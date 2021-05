Narozeniny:

- Ladislav Zikmund – 26 let. Původem sokolovský borec prošel karlovarskou mládeží. Podíval se ale i za moře či do slovenské juniorské soutěže. Právě na Slovensku, konkrétně v Košicích, si zapsal první starty mezi muži. Do Kladna ale přicházel jako téměř neznámý hráč. Za čtyři sezony se ovšem vypracoval ze čtvrté lajny až mezi tahouna Rytířů, dokonce často nastupoval i po boku Jaromíra Jágra. V postupové sezoně 2018/19 pomohl Rytířům do extraligy hned 66 kanadskými body. Když Kladno po roce nejvyšší soutěž opět opustilo, zamířil Zikmund do pražské Sparty.

Zápasy s kulatým výročím

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

39. kolo I. ligy v roce 1975 definitivně rozhodlo, že se Kladno stane po šestnácti letech podruhé mistrem ČSSR. Poprvé se to povedlo partě kolem kapitána Františka Pospíšila, Edy Nováka, Milana Nového a dalších velkých jmen 70. let. Liga se dohrávala po dvouměsíční pauze, kdy se konalo MS v Německu (naši skončili druzí za SSSR). 29. dubna se datem, kdy ve Vietnamu zuřila bitva Saigon, ale v klidném Československu byla situace jiná.

Kladeňáci v podvečer silnou Jihlavu a po trvalé převaze ji porazili 4:2, i když definitivně naklopil výsledek na jejich stranu až Zdeněk Müller v 54. minutě. Jihlava ale tehdy nebyla hlavním kladenským sokem, tím byly Pardubice. Jenže ty padly v Plzni, a tak se po oznámení výsledku rozjelo na kladenském zimáku obrovské veselí.

Zastavme se u rozhodčího zápasu. Ing. Rudolf Baťa byl v té době nejrespektovanější personou na tomto postu u nás. Pískal na několika světových šampionátech i na dvou olympiádách. Později ale přesedlal na fotbal a jako velmi vzdělaný muž to dotáhl až do disciplinární komise UEFA. V zápase Kladno - Jihlava ale ani takový borec neušel kritice tisku, podle Svobody prý pískal chvílemi příliš benevolentně.

29. dubna 1975 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 23. Zdeněk Müller (Zdeněk Nedvěd), 47. František Pospíšil (Milan Nový), 54. Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš), 56. Milan Skrbek (Václav Sýkora) - 36. Miloš Novák (Josef Augusta), 49. Miloš Novák (František Výborný, Jaroslav Holík) PP1. Vyloučení: 3:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 36:20 (11:4, 15:12, 10:4) Diváci: 3500.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Vysušil.

Ostatní zápasy 29. dubna (od roku 1966)

