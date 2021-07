Narozeniny

Jaroslav Kohout – 72 let. Pochází z Dolního Bezděkova, od mládí tak působil v týmu Kladna. Prošel žákovskými i dorosteneckými kategoriemi PZ Kladno. Do A-týmu se dostal v sezoně 1967/68. S výjimkou vojenské služby patřil do kladenského týmu čtyři sezony. Za tu dobu stihl 62 startů. Na kontě má jediný přesný zásah, kdy se trefil do sítě Sparty Praha. Mimo Kladno působil například také v Berouně.

Jan ŠEJHL