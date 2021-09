Narozeniny

- Vladimír Kameš – 57 let. Odchovanec kladenské PZtky patřil mezi veliké talenty své doby. V lize debutoval jen pár dní před osmnáctými narozeninami. Hned v první sezoně mezi muži byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Kladnu to ale nestačilo a spadlo o soutěž níže. Kameš odešel na vojnu do Jihlavy. „Rosol, Kameš, Klíma – zameteme s nima,“ ozývalo se v Jihlavě na adresu skvělého útoku. Právě v Jihlavě získal Kameš své jediné dva ligové tituly. Ještě jako voják se podíval i na pražské mistrovství světa, kde ukořistil pro Československo zlato. Podíval se ale také na Kanadský pohár 1984. Po návratu z vojenské služby zamířil zpět domů do Kladna. Až po revoluci se vydal poznávat hokej v cizině. Tři ročníky odehrál ve Finsku, další pak přidal v Německu. Do Kladna se vrátil ještě na výpomoc během play off 1993. Kariéru poté končil v Řisutech. Ve své mateřské PZtce vykonává funkci sportovního ředitele a trenéra, je také předsedou kladenských hokejistů na kolečkových bruslích.

- Filip Vaněček – 45 let. Obránce Vaněček hokejově začínal v Českých Budějovicích. Právě tam odehrál jedinou kompletní sezonu v nejvyšší soutěži. Krátce se ale objevil také v Jihlavě, Plzni či Liberci. Jinak patřil mezi platné hráče první ligy. I proto si ho Kladno vybralo pro sezonu 2002/03, tedy ročník, který Kladno trávilo v nižší soutěži. V průběhu sezony ale odešel do Berouna, kde už dříve také působil. V Berouně se usadil i po konci hokejové kariéry. Pracoval také jako vedoucí fyzioterapeut tělocvičny rehabilitačního centra berounské nemocnice.

Výročí úmrtí

- 1987 – Miroslav Frank. Kladenský rodák spojil svůj život s hokejem. Do prvního kladenského týmu se prosadil už v sezoně 1938/39. Jeho barvy pak hájil dalších devět let. Byl také trenérem a funkcionářem kladenských hokejistů. Uchytil se i jako rozhodčí. Právě rozhodcovskou roli po něm podědila i jeho dcera Marie. Ta byla jednou z prvních žen, které se na Kladensku prosadily na postu sudí. Na počátku devadesátých let minulého století se pod jménem Bednářová zapsala do historie i jako starostka Kladna. Toho už se její otec ale nedožil. Miroslav Frank zemřel 28. září 1987 ve věku nedožitých 69 let.

Ligový debut za Kladno

- 1970 – Pavel Fleislébr. Naděje, že by se mohl dostat do prvního kladenského týmu si mohl dělat Pavel Fleislébr. Před sezonou totiž odehrál pěknou porci přípravných zápasů. Během sezony už to ale veselé nebylo. Do tří útoků se dostal jen jedinkrát, třikrát ještě do zápasu zasáhl jako desátý útočník. Opakovaně byl také náhradníkem, který se nakonec na led nepodíval. Odešel do pražské Slavie.

- 1979 – Milan Svoboda. Podobný osud měl i Milan Svoboda. Ten se snažil do prvního mužstva Kladna dostat už v sezoně 1977/78. Dokonce získal i nominaci k zápasu, na led ale nevyjel. O rok později už zasáhl do pěti utkání. Připsal si také jednu branku, dokonce vítěznou s Pardubicemi. Další příležitost už nedostal. Podobně jako Fleislébr (byť o několik let později), i Svoboda odešel do Slavie.

Poslední ligový start za Kladno

- 1997 – Petr Vogeltanz. Včera jsme si připomínali debut Petr Vogeltanze, dnes si připomínáme jeho derniéru. Jeho první a poslední zápas za Kladno dělil přesně jeden rok a jeden den. Za tu dobu stihl zasáhnout do 27 utkání, v nichž ani jednou neskóroval. Odešel do Kadaně, které pomohl k postupu do první ligy.

Rekordy a zajímavost

- 1986 – Tenhle večer se Kladnu opravdu vydařil. V Písku, kde byl doma B-tým Jihlavy, vyhrálo Kladno 12:3. Velký podíl na tom měli mimo jiných Milan Eberle a Vladimír Kameš. První jmenovaný přidal hattricku dvě asistence. Oslavenec Kameš pak slavil 22. narozeniny pěti body za branku a čtyři asistence.

Zápasy s kulatým výročím

Pekelný tanec, tak nazvaly noviny zápas Pardubic a Kladna v roce 1971. Tesla toužila Kladnu vrátit prohry z minulé sezony a povedlo se jí to dokonale. Tehdy prostě hosté neměli den, přitom v úvodu ligy měli jinak dobrou formu a porazili Brno a Spartu. V Pardubicích byli ale špatní…

28. září 1971 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 00:30 Bohuslav Šťastný (Radovan Čížek), 4. Vladimír Martinec (Horymír Sekera), 18. František Bulis (Václav Haňka) PP1 (4/3), 18. Jiří Andrt (Bohuslav Šťastný) 4/4, 24. Vladimír Martinec (Bohuslav Šťastný), 28. Radovan Čížek (František Panchártek), 36. Václav Haňka (Josef Paleček), 44. Radovan Čížek (František Panchártek) PP1, 55. Bohuslav Šťastný (Horymír Sekera) PP1 - 35. Milan Nový PP2. Vyloučení: 5:4 Využití: 3:1 Střely na branku: 45:22 (16:4, 8/4:11, 17:7) Diváci: 8000 Sestava Kladna: Termer (od 28. Vojta) - Vinš, Melč, Kaberle, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Kofent, Rys, Markup © - Kopřiva.

Před dvaceti lety byla jasným favoritem Plzeň, ale Kladno uteklo do vedení 3:1. Extempore si neodpustil hned v úvodu Radek Duda, když velmi ošklivě srazil mladíka Tomáše Plekance a dostal trest 5+DKU. Plná hala však během zápasu dotlačila Plzeň k velkému obratu, který uzavřel v čase 58:05 Zdeněk Sedlák brankou na 4:3. Ale konec ještě nebyl. Kladenští trenéři Vojta s Hořavou si vzali time-out, Gardoň vyhrál buly na Kruliše a ten bombou propálil gólmana. Publikum šílelo vzteky, bylo přesvědčeno, že blokování hostů bylo s faulem, ale marně. Sudí Nečas branku uznal a remíza se nezměnila ani po prodloužení.

28. září 2001 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:4 PP (1:1, 1:2, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12:43 Dušan Andrašovský (Josef Straka, Václav Král), 38:30 Dušan Andrašovský (Josef Straka, Michal Dvořák), 44:19 Zdeněk Sedlák (Josef Řezníček, Pavel Vostřák) PP1, 58:05 Zdeněk Sedlák (Michal Straka, Pavel Vostřák) - 02:40 Ladislav Svoboda (Tomáš Kaberle) PP1, 22:22 Václav Skuhravý (Ladislav Svoboda, Pavel Geffert), 31:30 Tomáš Klimt (Radek Gardoň, Robert Kysela), 59:06 Jan Kruliš (Radek Gardoň, Ladislav Svoboda) EAG. Vyloučení: 1:9, navíc Radek Duda (Plzeň) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:1 Střely na branku: 52:34 (18:10, 14:14, 20:10, neuvedeno) Diváci: 5973

Sestava Kladna: Horčička - Kruliš, Dlouhý, Kříž, Kaberle, Boháček, Hájek - Kysela, Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Havel, Plekanec, Vlček.

Ostatní zápasy 28. září (od roku 1965)

28. září 1965 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 9:4 (3:1, 3:1, 3:2)

28. září 1970 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 9:2 (1:1, 5:1, 3:0)

28. září 1976 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

28. září 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

28. září 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)

28. září 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

28. září 1986 ASD DUKLA JIHLAVA „B“ - TJ POLDI SONP KLADNO 3:12 (0:7, 1:3, 2:2) / hráno v Písku

28. září 1993 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC KLADNO 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

28. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

28. září 2002 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:4 PP (0:0, 2:3, 1:0 - 0:1)

28. září 2004 HC VÍTKOVICE - HC RABAT KLADNO 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

28. září 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

28. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENEGRIE KARLOVY VARY 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)

28. září 2012 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

28. září 2015 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

28. září 2016 HC FRÝDEK-MÍSTEK - RYTÍŘI KLADNO 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Byla už řeč o devítce, kterou chytilo Kladno v Pardubicích. Pár let předtím to bylo naopak, v prvním duelu sezony 1965/66. Hrálo se před televizními kamerami a hosté přijeli hodně oslabeni, čehož Kladeňáci perfektně využili. I když kvůli televizi přišlo málo diváků, užili si parádní branky legend jako byli Lidický, Volf, Karas, Hrabě nebo v závěru Pospíšil.

28. září 1965 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 9:4 (3:1, 3:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 2. Leoš Šubr, 11. Jindřich Karas (Josef Vimmer), 13. Jindřich Lidický (Jindřich Karas), 23. Jaroslav Kofent (Jaroslav Volf), 29. Jaroslav Volf (Milan Michalička), 38. Zdeněk Hrabě, 43. Jaroslav Volf, 52. Jiří Šaloun (František Pospíšil), 60. František Pospíšil 4/4 - 5. Milan Kokš (Zdeněk Špaček), 39. Karel Vaněk, 41. Stanislav Prýl (Milan Kokš) PP1, 57. Karel Vaněk. Vyloučení: 4:2 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:23 Diváci: 2346

Sestava Kladna: Vojta - Náprstek, Bacílek ©, Fryč, Pospíšil - Vimmer, Karas, Lidický - Volf, Michalička, Kofent - Šaloun, Šubr, Hrabě.

V roce 1976 hostil kladenský mistr nováčka z Gottwaldova, ale ten nesmírně bojoval a dokonce vedl. Profesorsky hrající Kladno nakonec akrobata v bráně Zlínských Pertla začalo překonávat ke konci druhé třetiny, kdy vše odšpuntoval Sýkora.

28. září 1976 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 13. Lubomír Bauer (Ladislav Vysušil), 39:48 Václav Sýkora (Jan Neliba, Otakar Vejvoda), 44. František Pospíšil (Jaroslav Vinš), 50. Milan Skrbek (Václav Sýkora), 56. Milan Skrbek (Jan Neliba) - 11. Josef Jenáček. Vyloučení: 3:2 Bez využití Střely na branku: 46:25 (20:5, 9:13, 17:7) Diváci: 3307

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Nedvěd - Křiváček, Müller, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Kopecký.

V roce 1982 se Kladno zmítalo od začátku v problémech a nervozita mu pokazila i vyhecovaný duel s Košicemi. Tvrdost pocítil Luboš Bauer, jemuž Ludma málem přesekl ruku a kladenský útočník musel odstoupit. Přesto hosté vedli 3:2, ale dvě minuty před konce ujel Vrňák. Fauloval ho Jabcon - trestné střílení! Jenže Lexa, jak se Vrňákovi říkalo, nedal. Nemuselo ho to mrzet, po chvíli totiž při hře čtyři na čtyři přece jen vyrovnal Jan "Pida" Novotný.

28. září 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15:46 Zdeněk Müller (Jan Novotný) PP1, 22:48 Vladimír Kameš (František Pospíšil ml.), 59:33 Jan Novotný (Zdeněk Müller) 4/4 - 07:10 Vincent Lukáč (Ján Lojda), 35:32 Vladimír Svitek (Ján Hromjak) SH1, 42:15 Štefan Jabcon (Vladimír Svitek). Vyloučení: 5:8, navíc Dušan Ludma (Košice) na 5 min. Trestná střílení: 58:06 Alexander Vrňák (Kladno) neproměnil Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Zásahy kladenských brankářů: 26 (8, 8, 10) Diváci: 3114

Sestava Kladna: Kolísek - Větrovec, Tatíček, Horský, Hořava, Neliba, Pospíšil - Skrbek, Müller ©, Novotný - Dudáček, Kopecký, Bauer - Vrňák, Kameš, Fiala - od 21. Machala, jen 3x Beznoska.

V roce 2002 bylo Kladno až ve druhé nejvyšší soutěži a v Ústí nad Labem bylo nečekaně pod tlakem. přesto nakonec vyhrálo 4:3 brankou Gardoně v prodloužení. To zařídil Ústí Jaroslav Müller, což byl Kladeňák, který se ale v obrovské konkurenci 90. let do týmu nedostal a hrával nejvíc za Beroun, Kadaň a dobrou sezonu prožil právě v Ústí.

28. září 2002 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:4 PP (0:0, 2:3, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27:43 Milan Vrzal (Jiří Hubáček, Aleš Pavlas) PP2, 35:45 Jiří Hubáček (Aleš Pavlas, Milan Vrzal) PP2, 58:39 Jaroslav Müller (Martin Morvay, Lukáš Paleček) - 21:14 Vítězslav Bílek (Martin Frolík, Jaroslav Špelda), 22:51 Michal Havel (Tomáš Klimt, Radek Gardoň), 31:33 Jaroslav Kalla (Pavel Mojžíš), 62:11 Radek Gardoň (Pavel Mojžíš, Tomáš Klimt) 4/4. Vyloučení: 6:9 Využití: 2:0 Střely na branku: 47:29 (12:8, 17:11, 18:10 včetně prodloužení) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Orct - Mojžíš, Skuhrovec, Zeman, Špelda, Chatrnúch, Vaněček - Havel, Gardoň, Klimt - Bílek, Zajíc ©, Frolík - Gron, Pazourek, Fink - Kysela, Kalla, Kameš.

V roce 2004 vyprodal Jaromír Jágr ostravskou arénu. Slezané ho měli vždycky rádi a využili výluku v NHL, aby vyrazili na dobrý hokej. Dlouho to ale vypadalo, že uspějí domácí Vítkovice. Nakonec ale právě Jágr byl u dvou akcí, které překlopily skóre na kladenskou stranu.

28. září 2004 HC VÍTKOVICE - HC RABAT KLADNO 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 15:56 Zbyněk Irgl (Pavel Kumstát, Václav Varaďa) - 27:39 Tomáš Kaberle (Jaromír Jágr), 30:32 Tomáš Klimt (Pavel Patera, Jaromír Jágr) PP1, 44:53 Tomáš Klimt (Pavel Patera), 49:49 Josef Zajíc (Jiří Zeman). Vyloučení: 4:7 Využití: 0:1 Střely na branku: 40:35 (12:10, 15:14, 13:11) Diváci: 9100 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Jelínek (od 33. P. Hořava) - Jágr, Gardoň, Ma. Frolík - Bílek, Zajíc ©, Horna - Mi. Frolík, Patera, Klimt - Havel, Kalla, M. Hořava.

V roce 2008 přestoupili dva nadějní Kladeňáci Vítězslav Bílek a Milan Hluchý do Karlových Varů a fanoušci to vedení hodně zazlívali. Zvlášť když tahle dvojka režírovala výhru Energie 6:4. Byl to pěkný zápas plný zvratů a zrovna Bílek ho okořenil dvěma góly, z nichž jeden padl po dokonalé individuální akci.

28. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENEGRIE KARLOVY VARY 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 12:25 Martin Frolík (Tomáš Nádašdi, Petr Tenkrát) PP1, 17:51 Martin Frolík (Marek Čurilla), 28:00 Tomáš Horna (Petr Tenkrát, Jaroslav Kalla), 47:23 Pavel Patera (Radek Bělohlav, David Hájek) PP1 - 17:32 Petr Kumstát (Václav Skuhravý, Jiří Hanzlík), 27:07 Milan Hluchý (Vítězslav Bílek), 29:43 Vítězslav Bílek (Milan Hluchý, František Skladaný), 44:46 František Skladaný (Vítězslav Bílek), 48:54 Vítězslav Bílek (František Skladaný, Milan Hluchý), 59:20 Petr Kumstát (Václav Skuhravý) ENG (4/6). Vyloučení: 5:6 Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 43:49 (13:17, 12:21, 18:11) Diváci: 3041

Sestava Kladna: Orct - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Hořava, Srdínko - Diviš, Patera ©, Procházka - Čurilla, Frolík, Bělohlav - Horna, Kalla, Tenkrát - Rudovský, Kuchler, Tomajko.

Jan ŠEJHL