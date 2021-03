Ligový debut za Kladno:

- 2006 – Radek Křesťan, Lukáš Filip, Tomáš Hudíček

o Koncem sezony 2005/06 mělo Kladno mělo jistotu záchrany, ale play off také bylo v nedohlednu. Podobně na tom byl i Beroun. Šanci proto dostaly i dvě posily z Berouna Křesťan a Filip.

o Šikovný útočník Radek Křesťan, který ale uměl zahrát i v obraně, měl za sebou necelých 7 sezon v Berouně, zkušenosti měl také z Německa či Nizozemí. V další sezoně se vrátil do Berouna. Ještě v loňské sezoně hrál za Žebrák v krajské soutěži.

o Naopak obránce Filip měl na kontě i pár extraligových startů za Slavii. Více působil v první lize, ale také odehrál hokejově exotické angažmá v Londýnu Racers.

o Jen jedinou šanci v áčku dostal útočník Tomáš Hudíček. Mistr s dorostem i juniorkou se podíval třeba i do juniorské reprezentace. V nejvyšší soutěži se ale neprosadil. Zahrál si také například za Beroun, Slaný či Řisuty.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1967 – Antonín Fryč. Odchovanec PZtky si cestu do áčka musel vysloužit v B-týmu, ale také na vojně v Dukle Litoměřice. Pevné místo v áčku si nikdy ale nevybojoval. Za 5 let na jeho kontě svítí 48 ligových zápasů a 3 branky. Odešel do Mladé Boleslavi.

- 1981 – Ladislav Vysušil. Další z líhně PZ Kladno, kde začínal až v 11 letech. U áčka působil ve skvělých 70. letech. Byl tak členem týmu, který získal 4 mistrovské tituly. Unikl mu pouze úspěch ze sezony 1977/78, kdy byl na vojně v Jihlavě. Po konci v Kladně odešel do pražské Slavie. S aktivní kariérou pak musel skončit kvůli vleklým onemocněním.

- 2006 – Tomáš Hudíček

- 2014 – Milan Doudera. Než se Doudera prosadil mezi dospělými, nabíral zkušenosti třeba v kanadské juniorské soutěži. Přestože Kladno v sezoně 2013/14 tápalo, Doudera se dokonce prosadil i do reprezentace. Před baráží přišlo ale nepříjemné zranění a šikovný obránce nebyl pro nejdůležitější část sezony k dispozici. Odešel do Třince, kde působí dodnes.

Rekordy a zajímavost:

- 1951 – Prohrou 3:11 se Spartou začala dlouhá série 9 domácích porážek v řadě. Ještě o 3 zápasy déle trvalo, než Kladno opět vyhrálo. Obě tyto série jsou smutným klubovým rekordem.

- 1995 – Povedený večer Martina Procházky! Při výhře 5:2 nad Spartou měl podíl na všech pěti gólech Kladenských. Dva vstřelil sám a na zbylé tři nahrával.

Zápasy s kulatým výročím:

Před čtyřiceti roky Kladno neustálo úvodní drtivý nápor Litvínova, dostalo tři branky a kvůli tomu zápas prohrálo. Ve druhé třetině přitom převzalo iniciativu a mělo dost šancí, proměnil ale jen Nový. V závěru utkání fauloval Jan Neliba unikajícího Taranta a bylo nařízeno trestné střílení. Domácí útočník ale Krásu nepřekonal. Perliškou je, že hned dva domácí borci měli v zápise před svým jménem titul Ing. - a to jak slavný Ivan Hlinka, tak Jan Vopat, otec později slavných bratrů. Oba inženýři navíc dali po gólu.

28. února 1981 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 05:05 Zdeněk Zíma (Josef Chabroň, Milan Prinich), 07:08 Ivan Hlinka, 12:40 Jan Vopat (Karel Svoboda) - 36:46 Milan Nový (Miloslav Hořava). Vyloučení: 4:1 Bez využití Střely na branku: 33:28 (13:, 11:, 9:) Diváci: 2500.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Skrbek (od 21. Vrňák), Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Vysušil (od 23. Skrbek), Fiala.

Ani další kulatý zápas hraný před třiceti roky se Kladnu nepovedlo, v Pardubicích dostalo osm branek. A zase rozhodl drtivý úvod soupeře, který vedl po první třetině 5:1 a donutil vystřídat mladíčka Milana Hniličku v bráně za zkušenějšího Jaroslava Kameše. Poldi nehrála zle, měla čtyřiceti střel, ale Biegla překonali pouze tři hráči. Mimochodem svůj teprve druhý extraligový gól dal junior Otakar Vejvoda. Co Kladnu fakt nešlo, byly přesilovky, hned při dvou inkasovalo.

28. února 1991 HC TESLA PARDUBICE - TJ POLDI KLADNO 8:3 (5:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 00:52 Jiří Kovařík, 04:01 Ladislav Lubina (Ludvík Kopecký, Martin Střída), 11:19 Martin Střída (Ladislav Lubina) PP1, 16:17 Ladislav Lubina SH1, 17:24 Marcel Tvrdík (Patrik Martinec) SH1, 23:32 Patrik Martinec (Radomír Brázda) PP2, 49:54 Ladislav Lubina (Ludvík Kopecký), 59:26 Jan Czerlinski (Robert Vršanský) - 13:25 Zdeněk Vojta (Zdeněk Eichenmann), 37:43 Otakar Vejvoda (Milan Eberle), 45:59 Petr Fiala (Petr Slabý). Vyloučení: 4:5 Využití: 2:0 V oslabení: 2:0 Střely na branku: 32:39 (13/0:9, 10:15, 9:15) Diváci: 2159.

Sestava Kladna: Hnilička (od 17:24 Kameš) - Aschenbrenner, Kasík, Kruliš, Mádl, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Vejvoda, Vrkota, Vojta - Placatka.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1968 se právě rodilo slavné Pražské jaro, ale uvolněná radost panovala i v hokejovém Kladně, které poprvé v sezoně porazilo bratislavský Slovan a ještě výrazně 5:1. Přitom ze tří předešlých zápasů nemělo ani bod a skóre 3:16. Však také za soupeře chytal bravurní Dzurilla a v poli zářili kromě jiných hvězdní Nedomanský a Golonka. Právě Jožo Golonka předal před začátkem mače kolegovi z reprezentace Františku Pospíšilovi dárek k titulu mistr sportu, to byla malá perlička k utkání. Kladno hrálo výborně a zazářila mu slavná trojka Vimmer - Karas - Lidický. Všichni dali gól! Nejdéle čekal Josef Vimmer, jenž v poslední třetině zahodil i trestné střílení, když proti němu vyjel Dzurilla daleko z brány a podrazil ho. V 57. minutě však legendární kanonýr přece jen gólovou smůlu prolomil a jistil výhru 5:1. Fantastický zápas odchytal Miroslav Termer.



28. února 1968 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Jindřich Karas (Jindřich Lidický), 17. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil), 34. Jindřich Lidický (Jindřich Karas) PP1 (4/3), 46. Vladimír Markup, 57. Josef Vimmer (František Pospíšil) 4/4 - 34. Ivan Grandtner 4/4 [3:1]. Vyloučení: 6:8 Využití: 1:0 Střely na branku: 40:37 (12:11, 13:18, 15:8) Diváci: 4000.

Sestava Kladna: Termer - S. Bauer, Pospíšil, Vinš, L. Bauer - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Šubr, Štrojza.



Slavné derby proti Spartě odehrál Martin Procházka 28. února 1995, když byl u všech pěti branek svého týmu. Přitom Blue Line vypadl v závěru základní části zraněný Ota Vejvoda, ale mistrovsky ho nahradil Miroslav Mach. I on dal v tomhle utkání dvě branky stejně jako Procházka. Pavel Patera pak výhru 5:3 jistil vteřinu před koncem do odkryté klece Pražanů. Skvěle zachytal brankář Kladna Tomáš Vokoun, v téhle sezoně se mladík prodral na post jedničky. Nejen Kladno ale mělo šikovné hráče, Sparta tehdy také sázela zejména na borce, kteří to s hokejkou uměli dokonale - Hlaváče, Potajčuka, P. Martince, Zelenku či Ptáčka.



28. února 1995 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 03:07 Martin Procházka (Jan Kruliš, Pavel Patera), 08:20 Miroslav Mach (Martin Procházka), 20:21 Miroslav Mach (Martin Procházka, Pavel Patera), 24:57 Martin Procházka (Jan Kruliš, Pavel Patera), 59:59 Pavel Patera (Martin Procházka) ENG - 15:50 Patrik Martinec (František Ptáček, Jaroslav Nedvěd), 29:41 Patrik Martinec (Jan Hlaváč, Andrej Potajčuk), 47:34 Zbyněk Kukačka (Jiří Zelenka, Miroslav Hlinka). Vyloučení: 1:3 Bez využití Střely na branku: 25:34 (7:12, 8:9, 10:13) Diváci: 4658.

Sestava Kladna: Vokoun - Kruliš, F. Kaberle, L. Procházka, Štěpánek, Kuda, Židlický - Mach, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Čermák - Ruchař, Burger, Kajer.



28. února se odehrálo také 3. semifinále I. ligy v roce 2003, které Kladno proti Prostějovu zvládlo a vyhrálo sérii 3:0. Ale hodně tvrdá bitva to byla už doma. Kladno vyhrálo 2:0 a 5:4 po prodloužení a čekalo ho prostějovské peklo s nabitým zimákem, kde fanoušci dávali najevo velkou nenávist vůči Kladnu. Nicméně hosté byli připraveni trenéry Müllerem a Evanem skvěle, domácí partu skoro k ničemu nepustili. Vyplatily se posily z Liberce. Skóre otevřel Jankových a ve druhé třetině přišly velké momenty Mojmíra Musila. Právě on rozhodl v 68. minutě předešlou domácí partii a v Prostějově se během minuty trefil za Maláčova záda jak v přesilovce, tak v oslabení. Kladno hru kontrolovalo, ve třetím dějství dalšími slepenými góly odskočilo na 5:0 a vůbec nevadilo, že Tomáš Horna nedal trestné střílení. Domácí frustraci si vybil ostrým faulem Petr Lipina a dostal trest do konce utkání.



28. února 2003 HC PROSTĚJOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 58:56 Michal Černý (Daniel Faltýnek, Tomáš Sýkora) - 08:54 Vítězslav Jankových (Radek Gardoň, Josef Zajíc), 26:58 Mojmír Musil (Jaroslav Špelda) PP1, 28:23 Mojmír Musil SH1, 52:32 Radek Gardoň (Martin Čech, Jan Kruliš) PP2, 52:51 Robert Kysela (Jaroslav Kalla, David Pazourek) PP1. Vyloučení: 7:6, navíc Petr Lipina (Prostějov) na 5 min. a do konce utkání Využití: 0:3 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 35:31 (17:12, 10:8, 8:11) Diváci: 4300.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík, Mojžíš, Skuhrovec - Jankových (od 47. Klimt), Gardoň, Musil - Kysela, Pazourek, Bílek - Zajíc ©, Kalla, Horna.



Další důležité utkání se hrálo 28. února 2008 v Plzni, kde Kladno před televizními kamerami stvrdilo nečekaný postup do čtvrtfinále. O den dříve Plzeň doma vyhrála a snížila stav série na 1:2 a také v odvetě byla dlouho lepší. Šla i do vedení, jenže přišly velké momenty velkého muže této série Martina Procházky. Ten během šesti minut skóre otočil, a když Vlasák ve třetí části vyrovnal, udeřil Procházka ještě jednou. Dostal se před branáře Málka a ještě nádherně přihrál Davidu Hájkovi, který nemohl minout. Kladenští pak už náskok udrželi, bohužel ve čtvrtfinále bez zraněných právě Procházky či Ševce už neměli s Budějovicemi šanci.



ZDE je video za celou sérii (4. zápas od času 7:21): https://www.youtube.com/watch?v=nVIDxs9Ds8Y&ab_channel=MartinVl%C4%8Dek



28. února 2008 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 23:43 David Ludvík (Michal Důras), 46:29 Tomáš Vlasák (Václav Benák) EAG (5/4) - 27:43 Martin Procházka (Richard Diviš), 33:34 Martin Procházka (Radek Bělohlav) PP1, 53:45 David Hájek (Martin Procházka). Vyloučení: 6:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 41:26 (16:8, 11:13, 14:5) Diváci: 5118.

Sestava Kladna: Orct - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Trončinský, Růžička, Šmach - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Horna, Kalla, Bělohlav - Tomajko, Nedvěd, Kuchler - Čurilla, Gardoň, Frolík.

Ostatní zápasy 28. února (od roku 1966):

28. února 1967 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)

28. února 1968 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

28. února 1978 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)

28. února 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

28. února 1995 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

28. února 1999 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

28. února 2003 HC PROSTĚJOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

28. února 2006 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

28. února 2008 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

28. února 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

28. února 2018 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

29. ÚNORA

Poslední ligový start za Kladno:



- 1972 – Vladimír Markup. Lánský rodák a odchovanec přišel do Kladna v dorostu v roce 1951. Hned v první sezoně, kdy Markup působil u áčka, Kladno získalo první mistrovský titul. Za Kladno odehrál celkem úctyhodných 404 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 109 branek. Odešel do Kolína, hrál také za Kralupy, Švermov či Rakovník, kde byl dokonce hrajícím trenérem.

- 2012 – Petr Kafka a Tomáš Knotek

o Odchovanec pražské Sparty Kafta dorazil do Kladna z mateřského klubu během sezony 2010/11. V následující sezoně už byl kmenovým hráčem právě Středočechů. Nebyl příliš produktivní – v 53 zápasech si připsal pouze 7 branek. Odešel do Mladé Boleslavi.

o Naopak Tomáš Knotek je s Kladnem pevně spjatý i přes tátu Radka, bývalého útočníka. Velký talent projevoval už v mládeži, kdy za sezonu nasbíral i přes 100 bodů za sezonu! Do áčka se prosazoval po angažmá v kanadské juniorské soutěži, kde se propracoval dokonce do pozice kapitána Halifaxu. V kladenském áčku ale vydržel jen dvě sezony. Odešel do Českých Budějovic, potažmo o sezonu později do Hradce Králové. Zahrál si také za Mladou Boleslav, Karlovy Vary či Pardubice. Letos působí ve francouzské soutěži.

Zápasy s kulatým výročím:

Žádný rok končící na jedničku nemá 29. únor, tedy kulaté výročí být ani nemůže.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Před pěti lety rozehrálo Kladno sérii s Ústím jasnou výhrou 5:1. Sotva někdo mohl tušit, jakým fiaskem pro Kladno tahle série skončí. Ústí s kladenským trenérem Machem a hráči Melkou, Kuchlerem, Tenkrátem čip Gengelem nemělo v úvodní mači naději, ale pak už sérii ovládlo.



Připomeňte si choreo před zápasem: https://www.youtube.com/watch?v=xjY2dBeZFEs&ab_channel=bugrzberouna



29. února 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 01:26 David Stach (David Dvořáček, David Růžička), 22:41 Jakub Strnad (Martin Procházka, Václav Skuhravý), 30:43 Patrik Machač (David Stach, Jakub Strnad), 38:14 Brendon Nash, 41:44 David Růžička (Jurij Repe, David Stach) - 50:21 David Tůma (Jan Kloz). Vyloučení: 5:7 Bez využití Střely na branku: 37:22 (13:8, 14:5, 10:9) Diváci: 3468.

Sestava Kladna: Mensator - Nash, Kehar, Růžička, Repe, Ptáček, Těrnavskij - Rudovský, Skuhravý ©, Procházka - Bílek, Stach, Kindl - Dvořáček, Pitule, Machač - Strnad, Lukáč, Redlich.

Ostatní zápasy 29. února (od roku 1966):

29. února 1972 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

29. února 1992 HC POLDI KLADNO - SK ŠKODA PLZEŇ 1:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

29. února 2012 HC KOMETA BRNO - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

29. února 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK