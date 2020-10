Narozeniny:

- Miloslav Hořava – 38 let

Ligový debut za Kladno:

- 1992 – Petr Ton proti Plzni (celkem 7 sezon – 92/93 až 97/98 a 16/17)

Rekordy a zajímavost:

- 1995 – Hattrick Otakara Vejvody při domácím obratu z 0:3 na 6:5 se Slavií - video

Zdroj: Youtube

- 2019 – Helloweenské utkání ve zlatých dresech

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 2000 jeli Kladeňáci do Karlových Varů už jako outsideři a dostali na frak 5:2. Becherovka tehdy mohutně posílila. Zaplatila dokonce vysoce ceněného kladenského obránce Libora Procházku, ale také trenéra Miloše Říhu a do pole další hvězdy extraligy jako Fraňka, Chlubnu, Tomíka či kapitána lotyšské reprezentace Normundse Sejejse. V kádru měla i Jaroslava Kallu nebo Petera Bohunického, oba později hráli za Kladno, víc samozřejmě Kalla.

Tenhle zápas tedy Západočeši zvládli, ale v sezoně se oba celky utkaly ve staré karlovarské plechárně ještě jednou a to už slavilo Kladno díky své slovenské posile z NHL Róbertu Dömemu, který rozhodl v poslední minutě. Pěkný gól dal tehdy i Plekanec a Kladno se v extralize zachránilo, zatímco Vary mířily do baráže. Zvládly ji.

27. října 2000 HC BECHEROVKA K. VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 10:26 Jaromír Kverka (Róbert Tomík, Libor Procházka), 14:41 Róbert Tomík (Jaromír Kverka, Roman Prošek), 34:56 Róbert Tomík (Jaromír Kverka) SH1, 48:46 Martin Rousek (Jaromír Kverka, Róbert Tomík), 52:26 Martin Rousek (Jaromír Kverka, Normunds Sējējs) PP2 - 24:28 Ladislav Svoboda (Pavel Geffert) PP1, 43:08 Radek Gardoň (Pavel Geffert, Michal Mádl) PP1

Vyloučení: 6:8, navíc Martin Rousek (Karlovy Vary) na 5 min. a do konce utkání, Radek Gardoň a Jan Kruliš (oba Kladno) na 10 min. Využití: 1:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 44:29 (12:11, 18:6, 14:12) Diváci: 4300

Sestava Kladna: Pinc - Kříž, Mádl ©, Kruliš (od 54. Hájek), Dlouhý, Boháček, Skuhrovec - Svoboda, Kameš (od 28. Skuhravý), Geffert - Horna, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

27. října 1992 Kladno málem ztratilo doma vyhraný zápas s Plzní. po skvělé první třetině vedlo už 4:2, ale Západočeši vyrovnali. Hlavně díky své první hvězdě, vlasáči Petru Kořínkovi. Nakonec duel zachránil Radek Gardoň. Obě mužstva patřila k republikové špičce posledního federálního ročníku ligy. Plzeň byla dokonce finalistou předešlého ročníku, kdy padla s Trenčínem 1:3. Kladno vypadlo už ve čtvrtfinále, ale Trenčín potrápilo víc, prohrálo až v pátém rozhodujícím mači. V utkání z roku 1992 už hostům scházel jejich jasně největší talent Martin Straka, který odešel do NHL.

Za Kladno dostal možnost v prvním útoku Tomáš Placatka a dal svůj jediný gól v sezoně. To byl obrovský talent na všechny sporty a vynikal i v hokeji. Srážela ho koncovka a zvláštní styl bruslení, chyběl mu skluz a po ledě jakoby běhal - i když hodně rychle. Zářil na hostování ve Slavii, s Vladimírem Růžičkou, Milanem Antošem či Františkem Ptáčkem vyválčili pro klub slavný postup do extraligy. Pak se ještě Placatka vrátil do Kladna, zahrál si dokonce při stávce v NHL vedle Jaromíra Jágra, ale tehdy mělo Kladno příliš silný tým a poslalo Placatku do Berouna. Sehnal však angažmá v Dánsku a udělal tam velkou kariéru - 10 sezon, dva tituly mistra, svého času špičkový hráč kanadského bodování dánské ligy. K Placatkovi se váže i založení tenisového turnaje kladenských hokejistů Placatka Cup, který založil v době, kdy v Kladně hrál a hráči pak v tradici pokračovali.

27. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 6:4 (4:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 00:29 Petr Kuda (Radek Gardoň), 04:37 Jan Kruliš (Otakar Vejvoda), 10:13 Martin Procházka (Radek Gardoň), 19:58 Tomáš Placatka, 54:14 Radek Gardoň (Jiří Veber), 59:36 Martin Procházka (Radek Gardoň) ENG - 03:28 Martin Živný (Michal Straka), 27:50 Martin Živný (Martin Kovářík, Petr Kořínek), 35:02 Ivan Vlček (Richard Bayer, Dušan Huml), 42:33 Petr Kořínek PP1

Vyloučení: 3:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 39:38 (19:15, 7:15, 13:8) Diváci: 2180

Sestava Kladna: Kameš - Kuda, Veber, Kruliš, Kaberle, Černý, Mádl - Placatka, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Čermák, Mikolášek - Ton, Eichenmann ©, Ruchař.

A ještě krátký výlet do roku 2011, kdy se Kladnu povedlo porazit silný Zlín s Čajánkem, Leškou i Hamrlíkem 1:0. Brankář Jan Chábera měl tehdy úžasnou formu a vychytal druhé čisté konto v řadě - Kladno předtím vyhrálo na Spartě 1:0 v prodloužení. Rozhodovali Slováci - na Spartě Marek Hovorka a se Zlínem dal svou první branku v sezoně Jiří Bicek. Nakonec jich stihl ještě 12 včetně hodně důležité na Slavii, která mužstvu zajistila play off s Brnem.

V sestavě Kladna vedeného Zdeňkem Vojtou scházel disciplinárně potrestaný Libor Procházka a zraněný Vítězslav Bílek. Toho nahradila z Písku povolaná někdejší hvězda mužstva Radek Bělohlav.

27. října 2011 RYTÍŘI KLADNO - PSG ZLÍN 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 38:33 Jiří Bicek (Jiří Kuchler)

Vyloučení: 5:5 Bez využití Střely na branku: 30:32 (7:11, 12:7, 11:14) Diváci: 2259

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Drtina, Lepine, Toman, Majeský, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Hovorka, Melka, Kalla - Eberle, Knotek, Diviš - Valský, Bělohlav, Kafka.

Ostatní zápasy 27. října (od roku 1965)

27. října 1965 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 11:5 (7:2, 2:2, 2:1)

27. října 1978 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (0:3, 3:0, 1:1)

27. října 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

27. října 1991 HC POLDI KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

27. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 6:4 (4:1, 0:2, 2:1)

27. října 1995 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 6:5 (2:3, 2:0, 2:2)

27. října 1996 HC POLDI KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)

27. října 2006 HC HAMÉ ZLÍN - HC RABAT KLADNO 5:4 (2:2, 3:2, 0:0)

27. října 2011 RYTÍŘI KLADNO - PSG ZLÍN 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

27. října 2013 HC VÍTKOVICE STEEL - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

27. října 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)

27. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK