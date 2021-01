Narozeniny:

- Vladimír Leština – 102. výročí narození. Rodák z Jugoslávské Fojnice patřil mezi roky 1937 a 1944 k tomu nejlepšímu, co hokejové Kladno nabízelo. Produktivní útočník Leština si zahrál ale také například za Švermov, kde se potkal se začínajícím Jindřichem Lidickým. Byl ale také dobrým fotbalovým brankářem. Zachytal si za SK Kladno, ale také za pražské Bohemians. Po konci aktivní kariéry byl 22 let také technickým vedoucím u kladenského áčka. Zemřel 12. září 1994 ve věku 75 let.

Ligový debut za Kladno:

- 1998 – David Pivoňka. Zhruba dva týdny po svých dvacátých narozeninách dostal šanci v kladenském áčku útočník David Pivoňka. Odehrál celkem čtyři zápasy, ve kterých se bodově neprosadil. Mimo Kladno si zahrál také za brněnskou Kometu.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1989 – Marcel Kučera. V sezoně 1988/89 byl tehdy ještě junior Kučera brankářskou trojkou za Dudáčkem s Výborným. Do brány se dostal ke třem zápasům, ale pouze v jediném odchytal celých šedesát minut. O něco více se prosadil v Karlových Varech, zachytal si ale také v Dánsku či Norsku. V Kladně také působil na manažerské pozici či jako trenér brankářů.

Rekordy a zajímavost:

- 2004 – Třinecký Radoslav Kropáč se trefil v poslední vteřině základní hrací doby. Jde tak o jeden z nejpozději inkasovaných gólů. Kladno to ale mrzet nemuselo, vyhrálo tehdy totiž 8:3

- 2018 – Na domácí výhře 5:1 nad Třebíčí se podílel hattrickem Jakub Strnad.

Zápasy s kulatým výročím:

Jan Levinský - Jan Velinský, člověk aby se v pardubické sestavě z 80. let neztratil. V zápase hraném před čtyřiceti roky vše vyřešil Velinský, který byl se třemi body hlavním strůjcem pardubické výhry 5:0. Nicméně Kladno pořád ještě jako úřadující mistr hrálo také dobře a vše se zlomilo polovlastní brankou gólmana Kolíska právě po akci Velinského. Brněnský rozhodčí Barnet tehdy nemusel téměř vylučovat (1:2), ale když domácí hvězda Jiří Novák zahodila vzteky přeraženou hokejku, udělil mu desetiminutový trest. Tím si řádně zavařil, protože mu pardubické publikum spílalo a vůbec nešetřilo vulgaritami. Naopak hráči dostali od rozhodčího pochvalu.



27. ledna 1981 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 27:32 Jan Velinský (Vladimír Veith), 29:39 Milan Koďousek (Josef Slavík), 42:15 Miroslav Bažant (Jan Velinský), 53:33 Ladislav Dinis (Josef Slavík), 55:06 Miroslav Bažant (Jan Velinský)

Vyloučení: 1:2, navíc Jiří Novák (Pardubice) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 43:20 (16:, 13:, 14:) Diváci: 5693

Sestava Kladna: Kolísek - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Martínek (od 41. Vrňák), Fiala.



Před třiceti roky hostilo Kladno bratislavský Slovan a vyhrálo jednoznačně 5:1. Domácí přitom nasadili velice mladý tým, trenér Václav Sýkora dal šanci pěti dorostencům. Tři z nich to dotáhli k titulu mistra světa: Milan Hnilička, Martin Procházka a Ota Vejvoda. Zápas byl velmi nečistý, ani domácí se bez faulů neobešli. Třeba Petr Slabý šel na přelomu první a druhé třetiny na trestnou hned dvakrát po sobě. Rozhodčí Brada ho tím tak naštval, že Slabý po návratu bombou švihem zvýšil na 3:0. Střeleckým hrdinou zápasu byl ale Petr Matula. Byl to jediný večer v jeho kariéře, kdy se v áčku Kladna trefil dvakrát.



27. ledna 1991 TJ POLDI KLADNO - HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15:03 Petr Matula (Tomáš Mikolášek, Radek Gardoň), 20:29 Martin Procházka 4/4, 26:40 Petr Slabý (Zdeněk Eichenmann), 51:26 Petr Matula (Tomáš Mikolášek, Radek Gardoň), 56:36 Milan Eberle (Michal Mádl) - 57:54 Ján Taraba (Ivan Dornič, Marián Horváth) PP1 (4/3)

Vyloučení: 9:8, navíc Radek Aschenbrenner (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 46:22 (14:6, 17:10, 15:6) Diváci: 1600

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Novák, Aschenbrenner (od 27. Kruliš) - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Placatka, Vrkota, Vejvoda.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Připomeneme si další ze skalpů silného Třince, který Kladno porazilo 27. ledna 2004 nečekaně vysoko 8:3. Proti silnému týmu hostů vedeného centrem s nadáním od boha Richardem Králem se nováček extraligy skutečně vytáhl, ale byla to bitva jako hrom. Domácí podržel v úvodní části patnácti zákroky skvěle chytající Zdeněk Orct, sami pak díky trefám M. Hořavy a Kally vedli 2:1. Zlomový byl zásah Vítězslava Bílka v polovině zápasu na 4:2, poté už hosté odpadli. Navíc je zpražil Radek Gardoň gólem do šatny v oslabení. Poslední třetina už patřila Rabatu. Co je zajímavé, ani při takové kanonádě se neprosadil ani jedním bodem Martin Procházka. Tehdejší navrátilec do kladenského dresu čekal ještě na kamaráda Pavla Pateru (vrátil se až po sezoně), spolu pak odehráli ještě řadu dalších sezon.

27. ledna 2004 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 8:3 (2:1, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 07:54 Miloslav Hořava (Vratislav Čech) PP1, 12:17 Jaroslav Kalla (Vítězslav Jankových), 29:03 Jan Kruliš (Jiří Zeman, Josef Zajíc) PP1, 35:12 Vítězslav Bílek (Josef Zajíc, Michal Havel) PP1, 39:34 Radek Gardoň (Petr Kasík) SH1, 51:31 Martin Ševc (Josef Zajíc, Vítězslav Bílek), 53:25 Martin Frolík (Vratislav Čech, David Pazourek) PP1, 54:44 Vítězslav Bílek (Michal Havel) - 10:05 Václav Pletka (Richard Král, Jiří Malinský) PP1, 31:27 Richard Král (Václav Pletka, Petr Jančařík), 59:59 Radoslav Kropáč (Zdeněk Pavelek, Marek Melenovský) PP1

Vyloučení: 7:9 Využití: 4:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:41 (13:16, 12:11, 10:14) Diváci: 2589

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Kasík, Kruliš, Zeman, Čech, P. Hořava - Horna, Gardoň, Procházka - Bílek, Zajíc ©, Havel - Jankových, Kalla, M. Hořava - Frolík, Pazourek, Klimt.

Ostatní zápasy 27. ledna (od roku 1966):

27. 1. 1970 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:5 (0:4, 1:1, 3:0)

27. 1. 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

27. 1. 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ BANÍK ČSA KARVINÁ 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

27. 1. 1989 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 8:2 (4:0, 2:0, 2:2)

27. 1. 1995 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

27. 1. 1998 HC VELVANA KLADNO - HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

27. 1. 2004 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 8:3 (2:1, 3:1, 3:1)

27. 1. 2006 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

27. 1. 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 SN (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

27. 1. 2012 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 1:2 SN (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

27. 1. 2013 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

27. 1. 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC AZ HAVÍŘOV 2010 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)

27. 1. 2018 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK