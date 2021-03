Narozeniny:

- Václav Kropáček – 73 let. Pouhé tři zápasy za kladenské áčko má na kontě obránce Václav Kropáček. Jeho příležitost přišla v sezoně 1967/68 při absencích Pospíšila s Kohoutem. Ve všech třech zápasech nastupoval tehdy osmnáctiletý junior Kropáček se zkušenějším Stanislavem Bauerem. Poté, co se do sestavy vrátil Pospíšil, Kropáčkovo angažmá mezi muži skončilo.

- Matěj Pekr – 33 let. Kristových let se dožívá uničovský rodák a odchovanec Matěj Pekr. Do druhé nejvyšší soutěže se podíval v dresu Šumperku. Jméno si ale udělal až později v Olomouci, se kterou vybojoval postup do extraligy. Tam si ale příliš nezahrál a působil více v Třebíči. Kladno si Pekra vyhlédlo s nadějí, že získá produktivního hráče s dobrou střelou. V první sezoně se ale trápil a putoval na hostování do Třebíče. Následující sezona už pro sympaťáka Pekra vyšla lépe, očekávání Rytířů ale byla ještě větší. Pak odešel do Jihlavy, kde hraje dodnes.

Ligový debut za Kladno:

- 2018 – Petr Patyk. V baráži 2018 došlo na debut Petra Patyka. Nadějný útočník byl kapitánem kladenské juniorky, ve které právě v sezoně 2017/18 sbíral téměř 2 body na zápas. Zkušenosti měl také z druholigových Řisut. Jeho angažmá mezi kladenskými chlapy trvala jen tři zápasy. Na kontě má jednu branku.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2011 – Jindřich Kotrla. Zvláštní stopa zůstává v Kladně za Jindřichem Kotrlou. V Kladně tento mostecký odchovanec odehrál jedinou sezonu, za kterou si připsal pouze 6 kanadských bodů. Když ale do Kladna přicházel, došlo na svazu k chybě při jeho registraci. Kladenští pak za to přišli o 6 bodů do ligové tabulky. Hůře na tom byly Mladá Boleslav -19 bodů a Plzeň -22 bodů. Po sezoně odešel Kotrla právě do Mladé Boleslavi.

Zápasy s kulatým výročím:

V 10. kole play-out se už jen dohrávalo. Sparta byla zachráněna už delší čas, Kladno od předešlého kola. Domácí sice vedli už 3:0, ale dvě vteřiny před koncem druhé části inkasovali a to Spartu nakoplo k vyrovnání. Rozhodly až nájezdy, které uměl kladenský David Stieler a proměnil hned dva po sobě (stejně jako rok předtím proti Slavii). Synovec slavného Vladimíra Kameše dával tehdy v play out za Kladno svoje poslední góly, protože v létě ještě v přípravě byl, ale dál o něj nebyl zájem. V Česku mu pšenka nekvetla, ale přes Boleslav a Slovensko se dostal do třetí německé ligy a z ní neskutečně vyletěl až do DEL Bundesligy, kde hájí dodnes dres Augsburgu.

Naopak vůbec první gól v dresu Kladna tehdy zaznamenal Jan Dalecký, talent, jehož přibrzdily zdravotní problémy.

Branky a nahrávky: 22:14 Ondřej Šmach (Jaroslav Kalla) PP1, 37:01 David Stieler (Jan Piskáček, David Růžička), 38:25 Jan Dalecký (Radek Smoleňák, Jindřich Kotrla), 65:00 David Stieler GWS - 39:58 Daniel Přibyl (David Výborný, Petr Ton), 44:08 Tomáš Rubeš (Sacha Treille, Petr Kafka) PP1, 48:05 Michal Gulaši (Radek Philipp, Petr Ton) PP2. Vyloučení: 6:7 Využití: 1:2 Střely na branku: 39:32 (10:9, 15:11, 10:8, 4:4) Diváci: 1576.



Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Mrázek, Šmach, Růžička, Piskáček, Mnacjan - Smoleňák, Kotrla, Dalecký - Valský, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Eberle - Hovorka, Knotek, Bělohlav ©.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V posledním kole sezony 67/68 jelo Kladno do Pardubic jako jasný favorit. Domácí totiž pomalu ani neměli hráče na složení dvou pětek. Někteří odjeli s reprezentačním béčkem, někteří hráli v Litvínově finále přeboru dorostenců. Pardubičtí tam museli vyslat auto, aby přivezlo aspoň brankáře Crhu. I tak domácí nad kompletním Kladnem vyhráli první třetinu, ale pak už byl lepší tehdy pátý tým tabulky. Zajímavé je, že jediný vyloučeným borcem utkání byl kladenský Štrojza, ale když byl na trestné, skóroval kladenský Vimmer.



27. března 1968 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 3:5 (2:1, 0:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Stanislav Prýl, 13. Otakar Mareš (Vlastimil Franc), 41. Pavel Skalický (Vladimír Müller) - 19. Eduard Novák, 21. Josef Vimmer (František Pospíšil), 29. Josef Vimmer SH1, 30. František Pospíšil (Josef Vimmer), 37. Zdeněk Hrabě (Vladimír Markup) . Vyloučení: 0:2 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 34:29 (11:8, 11:11, 12:10) Diváci: 2200.

Sestava Kladna: Termer - S. Bauer, Pospíšil, Vinš, L. Bauer, Kohout - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Šaloun, Stach, Štrojza.

V roce 1994 se Kladnu povedl v semifinále i druhý duel s Olomoucí, i když byl ještě vyrovnanější než ten předešlý. Hosté dlouho vedli zásluhou trefy Kladeňáka Zdeňka Eichenmanna a nebyli ani pod tlakem. Přesto šikovní domácí útočníci Vejvoda s Čermákem skóre otočili. V poslední třetině dal uklidňující třetí branku Petr Ton, ale fanoušci poté zasypali plochu nadrobno nastříhanými papírky a dlouho se nehrálo. Kladno nakonec vyhrálo 4:1 a myslelo, že už je ve finále, opak byl pravdou…

27. března 1994 HC KLADNO - HC OLOMOUC 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 26:48 Otakar Vejvoda (Pavel Patera), 30:02 David Čermák (Drahomír Kadlec, Radek Gardoň) PP1, 49:37 Petr Ton (Pavel Patera), 54:07 Jan Kruliš (Radek Gardoň, David Čermák) - 14:45 Zdeněk Eichenmann (Igor Čikl, Petr Tejkl). Vyloučení: 5:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 29:34 (9:9, 12:10, 8:15) Diváci: 5821.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, Černý, Kasík - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton, Patera, Vejvoda - Mikolášek.

Baráž v roce 2002 se Kladnu vůbec nepovedla, Liberec byl lepší. Skvěle začal také první domácí duel, před nímž už vedl 2:0. Musil skóroval už po 38 vteřinách, jenže další šance Kladno přežilo a na přelomu druhé a třetí třetiny začalo obrat. Vše pečetil svým posledním gólem za Kladno Ladislav Svoboda, ale vůbec nezvedl ruce radostí, což překvapilo fanoušky, ale i hráče na střídačce. Dokresluje to tehdejší nepohodu v klubu.



27. března 2002 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 00:38 Mojmír Musil (Patrik Rozsíval, Angel Krstev), 55:56 Vítězslav Jankových (Mojmír Musil, Angel Krstev) - 34:36 Tomáš Klimt (Jan Dlouhý, Radek Gardoň) PP1, 39:31 Radek Gardoň, 41:17 Radek Gardoň (Tomáš Klimt, Robert Kysela), 42:20 Ladislav Svoboda (Václav Skuhravý). Vyloučení: 3:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 35:29 (14:8, 10:11, 11:10) Diváci: 6500 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Orct - Kruliš ©, Toman, Skuhrovec, Dlouhý, Cartelli, Skrbek, Hájek - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Havel, Gardoň, Klimt - Horna, Plekanec, Hořava - Kysela.

Ostatní zápasy 27. března (od roku 1966):



27. března 2018 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK