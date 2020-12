Narozeniny:

- Lukáš Chalupa – 27 let. Odchovanec Mladé Boleslavi strávil v Kladně sezonu 2014/15. Místo v týmu ale neměl vůbec jisté – zasáhl jen do 20 zápasů v základní části. Po konci v Kladně si vyzkoušel extraligu v Plzni či Chomutově, více ale válčil v nižších soutěžích. Letos figuruje na soupisce Horácké Slavie Třebíč.

Ligový debut za Kladno:

- 1997 – Marek Vorel. Když uprostřed sezony 1997-98 uvolnil šéf klubu Jaromír Jágr st. hvězdného Petra Tona do Finska, slíbil kvalitní náhradu. Stal se jí rodák z Brna Marek Vorel, který pak bojoval za Kladno do roku 1999. Často hrál i v jednom útoku se současným trenérem Rytířů Jiřím Burgerem. Prosadil se i v zahraničí – vyzkoušel si například finskou ligu v dresu Ilves či v Čeljabinsku ruskou a poté kontinentální ligu. V Česku to bylo hlavně Znojmo.

- 2001 – Roman Chatrnúch. Obránce Chatrnúch si vyzkoušel kladenský dres ještě ve čtyřech zápasech před sestupem v sezoně 2001/02,. kdy se mu tak dařilo, že trenér Slavie Růžička změnil plány a stáhl si Slováka k velké nelibosti trenéra Kladna Šindela zpět do Prahy. Chatrnúch se ale brzy vrátil a Kladnu nakonec hodně pomohl ve druhé nejvyšší soutěži. Během sezony úplně bodově nezářil, formu si ale načasoval do té nejdůležitější části. V baráži proti Havířovu zapsal hned pět bodů za gól a čtyři asistence a pomohl tak Kladnu po roce zpět mezi elitu. Zejména jeho vyrovnávací gól v kritické chvíli druhého havířovského zápasu, kdy hosté potřebovali vyrovnat stav utkání i série, byl fatální.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Jiří Hubáček. Hubáček dorazil do Kladna z Hradce Králové. Během dvou sezon ale odehrál pouhých 23 zápasů a Kladno poté opustil. S hokejem ale objevoval nezvyklá místa. Zahrál si Itálii, Francii, Číně, Švýcarsku či Rumunsku. Poslední roky hrál krajskou ligu za Hronov, Třebechovice pod Orebem či Náchod.

- 2001 – David Patera a Jiří Palice. Mladší bratr slavnějšího Pavla Patery v Kladně naskakoval ještě jako junior. Na rozdíl od Pavla byl ale David obránce. Za čtyři sezony odehrál 31 zápasů. Zdravotní patálie jeho kariéru ukončily. I Jiří Palice hrál za Kladno ještě v juniorském věku. V jeho případě to ale byly pouhé tři zápasy. Po konci v Kladně si šikovný borec z Kralup zahrál ještě za pražskou Kobru.

- 2019 – Martin Réway. Rodák z Prahy, ale přitom slovenský reprezentant, platil za velký talent. Kdyby nebojoval se zdravotními problémy a životosprávou, s největší pravděpodobností by se prosadil i v NHL. V Kladně dostal šanci na restart kariéry. Angažmá v Kladně mu ale příliš nevyšlo a Réway odešel do Popradu. Nyní je v Košicích s ex-kladenským Růžičkou.

Rekordy a zajímavost:

- 1997 – Kladenský gól pořadové číslo 6000 v nejvyšší soutěži vstřelil Zdeněk Eichenmann do sítě Třince.

- 2014 – Opožděný vánoční dárek dostali kladenští fanoušci. Právě 28. prosince 2014 se odehrálo první utkání s novou multikostkou nad ledem.

Zápasy s kulatým výročím:

Během osmi vteřin inkasovali hokejisté Kladna dva góly v roce 2010 v Liberci. Domácí favorit, který měl v kádru i ex-kladenské Trončinského a M. Hořavu, díky tomu vyhrál, ale hosté se drželi statečně a snížili dokonce na 3:2. Hlavní postavou zápasu byl Petr Nedvěd. Liberecká hvězda zaznamenala tři body a řadu krásných akcí.

28. prosince 2010 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávka: 09:19 Antonín Dušek (Petr Nedvěd), 09:27 Tomáš Vak, 25:54 Petr Nedvěd (Miloslav Hořava) PP2, 40:21 Antonín Dušek (Jaroslav Kudrna, Petr Nedvěd) - 29:05 Vítězslav Bílek PP1, 37:00 Jiří Kuchler (Pavel Patera)

Vyloučení: 5:8, navíc Jiří Bicek (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 39:29 (13:6, 16:11, 10:12) Diváci: 7034

Sestava Kladna: Falter - Drtina, Šmach, Procházka, Toman, Pískáček, Růžička - Bicek, Patera ©, Kuchler - Bílek, Kalla, Treille - Bělohlav, Látal, Valský - Knotek, Kotrla, Eberle - Stieler.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Vybíráme zápas s už zmíněným gólem číslo 6000, který za Kladno vstřelil Zdeněk Eichenmann v roce 1997 do sítě Třince. Ten už tehdy přijel do Kladna jako favorit, trenér Alois Hadamczik měl k dispozici skvělé hráče jako Krále, Zadinu, Ujčíka nebo Peterka či otce dnešního slávistického fotbalového talentu Zimu. Jenže Kladno tehdy vedl starý lišák Zdeněk Šindler. Chlapík proslulý hlavně výchovou talentů tehdy dostal prostor u A týmu a zápas s Třincem byl jedním z nejlepších, který v extralize odkoučoval. Navíc se proti Třinci dost často trefoval obránce Jan Dlouhý a trefil se i 28. prosince 1997. To už zvýšil na 2:0 po trefě Tenkráta. Na 3:0 dával už zmíněnou šestitisící brankou Kladna Eichenmann a v závěru vše jistil Burger.

Diváci si navíc odnesli i jiný zážitek, pořádnou rvačku Jana Kruliše a Ladislava Lubiny. "Krulda" jasně vyhrál, když hostujícího borce kolotočem pěstí posouval po hrazení několik metrů až ho srazil k zemi.

28. prosince 1997 HC VELVANA KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 05:51 Petr Tenkrát (Milan Ruchař), 10:02 Jan Dlouhý (Josef Zajíc), 31:32 Zdeněk Eichenmann (Václav Eiselt), 58:02 Jiří Burger (Marek Vorel, Jiří Holšán) PP1

Vyloučení: 5:4, navíc Josef Zajíc na 10 min., Jan Kruliš (oba Kladno) a Ladislav Lubina (Třinec) trest ve hře Využití: 1:0 Střely na branku: 36:32 (13:11, 14:10, 9:11) Diváci: 3518

Sestava Kladna: Bílek - Hranáč, Dlouhý, Kruliš, Jan Klobouček, Židlický, Penk - Tenkrát, Zajíc ©, Ruchař - L. Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Vorel, Burger, Holšán.

V prosinci 2007 se Kladnu povedlo nastartovat jednu z největších sérií novodobých dějin, devětkrát v řadě v extralize bodovalo a z toho osm utkání skončilo jeho výhrou. Série začala 19. prosince výhrou nad Libercem a skončila 9. ledna v Pardubicích. Klidně však mohla skončit už 28. prosince v Českých Budějovicích. Tehdy špičkový tým extraligy vedl po první části 3:0, ale Kladno srovnalo. Ve třetím dějství však domácí znovu vedli a to až do času 59:46, kdy se bombou od modré prosadil Martin Ševc. Úspěch dokonal v nájezdech Jaroslav Kalla, o jeho zlatých rukách jsme už v seriálu psali.

Kladno se díky své sérii ten rok přestalo bát sestupu a naopak postoupilo do play off. Vyřadilo Plzeň, až ve čtvrtfinále ho zastavily právě České Budějovice.

28. prosince 2007 HC MOUNTFIELD Č.B. - HC GEUS OKNA KLADNO 4:5 SN (3:0, 0:3, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 09:04 Ondřej Veselý (René Vydarený) PP1, 13:53 Milan Toman (Michal Hudec), 15:55 Ondřej Veselý (Tomáš Vak), 40:45 Tomáš Vak (Ondřej Veselý) PP2 - 31:32 Jiří Kuchler (Radek Gardoň), 36:12 Jan Rudovský (Martin Štěpánek), 37:07 Pavel Patera (Aleš Pavlas), 59:46 Martin Ševc (Aleš Pavlas) EAG (5/4),65:00 Jaroslav Kalla GWS.



Vyloučení: 5:10, Využití: 2:0, Střely na branku: 38:33 (17:9, 6:13, 12:9, 3:2), Diváci: 5977



Sestava Kladna: Orct (od 20:00 Kopřiva) - Hájek, Šmach, Pavlas, Schnabel, Ševc, Štěpánek - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Čurilla, Gardoň, Kuchler - Horna, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Nedvěd, Tomajko.

Zajímavý je ještě zápas se Spartou z roku 2013, kdy se Kladno ve smrtelné křeči snažilo vyhnout pádu do baráže. Poslední tým tabulky se hodlal nastartovat proti mnohem silnější Spartě, která byla po celé utkání jasně lepší, ale dlouho jí drhla střelba. Naopak Kladeňáci z brejků pálili dokonale a zejména díky skvělému Jiřímu Kuchlerovi vedli po dvou částech už 4:0. Ještě Sparta nic nezabalila, svůj tlak ještě vystupňovala a zápas vyrovnala, když čtvrtou branku vstřelil devět vteřin před sirénou Buchtele. Kladenské pak částečně potěšil alespoň Tomáš Kaberle parádním blafákem v prodloužení. Bohužel to byla poslední větší radost v jinak hrozivé sezoně zakončené pádem do první ligy.

28. prosince 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:4 PP (2:0, 2:0, 0:4 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13:22 Jiří Kuchler PP1, 18:51 Miloslav Hořava (Marek Černošek, Tomáš Kaberle), 27:51 Jiří Kuchler (Jakub Strnad, Petr Hořava), 30:50 Libor Procházka (Tomáš Kaberle, Michal Dragoun) PP2, 60:56 Tomáš Kaberle (Jiří Kuchler, Michal Dragoun) 4/4 - 41:44 Ivan Rachůnek (Radek Philipp, Daniel Přibyl), 43:21 Petr Ton (Karel Kubát, Filip Novotný), 46:58 Zdeněk Bahenský (Tomáš Rachůnek, Jakub Krejčík), 59:51 Jan Buchtele (Tomáš Rachůnek, Jakub Krejčík) EAG

Vyloučení: 3:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 14:32 (3:10, 6:9, 3:13, 2:0) Diváci: 4135

Sestava Kladna: Chábera - Černošek, Kaberle, Procházka ©, Doudera, P. Hořava, Jankovič, Růžička - Tenkrát, Dragoun, M. Hořava - Eberle, Havlíček, Kuchler - Rudovský, Dalecký, Strnad - Lukáč, Bajarūns.

Ostatní zápasy 28. prosince (od roku 1965):

28. prosince 1997 HC VELVANA KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

28. prosince 1999 HC VÍTKOVICE - HC VELVANA KLADNO 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

28. prosince 2001 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

28. prosince 2003 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC RABAT KLADNO 1:1 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

28. prosince 2004 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

28. prosince 2005 HC RABAT KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

28. prosince 2007 HC MOUNTFIELD Č.B. - HC GEUS OKNA KLADNO 4:5 SN (3:0, 0:3, 1:1 - 0:0)

28. prosince 2011 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

28. prosince 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:4 PP (2:0, 2:0, 0:4 - 1:0)

28. prosince 2015 RYTÍŘI KLADNO - SALITH ŠUMPERK 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

28. prosince 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

28. prosince 2019 PSG BERANI ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK