- Pavel Janků – 52 let. Útočník Janků pochází ze Šumperka, je ale brněnským odchovancem. Právě na jihu Moravy získal také první větší angažmá. Působil rovněž ve Zlíně, ve kterém natolik zaujal výkony i postupem do finále extraligy, že se podíval i na mistrovství světa 1995. Z dalších štací je třeba připomenout také Třinec, kde působil více než pět sezon. Na sklonku kariéry odešel Ústí nad Labem. To sice hrálo jen v nižší soutěži, ale zato i s Janků v sestavě bralo třikrát prvoligové zlato. Právě Severočeši nevysokého útočníka zapůjčili na tři zápasy do Kladna, což byla jeho poslední extraligová zkušenost.

- Zdeněk Orct – 51 let. Brankář Orct se narodil v Liberci, pevně je ale spjatý s litvínovským hokejem. Právě u Chemiků vstoupil do nejvyšší soutěže a za Litvínov chytal dlouhých třináct ročníků. Právě při tehdejším působení si vybojoval i svou jedinou účast na mistrovství světa 1993. Byť byl jen týmovou trojkou, může se chlubit bronzovou medailí. Do Kladna přišel před sezonou 2001/02. Středočeši sice tehdy spadli, ale o rok později Orct kvalitními výkony přispěl k rychlému návratu. V Kladně, vyjma krátkého působení v ruské Kazani, vydržel téměř 8 sezon. Za tu dobu odchytal 334 utkání. To poslední bylo nedlouho před 39. narozeninami. Tím mu patří post nejstaršího brankáře, který za Kladno nastoupil k ligovému zápasu. Zbytek kariéry pak dochytal v Ústí nad Labem. Po konci aktivní kariéry se dal na trénování. I v tom to dotáhl až k národnímu týmu.

- František Matula – 25 let. Pochází z Benešova, patří ale mezi kladenské odchovance. Byl také mládežnickým reprezentantem. Mezi dospělými se ale postavou menší obránce prosazoval pozvolna. Zkušenosti nabíral ve druhé lize v Řisutech či v univerzitní lize za Univerzitu Karlovu. Postupně se probojoval i kladenského A-týmu. Po první sezoně, kdy odehrál nadpoloviční většinu zápasů, se ale s Kladnem nedomluvil na nové smlouvě a s profesionálním hokejem skoncoval. Později se objevil v dresu kladenské Hvězdy v krajské soutěži. Zahrál si také za islandský Reykjavík.

- 1988 – Jaroslav Hraběta a Zdeněk Hrabě ml.



Obránce Hraběta hokejově vyrostl v Plzni, kde hrával i jeho tatínek. Kladno, vyjma vojny v jihlavském B-týmu, bylo jeho prvním působením mimo Plzeň. U Středočechů neměl své místo v sestavě vůbec jisté. Po jediné sezoně odešel do nižší soutěže do Slavie Praha. Zahrál si také v hokejově exotickém Nizozemí.



Slavného tatínka má i Zdeněk Hrabě. Ten starší ale patří mezi kladenské legendy. Dobře nakročeno měl i Zdeněk mladší. Patřil totiž mimo jiné i do mládežnického reprezentačního výběru. Když se ale začal více prosazovat mezi dospělými, Kladenští sestoupili do nižší soutěže. Hrabě ještě pomohl k návratu mezi elitu. Tam se už ale nebyl pevnou součástí týmu. Podobně jako Hraběta, i Hrabě odešel do pražské Slavie.





- 1988 – Rozhodujícím páté utkání o bronz Kladno v Jihlavě nezvládlo a prohrálo 1:13. Jihlava měla velkou střeleckou převahu a na branku Kladna vyslala 65 střel. Pouze jediná střela chyběla k dorovnání rekordu. Dukla dobře zahrála i přesilovky, kterých proměnila hned pět. Vícekrát Kladno z přesilovky soupeře neinkasovalo.

Bylo sympatické, že Kladno v roce 1988 ve čtvrtém zápase série o třetí místo porazilo Jihlavu a vydobylo si právo pátého, rozhodujícího mače. V něm ale totálně selhalo, Dukla mu nedala šanci. Hrozivá byla hlavně poslední třetina, v té už se hrálo prakticky jen na jednu bránu a Jihlava dala sedm branek. Také Kladno dalo svůj čestný úspěch, autorem byl paradoxně v oslabení Petr Tatíček. Za domácí zářil reprezentant a tvrďák Oldřich Válek. A ten večer byl spokojen i jeden Kladeňák - Drahomír Kadlec byl tehdy na vojně v Dukle a sám si připsal dvě asistence.



"Já tu třináctku beru jako šťastné číslo pro příští ročník," trochu zlehčil výsledek pár dnů po utkání trenér Eduard Novák, protože jinak panovala s výkonem týmu spokojenost. Nicméně jeho předpověď nevyšla, třináctka byla spíše neštěstím: Kladno se v dalším roce trápilo a málem sestoupilo. Eda Novák tu sezonu ani nedokončil.



28. dubna 1988 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 13:1 (4:0, 2:0, 7:1)

Branky a nahrávky: 02:57 Petr Vlk (Oldřich Válek), 09:25 Luděk Konopčík (Libor Dolana, Bedřich Ščerban) PP1, 13:36 Aleš Polcar (Jaroslav Benák) SH1, 18:56 Oldřich Válek, 25:05 Libor Dolana (Jaroslav Benák) PP1, 32:14 Ervín Mašek, 41:00 Oldřich Válek PP1, 43:06 Petr Vlk (Oldřich Válek, Dárius Rusnák), 44:50 Ervín Mašek (Drahomír Kadlec) PP1, 45:53 Libor Dolana (Aleš Polcar, Luděk Konopčík), 47:16 Oldřich Válek (Dárius Rusnák), 54:33 Vladimír Kolek (Drahomír Kadlec), 57:59 Oldřich Válek (Dárius Rusnák) PP1 - 50:15 Petr Tatíček (Petr Fiala, Vladimír Kameš) SH1. Vyloučení: 4:8 Využití: 5:0 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 65:25 (15/1:8, 26:9, 23:8) Diváci: 1250.

Sestava Kladna: Dudáček (od 18:56 Výborný) - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Pospíšil, Hraběta, Veber - Slabý, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Hrabě - Kuthan, Zajíc, Bareš.

