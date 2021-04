Narozeniny:

- Zdeněk Eichenmann – 54 let. Kladenský rodák si připsal první start už v sezoně 1984/85. Pořádně o sobě dával vědět o dva ročníky později, kdy Kladno bojovalo o postup mezi elitu. Eichenmannovi se dařilo už během sezony, opravdu ale zazářil až v kvalifikaci, kdy ve třech zápasech skóroval hned pětkrát! Dosáhl také na ligový titul. To už nebylo s Kladnem, ale s Olomoucí. Do Kladna se ještě vrátil a dvě sezony Středočechům kapitánoval. Po sezoně 1999/2000 odešel na zahraniční štace do Německa a později i Finska a Rakouska.

- Josef Poláček, 65 let. Na kladenském stadionu už pracuje neskutečných 45 let, přes strojníka, ledaře a mistra směny se posunul na post šéfa stadionu – tím je už osmnáct roků. Nejen to, protože nádherně fotografuje a jeho snímky ze zápasů Rytíři už roky využívají na svých stránkách. Kladenský deník rovněž. Jako milovník rybolovu fotí rovněž přírodu.

Výročí úmrtí:

- 2010 – Kristián Cee. Velká legenda pražské Sparty. Vysoký obránce byl u prvních dvou titulů pražské Sparty. Možná by to dotáhl i dál, ale jelikož byl srdcem Sparťan, odmítl vábení tou dobou slavnějšího LTC. Navíc i životní poslání viděl jinde – byl totiž vystudovaným lékařem, porodníkem. A také byl v tisku často titulován jako doktor Cee. Se Spartou se ale nerozešel v nejlepším a chtěl ukončit kariéru. Rozhodnutí ale ještě změnil a svou poslední sezonu právě strávil v kladenských barvách. V roce 1966 emigroval. I na Západě se prosadil jako lékař. Do Čech se vrátil až po emigraci. Zemřel ve věku 88 let.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1995 – Jan Bláha. Rodák z Písku dorazil do Kladna ještě jako dorostenec. Za áčko stihl jen 20 zápasů, než odešel do béčka jihlavské Dukly a poté válel v lize za Budějovice. Do Kladna se však ještě vrátil. Tehdy z toho byla jeho nejlepší sezona v nejvyšší soutěži – v 54 zápasech nastřádal 43 bodů a patřil mezi nejproduktivnější hráče týmu. Však také vedle něj nastupoval část sezony Jaromír Jágr. Po sezoně ale odešel do Kralup.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 1984 – Václav Sýkora při výhře 5:1 v Hradci Králové.

o 1985 – Dokonce čtyři branky nasázel Jan Novotný při výhře 8:2 nad Popradem v kvalifikaci i ligu.

- 1995 – V čase 0:12 otevřel skóre zápasu s Českými Budějovicemi Martin Procházka. Kladno z toho ale vytěžilo jen prohru 3:4 po prodloužení. Procházkův gól ale patří mezi nejrychleji vstřelené branky Kladna.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V dramatickém ročníku 1976/77 se bojovalo o titul do posledního 44. kola. V tom 42. přijely do Kladna Košice a domácí na ně vletěli obrovským náporem. Skóroval Nový a dvě braky zařídil Nedvěd - jednu přesnou příhrou Křiváčkovi a jednu dal sám. Ale vzápětí hosté reprezentantem Vinco Lukáčem snížili a ve druhé třetině vyrovnali! Domácím ztěžkly ruce a úlevu přinesla až trefa Jaroslav Vinše v 570. minutě, pak už Kladno bylo lepší. A v publiku se slavilo zejména poté, co rozhlas vyslal zprávu, že Brno obralo druhou Jihlavu o bod (3:3). Čtvrtý titul byl na dosah, ale dobojováno ještě nebylo.

29. března 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Miroslav Křiváček (Zdeněk Nedvěd, Jaroslav Vinš) PP1, 8. Milan Nový (Eduard Novák), 10. Zdeněk Nedvěd (Zdeněk Müller), 50. Jaroslav Vinš (Bohumil Čermák) - 11. Vincent Lukáč (Imrich Lukáč), 37. Peter Filipovič (Karel Čapek, Marián Repaský), 40. Vincent Lukáč (Imrich Lukáč). Vyloučení: 3:3, navíc Pavol Svitana (Košice) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 57:17 (20:8, 18:6, 19:3) Diváci: 4276.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

Třetí utkání kvalifikace o postup do I. ligy Kladno - Poprad bylo hodně slavnostní. Kladno vyhrálo v prvním turnaji v Popradu nad domácími i Vítkovicemi a doma si turnaj hodlalo užít a nepokazit - po dvou letech byl postup blizounko. Tým odjel na soustředění na Záplavy, z pokladen mizely vstupenky. V hledišti byli fotbalisté Dukly Praha, také slavný fotbalový kouč Tomáš Pospíchal, hlavně ale všichni, kterým nebyl hokej v Kladně lhostejný.



Poprad vedený Kladeňákem Jindřichem Lidickým neměl ten večer šanci. Jan "Pida" Novotný mu dal čtyři góly, přitom v národní lize se tenhle věhlasný borec malinko trápil. Boje o všechno byly něco pro něj - 4 zápasy a 12 bodů! V Kladně je ten večer veselo, vyhrálo se 8:2, ale ještě jsou všichni opatrní. Fáma, že rozhoduje skóre není pravdivá. Vítkovice pořád mají šanci a pokud porazí Poprad i Kladno, hraje se třetí duel kdo s koho.



29. března 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ POZEMNÉ STAVBY POPRAD 8:2 (3:1, 4:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Jan Novotný (Václav Sýkora), 17. Jan Novotný PP1, 17. Jiří Filip (Petr Tatíček), 28. Milan Eberle PP1, 33. Jan Novotný, 37. Václav Sýkora, 37. Alexander Vrňák, 41. Jan Novotný - 19. Vladimír Szücs (Marián Repaský) PP, 56. Marián Repaský (Peter Kobezda) PP Nahrávky z Čs. sportu: Milan Eberle 3, Václav Sýkora 3, Petr Tatíček 2, Jan Novotný - Marián Repaský, Peter Kobezda. Vyloučení: 6:8 Využití: 3:2 Diváci: 7200.

Sestava Kladna: Krása - Vinš, Kasík, Větrovec, Tatíček, Kadlec, Horský - Eberle, Sýkora ©, Novotný - Libert, Beznoska, Müller - Volf, Kopecký, Vojta - Vrňák, Filip, Slabý.

Senzaci na úkor Českých Budějovic si připravilo Kladno v roce 1988, kdy se po letech vrátilo do československé ligy play off. Motor vyhrál základní část, s brankářem Petrem Břízou a dalšími reprezentanty konkurenci válcoval. Poldovka se procpala do osmičky až v posledním kole a najednou hrála lehce, nic se od ní nečekalo. A právě tohle rozhodlo už první duel. V něm byly dva úseky, kdy během pár minut skórovaly oba celky, byla to vážně divočina. Lepší bylo ale Kladno a hlavně díky šikulům Kamešovi, Novému a Dudáčkovi zvládlo koncovku a s výhrou 8:6 byla maximálně spokojeno. "Hlavně jsme ukázali všem, kteří zpochybňovali naši výhru v Pardubicích," vracel se trenér Eduard Novák k minulému kolu.

29. března 1988 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:6 (0:1, 2:2, 3:3)

Branky a nahrávky: 24:20 Roman Božek, 28:51 Roman Božek (Radek Ťoupal, Jan Bláha) PP1, 45:18 Jaroslav Korbela (Richard Kolář, Vladislav Janeček), 47:45 Roman Božek, 50:32 Roman Božek (Jan Bláha) - 03:18 Milan Nový (Zdeněk Vojta, Jiří Dudáček), 28:19 Vladimír Kameš PS, 29:00 Petr Slabý (Radek Gardoň, Petr Lhotský), 46:37 Jiří Dudáček, 51:47 Vladimír Kameš (František Větrovec), 58:40 Jiří Dudáček (Milan Nový). Vyloučení: 0:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 32:34 (6:14, 14:8, 12:12) Diváci: 4894.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček (v 10.-20. Pospíšil), Lhotský, Hraběta - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Slabý - od 41. Kuthan.

V roce 1995 hrálo Kladno s Budějovicemi znovu, tentokrát sérii o třetí místo. A zatímco v prvním domácím duelu stav série vyrovnalo brankou Jiřího Burgera v prodloužení, v odvetě se radovali. Gól dal nejlepší hráč utkání Radek Bělohlav, který si později zahrál i za reprezentaci (má zlato z MS 1996), ale i za Kladno. Za hosty asistovali i muži, jejichž synové nyní válí v extralize jako nadějní obránci - Libor Zábranský a Pavel Pýcha.



29. března 1995 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:4 PP (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 00:12 Martin Procházka (Pavel Patera, Otakar Vejvoda), 30:37 Martin Procházka (Pavel Patera, Otakar Vejvoda) PP1, 31:14 Petr Ton - 00:38 Radek Bělohlav (Libor Zábranský), 12:18 Radek Bělohlav (Libor Zábranský, Pavel Pýcha) PP1, 21:41 Michael Kubíček (Ondřej Vošta), 63:38 Radek Bělohlav (Radek Ťoupal) PP1. Vyloučení: 4:5 Využití: 1:2 Střely na branku: 31:36 (13:11, 6:10, 10:11, 2:4) Diváci: 1853.

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, T. Kaberle, L. Procházka, Štěpánek (od 21. Ančička), Kuda, Židlický - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Mach, Bláha, Čermák - Ton, Burger, Ruchař (od 41. Kajer).

Do baráže 2019 vstupovalo Kladno s nadějí už proto, že Chomutov měl problémy se salmonelou a výplatami hráčů. Na ledě v podstatě Kladno skutečně dominovalo, mělo řadu šancí, jenže skvěle chytajícího brankáře Peterse (45 zákroků) nepřekonalo ani jednou. Tedy jednou ano, rozhodčí však gól Jágra přehlédli. Jak už to v takových zápasech bývá, udeřil soupeř v poslední třetině a první body patřily jemu.

29. března 2019 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 47:45 Jakub Sklenář (Radek Duda, Lukáš Vantuch), 54:14 Vladimír Růžička (Radek Duda, Brett Flemming). Vyloučení: 6:3, navíc Petr Vampola (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 24:45 (11:14, 7:9, 6:22) Diváci: 5250 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Redlich - Melka, Vampola, Strnad © - Jelínek, Machač, Zikmund - Kružík, Kaut, Svedlund.

Ostatní zápasy 29. března (od roku 1966):



29. března 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)

29. března 1984 TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ - TJ POLDI SONP KLADNO 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

29. března 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ POZEMNÉ STAVBY POPRAD 8:2 (3:1, 4:0, 1:1)

29. března 1988 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:6 (0:1, 2:2, 3:3)

29. března 1995 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:4 PP (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)

29. března 2019 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK