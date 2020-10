Narozeniny:

- Jan Hranáč – 51 let

- Dušan Palla – 47 let

Ligový debut za Kladno:

- 1982 – Jan Bláha (útočník, ročník 1965, za Kladno k alespoň jednomu zápasu nastoupil celkem ve třech sezonách). Debut byl ve vypjatém zápase, který Budějovice proti zachraňujícímu se Kladnu otočily v poslední čtyřminutovce a sudí lípa měl velké problémy i při odchodu ze stadionu. V zápase dokonce popsal, že lidé skandovali v té době oblíbený pokřik: Soudce je vůl! Sám Bláha poté paradoxně prožil hlavní část kariéry právě v Českých Budějovicích. Ale vrátil se v polovině 90. let jako náhrada za Gardoně a Zajíce a nakonec si zahrál i vedle Jaromíra Jágra. Udělal moře bodů, přesto po roce odešel do Kralup do druhé ligy.

Hattricky:

o 1966 – Josef Vimmer při prohře 3:8 v Ostravě

o 2002 – Jaroslav Kalla při výhře 8:1 v Opavě (druhá nejvyšší soutěž). Byl to jeden z nejrychlejších kladenských hattricků, když to Kalla stihl v rozmezí 8 minut a 31 vteřin.

Zápasy s kulatým výročím:

Od roku 1965 hrálo Kladno 26. října se Spartou třikrát (z toho dvakrát v „kulatých letech“) a třikrát vyhrálo. V roce 1970 otevřel skóre pozdější dlouholetý masér Jan Kopřiva, o deset let později vychytal hodně cenné čisté konto Milan Kolísek a oba góly dal talentovaný Jiří Dudáček. Na druhé straně hájil branku Sparty Kladeňák Miroslav Termer. Podle zápisu o utkání prý kvalitu zápasu kazil nekvalitní led s velkými rýhami a moc podmražený. Rozhodčí Juraj Okoličány napomenul také publikum, které vhodilo na led matičku a "eště jeden peniaz".

26. října 1970 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 6:3 (4:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Jan Kopřiva (Eduard Novák), 11. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák), 15. Lubomír Rys (Zdeněk Nedvěd), 16. Lubomír Bauer (Milan Nový), 44. Josef Vimmer (Zdeněk Hrabě) PP1, 57. Lubomír Bauer (Josef Vimmer) - 19. Rudolf Šindelář (Jan Havel), 28. Rudolf Šindelář, 49. Jiří Nikl (Jiří Adamec)

Vyloučení: 6:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 46:34 (21:12, 7:13, 18:9) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

26. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 23:43 Jiří Dudáček PP1, 31:38 Jiří Dudáček (Milan Nový)

Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:28 Diváci: 5169

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Větrovec, Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák - Eberle, Martínek, Fiala - Dudáček, Nový ©, Bauer - Vrňák, Müller, Novotný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

V zápase z 26. října 2003 deváté Kladno hostilo čtvrtý Třinec a naložilo mu debakl 7:3. V té sezoně nic divného, druhý domácí duel vyhrál staronový účastník extraligy dokonce 8:3! Na svém ledě ale zase vládli Oceláři. V tomhle utkání už pár týdnů válel za Kladno navrátilec z Ruska a mnoha jiných angažmá Martin Procházka. Omsk ho po předešlé sezoně přenechal Voskresensku a tam se ex-mistrovi světa moc nelíbilo. Vedle Radka Gardoně, s nímž obnovil spolupráci skoro po deseti letech, neodehrál špatnou sezonu, ale přece jen jakoby čekal, až se vrátí i Pavel Patera.

26. října 2003 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 7:3 (1:1, 4:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 18:48 Radek Gardoň (Robert Kysela, Martin Procházka) PP1, 27:47 Tomáš Klimt (Vítězslav Jankových, Jan Kruliš), 28:29 Josef Zajíc (Rostislav Malena, Miroslav Lažo), 33:02 Jaroslav Kalla (Vítězslav Bílek, Petr Kasík), 38:30 Miloslav Hořava (Vratislav Čech), 49:44 Jaroslav Kalla (Vítězslav Bílek), 55:25 Tomáš Horna (Miroslav Lažo, Josef Zajíc) PP2 - 15:15 Rostislav Martynek (Marek Zadina, Jiří Malinský) PP1, 44:17 Richard Bordowski (Jiří Malinský, Tomáš Zbořil), 51:20 Rostislav Martynek (Marek Zadina, Marek Melenovský)

Vyloučení: 5:4, navíc Jan Dlouhý (Kladno) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 36:37 (15:10, 8:14, 13:13) Diváci: 3837

Sestava Kladna: Orct - Zeman, Kasík, Čech, P. Hořava, Kruliš, Sláma, Malena, Dlouhý - Kysela, Gardoň, M. Procházka - Bílek, Kalla, M. Hořava - Jankových, Pazourek, Klimt - Lažo, Zajíc ©, Horna.

Ostatní zápasy 26. října (od roku 1965):

26. října 1966 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 8:5 (3:2, 2:1, 3:2)

26. října 1971 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

26. října 1973 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 2:2 (1:0, 1:2, 0:0)

26. října 1976 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

26. října 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

26. října 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:4 (0:1, 2:0, 1:3)

26. října 1986 TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ - TJ POLDI SONP KLADNO 7:6 (1:4, 5:2, 1:0)

26. října 1993 HC VÍTKOVICE - HC KLADNO 4:4 PP (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0)

26. října 1997 HC PETRA VSETÍN - HC VELVANA KLADNO 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

26. října 2001 HC FEMAX HAVÍŘOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

26. října 2002 HC SLEZAN OPAVA - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:8 (0:0, 0:3, 1:5)

26. října 2003 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 7:3 (1:1, 4:0, 2:2)

26. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

26. října 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

26. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

26. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

26. října 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK