Narozeniny:

- Radimír Reisner – 91. výročí narození. Narodil se v Praze a do Kladna přišel z pražského LTC na sezonu 1949/50. Za Kladno odehrál tři soutěžní utkání, ve kterých vstřelil jednu branku. Lépe se mu vedlo v přátelských zápasech. Tam si udržel vyrovnanou bilanci 9 přesných zápasů v devíti duelech. Po jediné sezoně v Kladně odešel zpět do LTC. Jednu sezonu za konkurenční 1. ČLTK Praha.

- Jiří Filip – 70 let. To Jiří Filip je kladenským rodákem i odchovancem. Ligový debut mezi muži prožil až po návratu z vojny, kterou odsloužil v Trenčíně. Pevné místo v sestavě si našel až v sezoně 1974/75. A v této sezoně také oslavil kladenský ligový titul po šestnácti letech. Poté se ale jeho kariéra zbrzdila. V dalších třech titulových sezonách na soupisce Kladna sice figuroval, ale do ostrých zápasů nastupoval jen výjimečně. Odešel do Stadionu Liberec. Zahrál si také za pražskou Slavii. Vrátil se ještě v osmdesátých letech, kdy Kladno působilo v nižší soutěži, a pomohl k návratu mezi elitu. Když se ale Kladno rok později opět poroučelo patro níže, působení Filipa v Kladně skončilo nadobro. Jeho bilance se tak zastavila na 76 soutěžních zápasech a 7 gólech.

- Daniel Krejčí – 29 let. Odchovanec Slavie Praha byl nadějí, který pravidelně patřila do mládežnických reprezentačních výběrů. Přechod mezi dospělé mu ale nevyšel úplně podle předpokladů. Prosadil se sice na jeden ročník i v nabité konkurenci Ocelářů z Třince, ale jinak je spíše hokejovým cestovatelem. S Kladnem ho pojí pouhé dva zápasy v sezoně 2014/15. Jeden z nich je ale památný. Nastoupil totiž k výročnímu utkání, kdy Rytíři slavili v retrodresech 90 let své existence. Bodovou stopu v Kladně nezanechal.

- Petr Jiroušek – 21 let. Stále ještě mladý brankář prošel kladenskou líhní. Jak už to ale bývá, brankáři mají start mezi dospělými o něco těžší. U áčka se tak zatím příliš neprosadil. Několikrát se dostal na střídačku, kde byl připraveným náhradníkem. Takto se dočkal i svého startu. Na konci sezony 2018/19 totiž na ledě Třebíče zazlobila Brízgalu brusle a na závěrečných 96 sekund se do brány podíval právě Jiroušek. Pochytal i všechny 4 střely, které na něj šly. Mezi muži sbíral zkušenosti také v Řisutech, naposledy měl působit také v Bílině. To ale znemožnila pandemie koronaviru.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Nejlepší zápas kvalifikace o postup do I. ligy sehráli hokejisté Kladna 27. dubna 1984 doma s Plzní. Kladno jako vítěz základní části České národní ligy hostilo první kvalifikační turnaj, jehož se zúčastnil vítěz Slovenské národní ligy Nitra a nejhorší celek I. ligy Plzeň. Kladenští v prvním duelu nečekaně ztratili doma bod s Nitrou vedenou ex-kladenským Jaroslavem Jiříkem, a bylo jim jasné, že jedině výhra nad Plzní je udrží reálně ve hře o postup.



Nabitý zimák sledoval výbornou hru Poldováků, zejména pak třetí formace, kde veterána Müllera doplnili mladíci Pivoňka (čerstvě 18 let) a Hrabě (20). Oba zářili hlavně v závěru druhé části, kdy spustili doslova tajfun útočných akcí a třikrát skórovali. Všechno ale odšpuntoval jiný muž, František Pospíšil. Syn legendárního obránce vstřelil ve 32. minutě svůj asi nejslavnější gól v dresu Kladna. To nakonec vyhrálo 8:3 a jelo na druhý turnaj do Nitry dobře naladěné. Bohužel, výkon s Plzní už na Slovensku ani jednou nezopakovalo.



27. dubna 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Jan Novotný PP, 12. Zdeněk Müller (Michal Pivoňka) EAG (6/5), 32. František Pospíšil (Petr Tatíček), 35. Michal Pivoňka, 38. Zdeněk Hrabě, 39. Michal Pivoňka, 41. Václav Sýkora, 59. Zdeněk Hrabě - 14. Petr Setikovský PP1, 26. Milan Razým, 46. Karel Najman Nahrávky z Čs. sportu: Michal Pivoňka 3, Petr Tatíček 2, Jaroslav Horský, Alexander Vrňák - Václav Baďouček, Pavel Setikovský. Vyloučení: 8:14, navíc Milan Razým (Plzeň) na 10 min. Využití: 3:1 Diváci: 8000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Větrovec, Vinš, Horský, Tatíček, Pospíšil - Eberle, Sýkora ©, Vojta - Vrňák, Kopecký, Novotný - Hrabě, Pivoňka, Müller.

Ostatní zápasy 27. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK