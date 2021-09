Narozeniny

- Jan Penk – 53 let. Zadák Penk hrával za Slavii. Pražanům pomohl k postupu do nejvyšší soutěže a v jejich dresu si nejvyšší soutěž také zahrál. Ročník 1996/97 trávil v první lize v Kralupech. Během sezony už se párkrát objevil v sestavě Kladna, s Kralupy ale udělal velký úspěch v podobě baráže o extraligu. Když postup Kralupům nevyšel, stěhoval se Penk do Kladna. Tam vydržel jen jedinou kompletní sezonu, než se vrátil do Kralup. Pak se vydal na zahraniční angažmá. Jedenáct let působil v německém Weidenu, kde byl na obránce opravdu hodně produktivní. Opakovaně dosáhl na metu 60 bodů za sezonu. Po konci aktivní kariéry tam i krátce trénoval.

- Jan Dlouhý – 46 let. Odchovanec PZtky Dlouhý mohl mít zajímavý start mezi dospělými. Jeho debut se totiž měl konat v rozhodujícím pátém utkání vypjaté série play off s Popradem. Soupeř tehdy nedorazil, Dlouhý tak debutoval až ve čtvrtfinále proti Vítkovicím. Poté ale odešel na zkušenou do zámořské juniorky. Po návratu do Čech se vrátil opět do Kladna. Přestože ze začátku neměl vůbec jisté místo v sestavě, vydržel v Kladně dlouhých osm sezon. Poté odešel na rok za ruským angažmá. Po roce už to ale opět zkoušel doma v Kladně. To vydrželo jen půl sezony. Oklikou přes Zlín, kde získal mistrovský titul, zamířil Dlouhý dna Slovensko, jde se usadil mimo jiné ve Zvolenu či Žilině. Ještě naposledy se o návrat do Kladna pokusil v sezoně 2009/10. V rodném městě ale zůstal jen rok, než se vrátil na Slovensko.

- Tomáš Vildumetz – 23 let. Do Kladna přicházel jako nadějný junior. Ve starším dorostu ještě jako slávista opanoval bodování ligy, neztratil se ani ve švédské juniorce. Stejný kousek jako ve Slavii se mu povedl i v Kladně jen s tím rozdílem, že tou dobou byl už juniorem. S tím přišly i první šance v A-týmu. V první kompletní sezoně mezi muži se mohl Vildumetz chlubit solidními 24 kanadskými body. Byť v nejdůležitější části sezony už nenastupoval, i tak Kladnu pomohl k vytouženému postupu. Poté odešel do Ústí nad Labem. Opakovaně se objevoval i v Karlových Varech. Letos odvádí své služby v Šumperku.

Ligový debut za Kladno

- 1973 – Miroslav Krása. Odchovanec PZ Kladno neprožil debut mezi muži v Kladně, ale během vojny v Jihlavě. Až po návratu z povinné služby se usadil v sestavě Kladna, k jehož A týmu patřil přes třináct let. Se svým Kladnem pětkrát slavil ligový titul (jeden měl už z vojny v Jihlavě). Prožil ale i pro Kladno smutnější léta osmdesátá, kdy klub opakovaně padl do nižší soutěže. Počítadlo Krásových startů se zastavilo přesně na čtyřech stovkách. Na závěr kariéry odešel do tehdejší Jugoslávie.

- 1977 – Arnošt Reckziegel. Poprvé se bojovník Reckziegel mohl dostat do kádru už o několik let dříve. To ale zůstalo jen u přátelského zápasu. Na opravdovou premiéru si tak musel počkat až do ročníku 1977/78. Kladno mělo tehdy nabitý tým, Reckziegel to měl těžké a místo v sestavě nebyl vůbec jisté. Za šest ročníků přesto odehrál 120 ostrých zápasů. Do statistik se zapsal mimo jiné i 22 přesnými zásahy.

- 1996 – Petr Vogeltanz. Útočník Vogeltanz byl hráčem až na kraji sestavy. Objevoval se ve čtvrté lajně, kde si zahrál mimo jiných i se současnými trenéry Kladna Davidem Čermákem a Jiřím Burgerem. Často ale také byl jen náhradníkem, který nakonec do zápasu nezasáhl.

- 1998 – Lukáš Pozník a Marcel Tomeček

o Obránce Pozník naskakoval za Kladno ještě jako junior. Ve své premiérové sezoně zasáhl hned do 46 utkání, včetně tří zápasů play off. Další rok už ale nedostával tolik důvěry a v průběhu ročníku odešel do Šumperku. V nižších soutěžích se představil i v Jihlavě či Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu do první ligy.

o Podobně tomu bylo i v případě útočníka Marcela Tomečka. I on byl tou dobou ještě mládežníkem. Tolik šancí jako Pozník ale nedostával. Naskočil jen do osmičky utkání. Uchytil se až v nižší soutěži. Dlouhé roky strávil doma v druholigovém Děčíně.

- 2019 – Denis Godla.

Slovenský šikula v bráně na sebe poprvé výrazně upozornil, když Slovákům pomohl k překvapivému juniorskému bronzu. I kvůli na brankáře nevysoké postavě vůbec neprošel draftem NHL, dobře se ale uchytil ve Finsku. Když Rytířům nevyšel vstup do extraligového ročníku, sáhli právě po Godlovi, který byl tou dobou bez angažmá. Godla v kladenské bráně předváděl skvělé výkony a Kladno dlouho držel i ve hře o play off. V závěru sezony ale přišlo nepříjemné zranění. Po sestupu Kladna odešel Godla do Litvínova.

Rekordy a zajímavost

- 1977 – Hattrick Eduarda Nováka při domácí výhře 8:4 nad Brnem.

Zápasy s kulatým výročím

27. září 2011 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 04:16 Lukáš Pech (Petr Kumstát), 17:52 David Nosek (Lukáš Pech, Petr Kumstát) PP1, 29:10 Marek Melenovský (František Bombic, František Skladaný), 43:53 Marek Melenovský (Petr Kumstát, Lukáš Pech) EAG - 49:25 Jaroslav Kalla (Pavel Skrbek, Tomáš Knotek) PP2. Vyloučení: 6:3, navíc Marek Bartánus (Karlovy Vary) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 31:24 (14:4, 10:8, 7:12) Diváci: 2450

Sestava Kladna: Chábera - Skrbek, Kameš, Toman, Růžička, Procházka, Piskáček, Drtina, Lepine - Bicek, Patera ©, Hořava - Hovorka, Dragoun, Kalla - Bílek, Knotek, Kuchler - Valský, Lukáč, Kafka.

Ostatní zápasy 27. září (od roku 1965)

27. září 1968 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

27. září 1973 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 4:6 (3:2, 1:3, 0:1)

27. září 1974 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)

27. září 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 8:4 (3:1, 1:1, 4:2)

27. září 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

27. září 1988 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)

27. září 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

27. září 1992 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

27. září 1994 HC KLADNO - HC PARDUBICE 4:3 PP (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

27. září 1996 HC ZKZ PLZEŇ - HC POLDI KLADNO 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

27. září 1998 HC ZPS-BARUM ZLÍN - HC VELVANA KLADNO 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

27. září 2003 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

27. září 2005 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 3:3 PP (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

27. září 2009 PSG ZLÍN - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

27. září 2013 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

27. září 2014 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

27. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

27. září 2019 PSG BERANI ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1968 byla před nabitým a vyprodaným stadionem Sparta sice lepší, ale rozhodl výkon brankářů. Domácí Miroslav Termer chytal skvěle, později reprezentační kouč Pavel Wohl naopak neměl den. Rozhodla 17. minuta a dvě slepené branky - Markup dával po akci Ryse do prázdné, Karas hodně lacinou střelou.

27. září 1968 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Josef Vimmer (Stanislav Bauer), 17. Vladimír Markup (Lubomír Rys), 17. Jindřich Karas, 24. Vladimír Markup (Zdeněk Nedvěd), 33. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 51. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil) PP1 - 10. Karel Masopust (Jan Havel), 35. Rudolf Šindelář, 56. Petr Kašťák (Jiří Kochta). Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 25:40 (7:15, 9:10, 9:15) Diváci: 8199 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Termer - Bauer, Pospíšil, Benedikt, Stach - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Na ledě mistra zahrálo Kladno zápas plný obratů skóre. V první části hosté přišli o vedení 2:0 a naopak si přestávku po tříbrankové smršti užívali domácí. Jenže od poloviny zápasu se Kladno chytalo čím dál víc a nakonec tlaku domácích odolalo. Zdeněk Hrabě se neváhal poprat s Panchártkem.

27. září 1973 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 4:6 (3:2, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Milan Hejduk (Václav Haňka), 17. Vladimír Veith (František Bulis), 20. Stanislav Prýl (Karel Vohralík), 40. Martin Pavlíček (Václav Haňka) - 4. Zdeněk Müller (František Pospíšil), 14. Zdeněk Müller (Otakar Vejvoda), 29. František Pospíšil (Eduard Novák) PP1, 29. Zdeněk Nedvěd, 35. Miroslav Křiváček (Bohumil Čermák) 4/4, 59. Václav Sýkora (Jaroslav Kofent). Vyloučení: 1:3, navíc František Panchártek (Pardubice) a Zdeněk Hrabě (Kladno) na 5 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 29:20 (13:10, 9:9, 7:1) Diváci: 6500

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1977 zahajovalo Kladno sezonu se staronovým trenérem Bohumilem Proškem, který dal překvapivě šanci v bráně mladému Milanu Kolískovi, který chytal velmi dobře v přípravě. Brno naopak přivezlo brankáře nesmírně zkušeného, Vlada Dzurillu, který měl za sebou sezonu životní, kdy exceloval na Kanadském poháru a MS ve Vídni. Zajímavé bylo, že i Brno vedl staronový trenér Gustav Bubník. Jeho tým výborně začal, ale debutant v kladenském dresu Arnošt Reckziegel bleskově vyrovnal a pak přišly chvíle skvělého Edy Nováka. Po sólu v oslabení dal na 2:1, později připojil další dvě branky. Paní Poldi excelovala a vše jí pokazil jen brutální zákrok Vajčnera na Sýkoru, který musel odstoupit.

27. září 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 8:4 (3:1, 1:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 05:18 Arnošt Reckziegel (Jan Neliba, Václav Sýkora), 13:54 Eduard Novák (Milan Nový) SH1, 14:32 Zdeněk Nedvěd (Miroslav Křiváček), 25:56 Eduard Novák (Milan Nový), 40:07 Eduard Novák (Milan Nový), 47:38 Zdeněk Nedvěd (Zdeněk Müller, Otakar Vejvoda), 51:52 Lubomír Bauer (Milan Nový) PP1, 57:59 Jaroslav Vinš (Zdeněk Müller) PP1 - 00:50 Tomáš Dolák (Libor Havlíček), 23:12 Svatopluk Číhal (Zdeněk Mráz) SH1, 46:31 Karel Nekola (Zdeněk Mráz), 55:58 Oldřich Machač (Libor Havlíček) 4/4. Vyloučení: 3:5 Využití: 2:0 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 41:26 (17:11, 12:8, 12:7) Diváci: 4800

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Bauer - Reckziegel, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

V roce 1994 porazilo Kladno Pardubice 5:4 gólem Milana Ruchaře v prodloužení. To zařídil Josef Zajíc, ale nikoliv v dresu Kladna, ale Pardubic, kam v létě předtím přestoupil. Gól mu tehdy vypracovalo neznámé, ale talentované křídlo Milan Hejduk, později obrovská střelecká superhvězda Colorada Avalanche.

27. září 1994 HC KLADNO - HC PARDUBICE 4:3 PP (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 00:55 Otakar Vejvoda (Pavel Patera), 06:34 Miroslav Mach (David Čermák), 28:16 František Kaberle (Otakar Vejvoda, Pavel Patera) PP1, 64:04 Milan Ruchař (Miroslav Mach, David Čermák) - 16:20 Jiří Šejba (Milan Hejduk), 33:41 Jiří Provazník (Richard Král, Tomáš Pácal) PP1, 40:22 Josef Zajíc (Milan Hejduk). Vyloučení: 4:8 Využití: 1:1 Střely na branku: 41:38 (15:16, 11:10, 14:12, neuvedeno) Diváci: 3035

V roce 2013 Kladno nečekaně vyhrálo v Liberci, když se prosadili mladík Dalecký, zkušený Kuchler a chvíli po libereckém snížení Petr Tenkrát. Kladenští hráli spoustu oslabení, ale Chábera chytal výborně a tým obětavě bránil. Zajímavé je, že trenér Liberce Pavel Hynek prohlásil, že Kladnu jeho tým výhru daroval. Zajímavé je to proto, že právě tenhle trenér používal tuhle větu poměrně často, například i v Pardubicích, ve Spartě či Plzni

27. září 2013 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 46:10 Michal Bulíř (Martin Čakajík) - 14:02 Jan Dalecký (Ondřej Havlíček), 33:45 Jiří Kuchler (Tomáš Kaberle, Jan Dalecký), 47:08 Petr Tenkrát (Pavel Patera, Tomáš Kaberle) PP1. Vyloučení: 5:9, navíc Jan Výtisk (Liberec) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 36:19 (12:9, 16:7, 8:3) Diváci: 4351

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kaberle, Majeský, Doudera, Procházka, P. Hořava - Tenkrát, Patera ©, Eberle - Treille, Dragoun, Rudovský - Dalecký, Kuchler, Havlíček - Strnad, Lukáč, Bajarūns.

Jednu velmi nepříjemnou porážku 6:3 udělily Kladnu v roce 2014 Litoměřice. Kladeňáci tam přijeli s nosy až příliš vztyčenými k nebi, ale Kališníci jim ukázali, jak bojují boží bojovníci. Navíc měli vynikající tým v ex-kladeňáky Kallou a Bílkem, ti tehdy zářili. A také David Dvořáček, jehož další sezonu stejně jako Bílka už Kladno mělo raději ve svém kádru. Dvořáček je v něm i letos.

27. září 2014 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 02:40 Vítězslav Bílek (David Dvořáček, Angel Krstev) EAG, 23:05 David Dvořáček (Karel Plášil, Jakub Kolář), 34:08 David Dvořáček (Jiří Černoch, Lukáš Špelda), 51:50 Martin Novák (David Švagrovský, Jakub Šulc), 53:45 Vítězslav Bílek (Jaroslav Kalla, Jiří Rys), 57:45 David Švagrovský (Martin Novák, Adam Chlapík) - 22:46 Václav Kolářík (Tomáš Redlich, Jan Dalecký), 38:43 David Růžička (Jan Eberle), 53:06 Jan Dalecký (Tomáš Redlich, Michal Lukáč). Vyloučení: 2:2 Bez využití Střely na branku: 36:27 (10:11, 10:9, 16:7) Diváci: 1650

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kania, Kužel, Kehar, Chalupa, Kolářík - Rudovský, Havlíček, Eberle - Hořava, Melka, Tenkrát © - Dalecký, Pitule, Redlich - Strnad, Lukáč.

V roce 2019 se Kladno vrátilo do extraligy v a důležitém utkání poprvé uspělo na ledě Zlína 2:1. Oba týmy na tom byly špatně, ale Kladnu pomohl debutant v bráně, Slovák Godla. Na druhé straně způsobil Beranům potíže Jaromír Jágr. Nezaviněně, ale vážně poranil v pádu koleno zlínského gólmana Kašíka. Zápas nakonec rozhodl David Stach a jeho tým se odrazil ode dna k dobrým zápasům. Zlín se ale lepši ještě víc a sezonu v pohodě zachránil, Rytíři naopak padli.

27. září 2019 PSG BERANI ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 16:49 Rickard Palmberg (Ralfs Freibergs, Jiří Ondráček) PP1 - 15:52 Jakub Hajný (Patrik Machač, Matyáš Zelingr), 52:05 David Stach (Jakub Strnad, Matyáš Zelingr). Vyloučení: 2:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 32:27 (10:6, 6:12, 16:9) Diváci: 6806

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Zikmund, Valský - Redlich, Stach, Strnad © - Hajný, Machač, O'Donnell - Réway, Kaut, Š. Bláha.