Poslední ligový start za Kladno:

- 1989 – František Větrovec a Radek Vosátka

o Obránce Větrovec vletěl do dospělého hokeje ve velkém stylu. Jako osmnáctiletý si řekl o své místo v sestavě a hned v první roce oslavil s Kladnem ligový titul. Později získal i další dva. To už ale zapsal jen 4, respektive 11 zápasů. Kladnu byl domažlický rodák věrný celkem 12 sezon. Prožil si tak s Kladnem kromě titulů i pády do nižší soutěže a opětovné návraty mezi tuzemskou elitu. Po konci v Kladně si zahrál také v nizozemském Heerenveenu. Do Kladna se pak vrátil jako funkcionář.

o Kladenský odchovanec Vosátka se do A-týmu prosazoval jen obtížně. Vždyť v prvních třech sezonách zapsal jen 20 startů. Více prostoru dostal až poté, co nasbíral zkušenosti v nižší soutěži v Mladé Boleslavi. I tak se celkově počítadlo zápasů zastavilo na celkových 51 utkáních. Odešel opět do Mladé Boleslavi. Později také hrál za Slavii, se kterou oslavil postup do extraligy. Výborně hrával i hokejbal za Bresson.

- 2002 – Ladislav Svoboda a Ondřej Kříž

o Odchovanec pražské Sparty Svoboda přišel do Kladna oklikou přes Olomouc. A byl to příchod, který se Kladnu vyplatil. Svoboda totiž Středočechy bodově táhl. Za šest sezon v kladenském dresu byl Ladislav Svoboda hned čtyřikrát nejproduktivnějším hráčem týmu. Nakonec zaznamenal 316 startů a 105 branek. Když Kladno sestoupilo, Svoboda zůstal v nejvyšší soutěži a stal se nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráče Karlových Varů.

o Kříž prosadil mezi dospělými ve svém mateřském klubu, prokazoval své schopnosti v nižší soutěži, ale také v extraligové Plzni. Do Kladna se tak obránce Kříž vrátil až jako pětadvacetiletý. Na soupisce nakonec vydržel tři ročníky. Když Kladno sestoupilo, odešel do prvoligové Kadaně, ale hrál až do roku 2019 za Nymburk.

Rekordy a zajímavost

- 1980 – Bodově nejlepší večer Milana Nového! Při výhře v Trenčíně k hattricku přidal i čtyři asistence. Sedm bodů za večer je nejlepší výsledek kladenského hráče od sezony 1965/66, od které máme kvalitně zpracovanou kladenskou historii.

- 2014 – Kladno vstoupilo do druhého barážového utkání prachbídně. Už v čase 0:07 inkasovalo z hole chomutovského Davida Hrušky. Je to spolu s gólem Pavla Janků z roku 1995 nejrychlejší inkasovaný gól. Zápas a ani celou baráž Kladno tehdy nezvládlo.

Zápasy s kulatým výročím



Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

„Odložená korunovace“, tak nazvaly noviny domácí zápas Kladna s Litvínovem v závěru sezony 77/78. Po výhře v Jihlavě byl skoro sedm tisíc fanoušků lačných, jak jejich Kladýnko stvrdí čtvrtý titul v řadě, ale ouha - Litvínov byl tvrdě proti. Nervózním přemotivovaným domácím dal hned zkraje dva góly a jeden dokonce v oslabení. I tak skvělá dvojka jako Kaberle - Pospíšil občas zaváhala - tady navíc chybu prvního napravil Pospíšil, ale nalil puk Hlinkovi, jenž vysunul Bublu - 0:2. Kladenští se pak snažili, ale v koncovce byli křečovití. Za stavu 1:4 sice dali dva slepené góly, ale vyrovnat už nestihli. Fanoušci tak podruhé v řadě odcházeli ze zimáku hodně naštvaní, protože Kladno už předtím doma nestačilo na druhou Spartu a vlastně už v tom zápase si titul mohlo téměř pojistit. Nakonec muselo čekat až do zápasu ve Vítkovicích, který sice zase prohrálo, ale Sparta padla v Jihlavě a tím bylo vše dáno.

28. března 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13:27 Milan Nový (František Pospíšil), 43:56 František Pospíšil (Eduard Novák), 44:42 Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček) - 01:49 Ondřej Weissmann (Miroslav Daněk), 03:54 Jiří Bubla (Ivan Hlinka) SH1, 18:03 Jindřich Kokrment (Petr Opačitý), 37:51 Josef Ulrych (Vladimír Machulda). Vyloučení: 4:6 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 43:38 (16:13, 8:14, 19:11) Diváci: 6200.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Novotný.

O dva roky později se hrála liga až do dubna a Kladno už bylo v závěru března v čele. Postavení udrželo i po utkání v Trenčíně, kde vypráskali vojenský klub už v první třetině 4:0. Sedmnáctiletý Jiří Dudáček se trefil už po sedmnácti vteřinách po nahrávce Milana Nového, později si osvědčená dvojka ještě párkrát spolupráci zopakovala. Neudržitelný byl zejména Milan Nový, ten večer zaznamenal sedm kanadských bodů! Byl to jeho bodově nejúspěšnější večer v kariéře. Nutno poznamenat, že druhé asistence se tehdy nepsaly a není tak vyloučeno, že by Milan Nový v dnešních podmínkách neudělal někdy bodů i víc.



28. března 1980 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 4:8 (0:4, 1:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 23:28 Bohumil Salajka (František Černý) PP1, 50:47 Lubomír Oslizlo PP1, 55:31 Jiří Kopecký (Jiří Otoupalík), 58:03 Vlastimil Vajčner (Marián Repaský) PP1 - 00:31 Jiří Dudáček (Milan Nový), 06:21 Miroslav Křiváček (Václav Sýkora), 11:42 Milan Nový (Jiří Dudáček), 12:46 Lubomír Bauer (Milan Nový), 25:59 Milan Nový (Jiří Dudáček) PP1, 34:36 Milan Nový PP1, 46:02 Lubomír Bauer (Milan Nový), 48:33 Jiří Dudáček (Milan Nový). Vyloučení: 5:7 Využití: 3:2 Střely na branku: 35:41 (11:11, 9:13, 15:17) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Hořava, Vinš, Čermák - Dudáček, Nový ©, Bauer - Novotný, Sýkora, Fiala - Křiváček, Skrbek, Vysušil.

Velmi důležité utkání vybojovalo Kladno 28. března roku 1989 v předposledním kole prolínací soutěže doma s Olomoucí. Domácí vyhráli 6:3, což bylo zásadní pro konečný výsledek, kdy se udrželo před Olomoucí o pouhý bod a zachránilo nejvyšší soutěž. Za hosty otevíral skóre mladičký Jiří Dopita, brzy však srovnal Jiří Dudáček. Po devíti letech stál zase vedle Milana Nového, jen bylo jejich Kladno na jiném pólu tabulky. Hostující Spurný pak netrefil prázdnou bránu a vzteky o ni rozštípal hokejku. ve druhé třetině vedli dvakrát domácí, jenže Hanáci byli neústupní a vždy vyrovnali kanonýrem Handlem.



Poslední třetinu už ovládly kladenské hvězdy tří generací. Nejstarší už zmíněný Milan Nový, prostřední Vladimír Kameš a nejmladší Jaromír Jágr. Všichni dali gól nebo ho připravili a nervózní a dramatický duel ovládli.

Zajímavé je, že za hosty tehdy nastoupil později slavný sparťan Jiří Vykoukal. Spal u Jágrů a společně s Jaromírem později odjeli na reprezentační sraz a MS do 18 let v Kyjevě. Československo tehdy zářilo, skončilo druhé.



28. března 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 06:51 Jiří Dudáček (Milan Nový), 26:13 Petr Lhotský (Milan Nový), 34:51 Vladimír Kameš (Jiří Dudáček, Milan Nový) PP1, 47:48 Milan Nový (Jiří Dudáček), 57:35 Petr Fiala (Jaromír Jágr, Vladimír Kameš) PP1, 59:55 Vladimír Kameš (Petr Fiala) ENG - 02:35 Jiří Dopita, 32:40 Pavel Handl (Jiří Peřina) SH1, 37:03 Pavel Handl (Karel Frýdl, Michal Slavík). Vyloučení: 4:6, navíc Roman Spurný (Olomouc) na 10 min. Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 40:25 (9:8, 17:6, 14:11) Diváci: 2889.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Lhotský, Větrovec, Tatíček (od 41. Bakula), Mádl, Pospíšil - Dudáček, Zajíc, Vojta - Slabý, Kameš, Fiala © - Jágr, Nový, Mach - od 21. Matula, Knotek, Vosátka.

Druhé utkání o třetí místo sehrálo Kladno v roce 1995 s Českými Budějovicemi. A jen tohle vyhráli zásluhou hodně mladého Jiřího Burgera, který se trefil v prodloužení a byl to jeho teprve druhý gól kariéry. Zápas samotný proti silnému budějovickému výběru byl hodně otevřený se spoustou šancí na obou stranách. Na Kladně bylo až příliš vidět, že po vyřazení od Zlína už nemá správnou motivaci a Paterova formace působila unaveně. Lépe zahrály zbylé dvě formace, střelecky se dařilo Davidu Čermákovi a Petru Tonovi.



28. března 1995 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:4 PP (3:2, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 04:38 David Čermák (Jan Bláha, Miroslav Mach), 12:20 Petr Ton (Petr Kuda), 13:47 David Čermák (Jan Bláha), 34:45 Petr Ton SH1, 62:09 Jiří Burger (Petr Ton, Marek Židlický) - 09:23 Jaroslav Brabec (Radek Bělohlav, Radek Ťoupal), 10:09 Roman Horák (Luboš Rob), 31:11 Radek Dvořák (Libor Zábranský, Roman Horák) PP1, 44:34 Jiří Hála (Radek Bělohlav, Radek Ťoupal).

Vyloučení: 6:6 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 41:52 (12:22, 14:13, 13:15, 2:2) Diváci: 2128.

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, T. Kaberle, Kuda (od 39. Ančička), Židlický, L. Procházka, Štěpánek - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Mach, Bláha, Čermák - Ton, Burger, Ruchař.

Mnozí fanoušci byli v roce 2003 tak trochu rádi, že Kladno v pátém zápase baráže s Havířovem prohrálo. Pořád totiž mělo náskok 3:2 a doma se chystalo návrat do extraligy potvrdit. Ale snažilo se už v Havířově, jen mu tehdy vůbec nevyšla koncovka, jakoby po předešlém debaklu soupeři 9:1 vystřílelo patrony. Rozhodující branku zařídil tehdy pěknou akcí Jiří Polanský, později dlouholetá opora Třince. V závěru ale na ledě chyběl, otevřel si ústa na rozhodčí.



28. března 2003 HC HAVÍŘOV PANTHERS - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 01:59 Petr Šakarov (Martin Čech Ú), 37:24 David Appel (Jiří Polanský, Petr Hrbek), 59:19 Jan Kopecký (Petr Hrbek) ENG - 46:58 Vítězslav Bílek (Tomáš Horna). Vyloučení: 3:4, navíc Jiří Polanský (Havířov) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 31:32 (12:7, 10:11, 9:14) Diváci: 2484.

Sestava Kladna: Orct - Čech, Kasík, Chatrnúch, Mojžíš, Kruliš, Špelda - Jankových, Michálek, Klimt - Bílek, Kalla, Horna - Kysela, Zajíc ©, Havel.

Ostatní zápasy 28. března (od roku 1966):



28. března 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

28. března 1980 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 4:8 (0:4, 1:2, 3:2)

28. března 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

28. března 1995 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:4 PP (3:2, 1:1, 0:1 - 1:0)

28. března 2002 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

28. března 2003 HC HAVÍŘOV PANTHERS - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

28. března 2010 HC KOMETA BRNO - HC GEUS OKNA KLADNO 5:4 SN (1:0, 3:3, 0:1 - 0:0)

28. března 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK