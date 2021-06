Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Od druhé poloviny května už zápasy mezi zajímavostmi schází, na řadě budou hlavně vzpomínky na hráče, kteří slaví narozeniny. Dnes vzpomeneme jednou z hráčů, který dal před Kladnem přednost Spartě. A také stále ještě současnou oporu Rytířů.

Narozeniny

Pavel Volek – 78. výročí narození. Pavel Volek se narodil v Lošticích, které jsou proslavené výrobou olomouckých tvarůžků. On i jeho potomci jsou spjatí hlavně se Spartou, ale pozor! Do velkého hokeje vstoupil Volek v Kladně. Poprvé se v sestavě kladenského áčka objevil v sezoně 1961/62 a vydržel v ní celkem tři sezony. Za tu dobu odehrál 80 zápasů a nastřílel na mladého hráče solidních 23 branek. Poté odešel na vojnu do Jihlavy. Z ní se už do Kladna nevrátil, místo toho zamířil do pražské Sparty, kde hrál dlouhých sedm let. Na úspěch v podobě ligového poháru nedosáhl. Chlubit se ale mohl Spenglerovým pohárem, který získal za dob svého vojákování. Tehdy se na triumfu Jihlavy podílel solidními deseti body.



Když skončil jako hráč, na lavičce zůstal jako trenér. Koučoval ale hlavně v zahraničí. Čtyři sezony stál na lavičce švýcarského Klotenu, podobnou stopu zanechal také v německém Landshutu.



Pavel Volek zemřel na infarkt ve věku pouhých 50 let. Hokeji se věnovali také jeho dva synové David a Jakub. První jmenovaný to dotáhl až do národního týmu a NHL - dnes je hráčským agentem. Velkou naději měla rodina také ve vnuku Dominikovi, který ale mezi dospělými svůj talent nedovedl potvrdit.

Martin Kehar – 27 let. Rodák z Benešova oblékal kladenský dres už od mládí. Vinou osobních problémů se ještě jako dorostenec s hokejem rozhodl skončit a celý rok opravdu vynechal. Po roce ale dostal šanci od Vladimíra Kameše, který trénoval juniorku PZtky, a k hokeji se opět vrátil. Už o rok později se objevil i v kladenském A-týmu, který sestoupil do první ligy. Kehar se proti očekávání mnohých rychle vypracoval v platného obránce a velkého bojovníka.

Ačkoliv není velkým střelcem, góly si umí schovat do důležitých okamžiků. Za připomenutí rozhodně stojí branka z pátého kola baráže 2019. Kladno po šesti a půl minutách prohrávalo doma s Chomutovem 0:3. Tým ale ukázal velkou sílu a Kehar ve třetí třetině dokonal povedenou střelou velký obrat Rytířů. V sedmém kole ale utrpěl nepříjemné zranění. Přestože to zkoušel ještě i se zlomeným nosem, závěr baráže sledoval jen z hlediště. Poslední domácí zápas strávil dokonce s fanoušky v kotli.

Podobně se vyvíjela i poslední sezona. V druhém čtvrtfinále proti Slavii zařídil gólem prodloužení, které Kladno zvládlo. Ani na podruhé postup jako hráč neslavil, když podobně – jako o dvě sezony dříve – přišlo zranění.

Odměnou mu je nová smlouva, kterou s Rytíři podepsal před několika dny.

Jan ŠEJHL