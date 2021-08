Narozeniny

Jiří Povolný – 109. výročí narození. Kladenského rodáka Povolného jsme si připomínali v polovině července při výročí jeho úmrtí. Všestranně nadaný sportovec Povolný hrál například i fotbal v dresu SK Kladno. Do sestavy hokejistů se probojoval až na tehdejší dobu v pokročilém věku osmadvaceti let. K soutěžnímu utkání s A-týmem se postavil ještě o tři roky později. Kromě toho hrál také za kladenské béčko či za České Budějovice. Později byl také sekretářem hokejistů. Zemřel nedlouho před svými 91. narozeninami 12. července 2003.

Milan Svoboda – 61 let. Přestože Milan Svoboda patří mezi brněnské rodáky, v Kladně působil už v mládežnických kategoriích. Do prvního týmu se snažil probít už v sezoně 1978/79. Tehdy ale několikrát připraveným náhradníkem, který nakonec do hry nezasáhl. Poštěstilo se mu až o rok později. V pěti zápasech tehdy zaznamenal gól a asistenci, kterými Kladnu pomohl k prozatím poslednímu ligovému titulu. Na kontě má ale třeba také přesný zásah do sítě Ässätu Pori ve finálové skupině Poháru mistrů evropských zemí. Kromě Kladna působil také v nižší soutěži v pražské Slavii.

André Lakos – 42 let. Rakušan Lakos se učil hokej v kanadských mládežnických soutěžích. V draftu NHL 1999 si ho do svých řad vybrali Ďáblové z New Jersey. Když ani po třech sezonách bojů ve farmářské AHL nedostal šanci v nejslavnější lize světa, vydal se zpět do Evropy. Tou dobou byl už pravidelným reprezentantem. Nakonec se podíval hned na deset mistrovství světa a na dvoje olympijské hry. Dobře se mu dařilo na ligové úrovni. V mezinárodní EBEL hned třikrát zvedl nad hlavu ligový pohár. Zahrál si ve Švédsku či v KHL. Českým fanouškům se poprvé představil v Chomutově, kde dlouho nevydržel, či později ve Znojmě, které ale hrálo tou dobou v EBEL. Kladno zlákalo Lakose v sezoně 2018/19 i proto, že bydlel se svou přítelkyní v Praze. Lakos Rytířům pomohl k vytouženému postupu do extraligy. Tu si s Rytíři také zahrál. Po vlažném úvodu sezony se přizpůsobil extraligovému tempu. K záchraně Kladna to ale nestačilo a po sestupu se s Kladnem rozloučil. Nakonec se ukázalo, že Středočeši byli posledním angažmá vytáhlého beka Lakose.

Přípravné zápasy 29. července - zajímavé je, že hned třikrát v historii se Kladno utkalo 29. července s Mladou Boleslaví.

29. července 2003 HC RABAT KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:3 (2:0,1:2,1:1)

29. července 2005 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:7 (1:3,1:2,0:2)

29. července 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:4 (0:0,2:1,0:3)

29. července 2016 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Jan ŠEJHL