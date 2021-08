Narozeniny

Marek Vorel – 44 let. Nadějný Brňan Vorel to v Kladně zkoušel na počátku své kariéry, kdy přišel jako náhrada za Petra Tona, který odešel do Finska. V ročníku 1997/98 v tehdejší Velvaně vydržel 20 zápasů. Tehdy působil také ve Zlíně a doma v Brně. O rok později se do Kladna ještě vrátil. Ani jednou to ale nebylo ono. Za necelé dvě sezony zaznamenal jen jedenáct kanadských bodů. Dobré jméno si udělal až později ve Znojmě, odkud se probojoval k několika zápasům i do reprezentace. Zahrál si také ve Finsku či v Rusku v nově vzniklé KHL. Jeho kariéra pohasla poměrně brzy na Slovensku a v německé nižší soutěži.

Mistrovské zápasy 27. srpna

27. srpna 1978 TPS TURKU - TJ POLDI SONP KLADNO 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

27. srpna 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - SKELLEFTEÅ AIK 4:4 (0:1, 2:2, 2:1) / hráno v Innsbrucku

Přípravné zápasy 27. srpna

27. srpna 2004 HC RABAT KLADNO - KLOTEN FLYERS 7:4 (3:1,2:1,2:2)

27. srpna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:3 (1:0,1:0,2:3)

27. srpna 2013 ORLI ZNOJMO - RYTÍŘI KLADNO 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)

27. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

V roce 1979 Kladno slavně vyhrálo Pohár mistrů evropských zemí, ale muselo se do něj nejprve dostat. O to se tým Bohumila Proška postaral v létě roku 1978, kdy po úvodní porážce s finským Turku 4:5 nastoupil do odvety lépe, držel vedení a díky skvělé poslední třetině vyhrál vysoko 7:2. Hlavní střeleckými tahouny mužstva i této výhry byli Milan Nový, Eda Novák a také Miroslav Křiváček. Všichni dali po dvou brankách. Finové měli přitom dvě zkušené hvězdy finského nároďáku v bráně, Ylönena a Valtonena. A hlavně v obraně ikonu klubu Timo Numminena, jehož syn Petteri roky hrával za Davos a synovec Annti Jusi Niemi působil dlouho v NHL.

Branky a nahrávky: 1:2 Håkan Hjerpe, 2:5 Arto Kaunnonen (Pekka Rautee) - 0:1 Milan Nový (Milan Skrbek), 0:2 Eduard Novák (Milan Skrbek), 1:3 Eduard Novák, 1:4 Václav Sýkora, 1:5 Miroslav Křiváček, 2:6 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 2:7 Milan Nový (Václav Sýkora). Vyloučení: 4:4 Diváci: 2791

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák - Sýkora, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Novák © - Kopecký, Machala, Bauer.

O rok později Kladno bojovalo ve finálové skupině PMEZ v rakouském Innsbrucku a po úvodní výhře nad finským Pori změřilo síly se švédskou Skellefteou. Soupeř Kladnu utekl ve třetí třetině na 4:2, ale Václav Sýkora v poslední pětiminutovce přidal dvě trefy a vyrovnal. Poslední gól padl čtyři vteřiny před sirénou! Kladenští si tak mohli zahrát v posledním zápase s CSKA Moskva o obhajobu poháru, který získali ten rok v únoru.

27. srpna 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - SKELLEFTEÅ AIK 4:4 (0:1, 2:2, 2:1) / hráno v Innsbrucku

Branky a nahrávky: 26. Milan Nový, 29. Eduard Novák, 54:36 Václav Sýkora, 59:56 Václav Sýkora [Eduard Novák, Milan Nový, Ladislav Vysušil, Miloslav Hořava] - 10. Jan-Eric Sandberg, 26. Christer Johansson, 38. Martin Johansson, 44. Lars Nyström. Vyloučení: 4:5, navíc Milan Nový (Kladno) a Thomas Åhlén (Skellefteå) na 5 min. Využití: ?:1 Střely na branku: 37:31 (:15, :8, :8) Diváci: Čs. sport 500 / Gól 2000

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový ©, Vysušil (od 41. Bauer) - Křiváček, Müller, Novotný - Dudáček, Sýkora, Svoboda (od 41. Vysušil). (nehrál: Krása, Větrovec).

27. srpna 2013 ORLI ZNOJMO - RYTÍŘI KLADNO 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 03:55 Martin Podešva, 12:01 Zdeněk Blatný (Richard Jarůšek, Ondřej Fiala), 38:25 Adam Havlík (Martin Podešva) PP2, 42:44 Jan Šeda (Petr Beránek, Aleš Sova), 43:19 Ondřej Fiala (Zdeněk Blatný, Lubomír Štach), 49:58 David Bartoš (Lubomír Štach), 57:50 Aleš Sova (Petr Beránek, Antonín Bořuta) PP1 - 07:05 Petr Tenkrát (Pavel Patera, Miloslav Hořava). Vyloučení: 6:9, navíc Pavel Patera (Kladno) na 10 min. a do konce utkání Využití: 2:0 Diváci: 1685

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Doudera, Procházka, P. Hořava, Majeský, Gutwald, Jankovič, Kolářík - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Stach, Dragoun, Rudovský - Eberle, Kuchler, Dalecký - Havlíček, Machač, Bajarūns.

27. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 15:12 David Růžička (Václav Skuhravý, Tomáš Horna) PP1, 19:30 David Stach (Vítězslav Bílek) - 11:05 Tomáš Guman (Radek Prokeš, Adam Přibyl), 29:11 Vladimír Škoda (Roman Vráblík, Lukáš Zíb) PP1, 30:52 Tomáš Guman (Radek Prokeš, Lukáš Zíb), 38:24 Lukáš Žálčík (Rok Pajič, Roman Vráblík) PP1, 51:08 Tomáš Guman (Radek Prokeš, Adam Přibyl). Vyloučení: 11:6 Využití: 1:2 Střely na branku: 35:32 (14:6, 11:15, 10:11) Diváci: 745

Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Repe, Růžička, Gutwald, Posmyk, Zajíc (od 41. Kolářík) - Horna, Skuhravý ©, Redlich - Bílek, Stach, Dalecký - Strnad, Machač, Schildhabel - Čurda, Křepelka, Šilhavý.

Exhibice u příležitosti 60. narozenin Milana Nového (hráno na 3x 15 minut) se odehrála přesně před deseti lety. přišlo pět tisíc diváků a aby také ne. Za Kladno hráli v první lajně právě oslavenec Milan Nový s Jaromírem Jágrem, první lajnu pak tvořila bájná Blue Line Vejvoda - Patera - Procházka. V bráně po letech J. Kameš, v obraně mistři světa Židlický s Kadlecem, v útoku další světový šampion V. Kameš, na lavičce Bohumil Prošek, František Pospíšil, František Kaberle, Jan Neliba a Václav Slánský. A spousta dalších nezapomenutelných hráčů.

Úžasný tým složil také protivník s dalšími mistry světa Chalupou, Bublou, Válkem, Šejbou či Fardou.

Pamětními dresy národního týmu byly oceněny čtyři osobnosti českého hokeje. Bývalý prezident kladenského klubu Jaromír Jágr starší dostal dres s jedničkou a hlavně obrovský aplaus, trikot s šedesátkou převzali oslavenci Nový, František Kaberle starší a Josef Horešovský. Dres dostal rovněž kladenský kronikář Josef Jágr. "Jsem rád, že jsem mohl hrát a vydržel to," řekl Milan Nový, který slaví narozeniny až 23. září, ale exhibici uspořádal dříve, aby mohl pozvat co největší přehlídku hvězd.

27. srpna 2011 HVĚZDY KLADNA - LEGENDY ČR 3:4 SN (0:0, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 27. Libor Procházka (Otakar Vejvoda ml.), 32. Petr Tatíček (Pavel Patera, Jaromír Jágr), 33. Otakar Vejvoda ml. (Martin Procházka) - 17. David Pospíšil (Martin Hosták, Radek Ťoupal), 34. David Volek (Roman Procházka), 38. Radek Ťoupal (Martin Hosták), 45. Martin Maškarinec GWS. Diváci: 5024

Hvězdy Kladna: Jaroslav Kameš (od 23. Marcel Kučera) - Marek Židlický, Petr Kasík, Libor Procházka, Petr Tatíček, Otakar Vejvoda st., Drahomír Kadlec, Jan Kruliš, Otakar Černý - Jaromír Jágr, Milan Nový, Zdeněk Eichenmann - Otakar Vejvoda ml., Pavel Patera, Martin Procházka - Martin Kuthan, Vladimír Kameš, Jiří Dudáček - Václav Sýkora, Radek Gardoň, Zdeněk Vojta. Trenéři: Bohumil Prošek, František Pospíšil, František Kaberle, Jan Neliba a Václav Slánský.

Legendy ČR: Martin Altrichter - Milan Chalupa, Jiří Bubla, Jaromír Látal, Stanislav Hajdušek, Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bedřich Ščerban - Oldřich Válek, Jiří Šejba, Richard Farda - Roman Procházka, David Volek, Martin Maškarinec - David Pospíšil, Radek Ťoupal, Martin Hosták. Trenér: Jan Havel.

Jan ŠEJHL