off, se odehrálo 27. února 1993 v Popradě. V předkole Kladno doma oba zápasy vyhrálo, pak ale zbytečně ztratilo třetí duel a ve čtvrtém nestíhalo. Do toho vše zasáhlo divoké publikum, dvna měsíce po rozdělení republiky vyloženě nenávistně nastavené proti "Čehúnom". Lili na Kladeňáky na střídačce pivo, házeli předměty. Série byla už delší čas vypjatá, vše se nakumulovalo v tomhle duelu.



Už v první třetině dostali pětiminutové tresty jindy slušní borci Roman Stantien a Ota Černý. Poprad dal tři góly, hosté tedy přidali na důrazu (pět domácích nedohrálo) a fanoušci jim to dávali sežrat. Vše gradovalo po dvou slepených gólech, které Kladno dostalo ke konci druhé třetiny. Rozzlobený Jiří Veber srazil krosčekem na ústa domácího bijce Tibora Turana a dostal trest ve hře (Turan dostal za faul trest do konce také).



Následně začala velká rvačka, po níž dostalo několik hráčů trest do konce, ale to už bylo Veberovi v kabině hodně úzko. V chodbičce před kabinami, kde čekal na klíče, ho napadli tři lidé, jeden i s pořadatelskou páskou. Vzali mu hokejku a sekli do předloktí. S podezřením na zlomeninu musel do nemocnice. "Šlo o život," říkal tehdy trenér Ota Vejvoda a tím i vysvětlil, proč Kladno už do utkání nenastoupilo, ačkoliv rozhodčí Ivo Haber slíbil, že pořádek už pořadatelé zajistí.



Kladeňáci čekali dvě hodiny v kabině, než se vše uklidní a fanoušci Popradu přestanou házet kamením po autobusu.



Série se tehdy z ledu přestěhovala za zelený stůj. Šéf extraligy Stanislav Šulc Kladnu duel kontumoval, ale Poprad nepřijel na pátý zápas, protože podle něj měl být kladenský klub potrestán podle řádů stopkou na 1 - 2 zápasy. A tak si Kladeňáci před plným zimákem zahráli na dvě a postoupili do čtvrtfinále s Vítkovicemi.



Více o utkání si přečtěte ve speciálním rozhovoru s tehdejším kapitánem celku Zdeňkem Eichenmannem, který zavzpomínal na celou tehdy dost vyhrocenou sezonu.



27. února 1993 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 5:0 kontumačně (3:0, 2:1, -:-)

Branky a nahrávky: 05:53 Martin Frank (Peter Junas), 10:30 Jaroslav Baláž (Peter Gapa), 13:40 Arne Kroták SH1, 34:07 Ivan Saloň, 35:15 Patrik Krišák (Arne Kroták) - 23:51 Zdeněk Eichenmann (Josef Zajíc). Vyloučení: 3:1, navíc Roman Stantien na 5 min. + 10 min. a do konce utkání, Ján Ilavský, Miroslav Turan a Ivan Saloň (všichni Poprad) na 5 min., Otakar Černý na 5 min. + 10 min. a do konce utkání, Jiří Veber trest ve hře, Pavel Patera a Michal Mádl (všichni Kladno) na 5 min. Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 15:neuvedeno (8:?, 7/0:?, -:-) Diváci: 3015. ,

Sestava Kladna: Kameš (od 35:15 Chlad) - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Černý (od 21. Brejník), Mádl, Kuda - Ruchař, Eichenmann ©, Zajíc - Ton, Čermák, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Kohn, od 21. Bartoš, Slabý.

Utkání nebylo dohráno (v čase 38:49) a kontumováno 5:0, protože kladenské mužstvo odmítlo nastoupit kvůli napadení Jiřího Vebera několika muži při odchodu do šatny po vyloučení.

Ostatní zápasy 27. února (od roku 1966)

27. února 1973 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 6:4 (1:1, 3:0, 2:3)

27. února 1976 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:0, 2:1, 0:2)

27. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 4:5 (0:1, 2:3, 2:1)

27. února 1992 HC PARDUBICE - HC POLDI KLADNO 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

27. února 1993 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 5:0 kontumačně (3:0, 2:1, -:-)

27. února 1996 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

27. února 1997 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

27. února 1998 HC PETRA VSETÍN - HC VELVANA KLADNO 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

27. února 2000 HC VELVANA KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

27. února 2004 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

27. února 2005 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

27. února 2008 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 6:5 (1:2, 4:1, 1:2)

27. února 2009 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

27. února 2011 BK MLADÁ BOLESLAV - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

27. února 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

27. února 2018 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

27. února 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK