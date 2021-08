Výročí úmrtí

2013 – Zdeněk Šindler. Před několika dny jsme si připomínali Zdeňka Šindlera při výročí jeho narození, připomeňme si ho stručně ještě jednou při výročí úmrtí. Narodil se v Podmoklech, své hokejové začátky pak svázal s nedalekými Rokycany. Jako dorostenec zamířil do Kladna. V jeho týmu si ale nakonec nikdy nezahrál. Válel ale za B-tým, se kterým oslavil postup do druhé ligy. Na lavičku kladenského áčka se postavil až jako trenér. V sezoně 1984/85 byl jako asistent u postupu Kladna do nejvyšší soutěže. Koncem devadesátých let necelé dvě sezony vedl Kladno jako hlavní trenér. Koučoval mimo jiné také v Berouně či Mladé Boleslavi. S reprezentační mládeží pak slavil stříbro na mistrovství Evropy 1984. Právě mládež byla jeho doménou.

Přípravné zápasy 28. srpna:

28. srpna 2005 HC RABAT KLADNO – LILLEHAMMER IK 3:2 (0:1,2:0,1:1)

28. srpna 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 3:1 (0:1,1:0,2:0)

28. srpna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 2:2 (0:1,1:1,1:0)

28. srpna 2014 RYTÍŘI KLADNO - ORLI ZNOJMO 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) samostatné nájezdy 1:0

Kde máme zápasy včetně statistik?

Branky: 35. Nedvěd (Kalla, Horna), 42. M. Procházka (Patera, Ševc), 57. Patera (Kalla, Ševc) - 1. Antoš (Pazourek). Rozhodčí: Bolina. Vyloučení: 4:8, využití 2:0. Diváků: 300.

Kladno: Orct – Ševc, Hájek, Pavlas, Šmach, L. Procházka, Nádašdi, Štěpánek, Evan – Bělohlav, Patera, M. Procházka – Rudovský, Gardoň, Frolík – Horna, Kalla, Nedvěd – Diviš, Čurilla, Kuchler.

28. srpna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 2:2 (0:1,1:1,1:0)

Branky: 23. Procházka (Diviš, Patera), 58. Patera (Bělohlav) - 12. Šeda (Pivko), 33. Starý (Kolář). Rozhodčí: Dundr. Vyloučení: 3:8 + Pivko (P) OT, využití 2:0. Diváci: 350.

Kladno: Orct - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Srdinko Skrbek, Hořava, Trončinský, Šmach – Diviš, Patera, Procházka – Čurilla, Frolík, Tomajko – Tenkrát, Kalla, Bělohlav – Rudovský, Kuchler, Stieler. Trenér Müller.

28. srpna 2014 RYTÍŘI KLADNO - ORLI ZNOJMO 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) samostatné nájezdy 1:0

Branky a nahrávky: 21:30 Tomáš Redlich (Václav Kolářík) SH1, 35:55 Jakub Kania (Michal Dragoun, Jan Eberle) PP1, 39:29 Tomáš Redlich (Petr Mainer, Václav Kolářík), 60:00 Miloslav Hořava GWS - 57:40 Roman Tomas (Ondřej Fiala)

Vyloučení: 5:5 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 25:34 (10:8, 9:9, 6:17) Diváci: 200 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Vladař - Růžička, Kania, Kehar, Pojkar, Chalupa, Kolářík - Rudovský, Dragoun, Eberle - Hořava, Stach, Tenkrát © - Mainer, Pitule, Redlich - Strnad.

Jan ŠEJHL