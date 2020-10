Narozeniny:

- Milan Kolísek – 64 let

- Martin Lenďák – 27 let

Ligový debut za Kladno:

- 2001 – Martin Ševc

- 2005 – Jakub Lev

Poslední ligový start za Kladno:

- 2005 – Tomáš Klimt

Rekordy a zajímavosti:

Hattricky

- 2012– Jaromír Jágr doma při výhře nad Spartou 5:1

- 1977 - Dokonce pětibodový Milan Nový, který se tak podílel na výhře 6:3 nad Vítkovicemi. Pro Nového to ale tak výjimečný výkon nebyl. V kladenském dresu zažil pětibodový večer hned dvanáctkrát! Plus přidal ještě jeden sedmibodový výkon. V tom pochopitelně nemá konkurenci, i když i Jágr sedm bodů udělal, v dresu Pittsburghu proti Floridě. A do třetí části z respektu k soupeři nenastoupil.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 1980 ještě 28. října republika jako státní svátek neslavila. V Bratislavě odehrálo Kladno tuhou bitvu, tam to nikdy nebylo jednoduché. Slovenský komentátor slavného pořadu S mikrofonem za hokejem byl jako u vytržení z Františka Větrovce. Líbil se mu hlavně důraz kladenského tvrďáka, ale góly dávali jiní. Ten rozhodující Zdeněk Müller v prodloužení, které se tehdy zkoušelo. V bráně podal skvělý výkon dnešní oslavenec Milan Kolísek, kterému je dnes 64 roků. Blahopřejeme!

28. října 1980 SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - POLDI SONP KLADNO 2:3 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 30:49 Dárius Rusnák (Jozef Bukovinský, Ľubomír Ujváry) PP1, 54:38 Dušan Pašek (Ľubomír Pokovič) - 31:01 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 40:19 Jiří Dudáček (Jan Neliba), 65:26 Zdeněk Müller (Jan Novotný)

Vyloučení: 2:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 37:24 Diváci: 5423

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Hořava, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Vrňák, Müller, Novotný - Eberle, Martínek, Fiala.

V roce 1990 sehrálo Kladno těžký mač na ledě Nitry, s níž se v té době střetávalo docela často, hlavně v baráži. V podstatě ten zápas pomohl k tomu, že se později Kladenští právě na úkor Nitry zachránili. Slovenský celek měl skvělou trojici hráčů . pozdější velké hvězdy Žigy Pálffyho, Jozefa Stümpela a Jožo Daňa. Jasná výhra hostů tak měla svou váhu.

28. října 1990 TJ AC NITRA - TJ POLDI KLADNO 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 33:44 Jozef Stümpel SH1, 50:31 Miroslav Kukla (Miloš Fleischer) - 06:28 Josef Vrkota, 09:09 Jiří Dudáček (Petr Lhotský), 21:16 Tomáš Mikolášek (Jiří Dudáček), 21:37 Josef Zajíc, 41:44 Jiří Dudáček (Radek Gardoň, Petr Lhotský), 54:22 Martin Procházka (Milan Eberle, Petr Kasík) 4/4

Vyloučení: 3:5 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 38:32 (13:14, 14:7, 11:11) Diváci: 2460

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl (od 21. Veber), Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Krásný zápas z 28. října 2012 si pamatuje většina příznivců Kladna. S hráči NHL rozmetalo Spartu 5:1, Jaromír Jágr zazářil třemi góly. Zase prostě jednou kouřil Spartu.

Jágrovy tři branky - všechny parádní - si prohlédněte:

Skvělý byl také transparent fanoušků, tehdy se opravdu povedl - zvěstoval světu, že Praha u Kladna je po silnici R7 přesně 28 kilometrů.

Zajímavé je, že sestava Sparty byla prošpikována hráči, kteří dříve či později hráli i za Kladno: Petrové Hořava, Tenkrát, Ton nebo Jánský, Zdeněk Bahenský a hlavně Marek Hovorka, který s odchod vyvzdoroval kvůli tomu, že má málo prostoru na ledě. A fanoušci na něj křičeli to, co na Petra Tenkráta rok předtím: Jidáši!

Krásnou děkovačku ze zápasu si prohlédněte:

28. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:02 Jaromír Jágr, 14:43 Jaromír Jágr (Jiří Tlustý, Marek Černošek), 16:29 David Kuchejda (Jiří Kuchler), 21:02 Jan Hlaváč (Jaromír Jágr, Pavel Patera), 49:50 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec) PP1 - 27:51 Dominik Pacovský (Jaroslav Hlinka, Tomáš Rachůnek) PP1

Vyloučení: 3:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 47:27 (17:10, 12:10, 18:7) Diváci: 5703

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Piskáček, Macholda, Mocek, Drtina - Jágr, Plekanec, Tlustý - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Kuchejda, Dragoun, Kuchler - Valský, Melka, Eberle.

28. října 1994 se hrál i další zápas plný obrovského očekávání, které dokonale splnil. Už bylo jasné, že v NHL se bude stávkovat a že se povedlo vyřídit pojistku Jaromíru Jágrovi. Z Kladna odešel na jaře 1990 jako blikající hvězdička, po čtyřech letech už z něj byla ale hlavní hvězda českého i světového hokeje. Navíc se hrálo s Olomoucí, která ten rok na jaře vyřadila Kladno z play off a podle mnohých k tomu využila i prostředky nesportovního rázu… Fanoušci se prostě těšili, zimák byl natřískaný a Jágr zářil. Otevřel skóre a pak pomáhal s obratem skóre. Kladenskou defenzivu jako skoro vždy vytrestal gólem i odchovanec Kladna Zdeněk Eichenmann. Domácí však pokaždé dotáhli, Jágr krásně připravil dvě branky dalšímu hrdinovi mače Janu Bláhovi. Remíza tehdy nikomu nevadila, hokej to byl přepychový.

14. kolo - 28. října 1994 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 5:5 PP (2:2, 0:2, 3:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 07:24 Jaromír Jágr (Jan Bláha), 15:34 František Kaberle (Libor Procházka, Jaromír Jágr) PP1, 46:22 Petr Kuda (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 46:36 Jan Bláha (Jaromír Jágr, David Čermák), 52:34 Jan Bláha (Jaromír Jágr, David Čermák) - 09:42 Martin Smeták (Jan Vavrečka, Michal Slavík) PP1, 18:53 Martin Smeták (Michal Slavík, Petr Fabián), 36:31 Zdeněk Eichenmann (Aleš Tomášek, Jaromír Látal) PP1, 37:51 Aleš Zima (Tomáš Martinec), 49:33 Petr Fabián (Miroslav Chalánek, Zdeněk Eichenmann).

Rozhodčí: František Rejthar - Jan Čížek, Zdeněk Novák. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:2. Střely na branku: 50:36 (20:10, 12:9, 18:17, neuvedeno). Diváci: 7500

Sestava Kladna: Chlad (od 40:00 Vokoun) - L. Procházka, F. Kaberle, Kuda, Trnka, Židlický, Černý - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Jágr, Bláha, Čermák - Ton (od 41. Mach), Eliáš, Ruchař.

Ostatní zápasy 28. října (od roku 1965):

28. října 1967 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:3 (1:1, 0:2, 2:0)

28. října 1972 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

28. října 1975 TJ SONP KLADNO - TJ INGSTAV BRNO 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)

28. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

28. října 1984 TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

28. října 1994 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 5:5 PP (2:2, 0:2, 3:1 - 0:0)

28. října 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SPARTA PRAHA 4:4 PP (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0)

28. října 2003 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 2:1 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

28. října 2005 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

28. října 2007 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC GEUS OKNA KLADNO 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

28. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

28. října 2015 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

28. října 2017 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:4 SN (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK