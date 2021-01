Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 28. ledna a vzpomínka třeba na vyprodané derby se Spartou, které Kladnu v roce 1975 přiblížilo druhý mistrovský titul po šestnáctileté pauze.

Jiří Holeček neměl v dresu Sparty v roce 1975 snadnou úlohu, Kladno se do Pražanů pustilo od začátku a třemi góly reprezentačního brankáře z klece brzy vyhnalo. | Foto: archiv Rytířů Kladno

Narozeniny:

- Miroslav Vaigl – 83. výročí narození. Útočník Miroslav Vaigl se objevil v Kladně v sezoně 1956/57. V útoku tehdy ale řádili hráči jako Volf, Jiřík, Kopecký nebo legendární lajna Vimmer – Karas – Lidický. Prosadit se v tahle nabytém kádru bylo téměř nemožné. I proto Vaigl odehrál pouhé dva zápasy. Stihl se zapsat i jedním gólem.

- Adolf Stach – 80 let. O slavném hráči čtěte více ve speciálním článku ZDE.

- Michal Pivoňka – 55 let. Kladenský rodák a syn slavného atletického trenéra si zahrál za Kladno jedinou sezonu, navíc až v druhé nejvyšší soutěži. Už v 18 letech po neúspěšné kvalifikaci o I. ligu odešel na vojnu do Jihlavy. Z ní se měl do rodného města už jako mistr světa z roku 1985 vrátit, ale Kladno stihlo nejen postoupit, ale také opět sestoupit. Ve hře bylo i to, že by Pivoňka měl hrát za Spartu. Rozhodnutí ale bylo jiné – emigrace! Riskantní tah Pivoňkovi opravdu vyšel a prosadil se i do kádru Washingtonu, který ho už v roce 1984 draftoval ve třetím kole. V hlavním městě USA vydržel 13 sezon. Vytvořil i klubový rekord v počtu asistencí, který překonali až hvězdní Bäckström s Ovečkinem. Hokeji se věnuje i jeho syn Jacob.

- Juraj Štefanka – 45 let. Po postupu v sezoně 2002/03 přišel z Plzně do Kladna slovenský útočník Juraj Štefanka s vizitkou produktivního hráče. Původně měl kladenské barvy hájit dva roky, ale jeho angažmá skončilo už po deseti zápasech, ve kterých vsítil jediný gól. Z Kladna odešel do Vítkovic, kde se mu dařilo mnohem lépe.

- Vratislav Čech – 42 let. Původem brněnský Čech odešel rozvíjet svůj um do kanadské juniorské OHL. Přestože byl draftovaný Floridou, zahrál si maximálně ve farmářské AHL. Po návratu do Čech si vybral Havířov. S ním ale zažil hořkost sestupu. Ze Slezska do Kladna putovala nejen extraligová licence, ale i obránce Čech. V Kladně strávil dalších tři a půl sezony, než v prosinci 2006 zamířil do Plzně. O rok později ukončil kariéru v mateřském Brně.